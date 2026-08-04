https://ukraina.ru/20260804/ukrainskoe-zerno--oruzhie-vashingtona-evropa-proigryvaet-tsenovuyu-voynu-na-svom-pole-1082121772.html

Украинское зерно — оружие Вашингтона. Европа проигрывает ценовую войну на своём поле

Украинское зерно — оружие Вашингтона. Европа проигрывает ценовую войну на своём поле - 04.08.2026 Украина.ру

Украинское зерно — оружие Вашингтона. Европа проигрывает ценовую войну на своём поле

Для киевского режима аграрная продукция — основной источник валютной выручки, а для европейских фермеров — источник головной боли

2026-08-04T10:53

2026-08-04T10:53

2026-08-04T10:53

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Проблемы только усугубились после того, как Россия в течение последних недель активизировала атаки по украинским портам Одесса, Черноморск и Южный, через которые вывозится 90% украинских зерновых и масличных культур. Это был российский ответ на удары ВСУ по судам в акватории Чёрного и Каспийского морей.Российские атаки совпали с щедрым урожаем зерновых и масличных культур на Украине, который, по прогнозам, составит 81 миллион тонн (против 80 миллионов тонн в прошлом), пишет британский The Telegraph. Однако польза от урожая смазывается, если в мае и июне экспорт сократился на четверть. А если атаки усилятся, это станет огромной проблемой для страны, в которой сельскохозяйственная продукция составляет почти 60% от общего объёма экспорта Украины, сетуют британские журналисты.Фермеры соседней с Украиной Молдавии тем временем призывают к решительным мерам. Местная ассоциация "Фермерская сила", организовавшая акции протеста аграриев, требует вернуть ограничения на импорт зерновых с Украины."Цены на сельскохозяйственное сырье на Украине обвалились на 30-40% из-за блокировки экспорта через порт Одессы. (…) Ассоциация требует срочно восстановить механизм лицензирования импорта зерновой и масличной продукции, обеспечить строгий режим транзита зерновых и масличных культур", — говорится в заявлении ассоциации, опубликованном в соцсетях."Фермерская сила" располагает данными, что ряд молдавских трейдеров в ближайшие дни планирует импортировать крупные партии пшеницы с Украины. Фермеры опасаются того, что часть этого зерна будет затем реэкспортирована в Румынию под видом молдавской продукции. Это обрушит внутренние цены на зерновые и масличные на фоне непомерного роста стоимости производственных ресурсов и отсутствия субсидий, считают они."Но самое тяжелое, что может произойти, — это приостановка экспорта молдавской сельхозпродукции в Румынию", — заявили в организации.Здесь вспоминаются события, произошедшие в мае 2023 года, когда Евросоюз разрешил пяти соседям Украины – Болгарии, Венгрии, Румынии, Словакии и Польше — запретить продажи на своих внутренних рынках украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. При этом им предписали не препятствовать транзиту украинской сельхозпродукции в другие страны.Восточноевропейские члены ЕС выступили против зернового демпинга с Украины, апеллируя к интересам своих фермеров. Польские аграрии тогда указывали на интересы крупного западноевропейского капитала в украинском зерновом бизнесе.Хотя Румыния не хотела продавать у себя украинское зерно, это ей не помешало заявить о намерении вдвое нарастить объемы перевалки украинского зерна через румынские порты. Молдавия со своей стороны обещала нарастить перевозки по сухопутным коридорам. Вопрос транзита украинского зерна через территорию Румынии и Молдавии тогда был особо актуален в связи с приостановкой "зерновой сделки" между Россией и Украиной.В 2024 году против устранения барьеров для импорта украинского зерна в Евросоюз взбунтовались польские фермеры. Они назвали ввоз зерна с Украины контрабандой. По их аграриев, украинское продовольствие следовало через Польшу якобы транзитом, но на самом деле оседало в стране и продавалось за копейки, лишая местных фермеров заработка.У европейских стран действительно есть причины опасаться украинского зернового демпинга, рассказал в интервью Украина.ру обозреватель РИА Новости Сергей Савчук. При этом речь идёт не только о граничащих с Украиной государствах, отметил он.По словам эксперта, половина украинского морского зернового трафика проходит через порты в Одесской области. При этом этот трафик в пять или шесть раз больше, чем все сухопутные перевозки, отметил Савчук."После закрытия морского экспорта украинские производители зерна будут стараться вывозить максимальное количество пшеницы сухопутными коридорами, но здесь нужно понимать, что даже на пике пропускных возможностей перевозимый по автомобильным дорогам трафик составил чуть больше одного миллиона тонн в месяц. Это очень мало", — рассказал Савчук.В этом смысле опасения молдавских фермеров оправданы, но они всего лишь повторяют действия своих коллег из Румынии, Словакии, Венгрии и Польши, которые ранее тоже протестовали против импорта украинского зерна в их страны, полагает Савчук."Суть в том, что украинский агросектор давно уже принадлежит международным агрокорпорациям на подобие BlackRock и Monsantо. Об этом мало писали, но это в том числе один из видов подчинения Европы и установления зависимости Европы от Америки. Украина здесь не является самостоятельным игроком. Какие-то аргохолдинги, например Kernel, производят такое количество зерна, которое сопоставимо с производством всей Германии. Дампинг на европейском рынке – это согласованная со стороны Вашингтона операция, но ресурсы для этого выращиваются на украинской земле", — заявил Савчук.По его словам, американцы выдавливают с европейского внутреннего рынка местных производителей точно также, как ранее выдавили русских из Европы в плане нефти и газа. Их цель – установить ели не монополию, то изрядную зависимость Европы от США в плане еды, полагает эксперт.Нынешняя ситуация для европейских фермеров крайне невыгодна, продолжил Савчук. На фоне энергетического и экономического кризиса в Европе Брюссель не может субсидировать своих фермеров в достаточном объеме, чтобы покрывать их убытки – поэтому поток украинского зерна может просто смести всех местных аграриев с лица земли, считает Савчук.При этом кризис касается не только непосредственных соседей Украины. По словам Сергея Савчука, желтые жилеты во Франции – это ответ местных фермеров на этот же вызов, с которым сейчас сталкивается небольшая и небогатая Молдавия.В любом случае, молдавским фермерам придётся смириться со своей участью, если их страна вместе с Украиной захочет двигаться по пути евроинтеграции. В этом процессе последнее слово будет за Европейской комиссией. Правда, пока непонятно, какие решения она примет относительно украинского аграрного сектора, который является одним из главным камнем преткновения на пути Украины в Евросоюз.Чтобы убрать это препятствие, власти в Киеве даже предлагали отказаться от субсидий для фермеров как минимум на 15 лет после принятия Украины. Но у Брюсселя так и нет ответа на вопрос, что делать со страной, которая входит в пятёрку крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в мире.

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Татьяна Стоянович

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, европа, ес, румыния