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Зеленский поставил задачу повлиять на отношения России и Китая

Зеленский поставил задачу повлиять на отношения России и Китая - 04.08.2026 Украина.ру

Зеленский поставил задачу повлиять на отношения России и Китая

Владимир Зеленский на совещании с украинскими послами потребовал активизировать работу с Пекином, чтобы не допустить полной поддержки Москвы. Об этом 4 августа сообщает "РБК-Украина"

2026-08-04T10:28

2026-08-04T10:28

2026-08-04T10:28

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"Нужно искать диалог с Китаем, если не хочется, чтобы Китай полностью поддерживал россиян. Если он думает о будущем с Россией и не видит там других стран, всё это нужно строить", — заявил Зеленский.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва высоко ценит конструктивную и взвешенную позицию Пекина, основанную на глубоком понимании генезиса кризиса. В МИД КНР уже заявляли о новом этапе отношений с Россией. О других событиях - в материале Пять человек погибли, еще шестеро пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье на сайте Украина.ру.

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новости, россия, китай, пекин, владимир зеленский, сергей лавров, украина.ру