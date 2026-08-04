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Зеленский поставил задачу повлиять на отношения России и Китая
Зеленский поставил задачу повлиять на отношения России и Китая - 04.08.2026 Украина.ру
Зеленский поставил задачу повлиять на отношения России и Китая
Владимир Зеленский на совещании с украинскими послами потребовал активизировать работу с Пекином, чтобы не допустить полной поддержки Москвы. Об этом 4 августа сообщает "РБК-Украина"
2026-08-04T10:28
2026-08-04T10:28
2026-08-04T10:28
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"Нужно искать диалог с Китаем, если не хочется, чтобы Китай полностью поддерживал россиян. Если он думает о будущем с Россией и не видит там других стран, всё это нужно строить", — заявил Зеленский.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва высоко ценит конструктивную и взвешенную позицию Пекина, основанную на глубоком понимании генезиса кризиса. В МИД КНР уже заявляли о новом этапе отношений с Россией. О других событиях - в материале Пять человек погибли, еще шестеро пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, китай, пекин, владимир зеленский, сергей лавров, украина.ру
Новости, Россия, Китай, Пекин, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Украина.ру
Зеленский поставил задачу повлиять на отношения России и Китая
Владимир Зеленский на совещании с украинскими послами потребовал активизировать работу с Пекином, чтобы не допустить полной поддержки Москвы. Об этом 4 августа сообщает "РБК-Украина"
"Нужно искать диалог с Китаем, если не хочется, чтобы Китай полностью поддерживал россиян. Если он думает о будущем с Россией и не видит там других стран, всё это нужно строить", — заявил Зеленский.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва высоко ценит конструктивную и взвешенную позицию Пекина, основанную на глубоком понимании генезиса кризиса.
В МИД КНР уже заявляли о новом этапе отношений с Россией.