Зеленский поставил задачу повлиять на отношения России и Китая - 04.08.2026 Украина.ру
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Зеленский поставил задачу повлиять на отношения России и Китая
Зеленский поставил задачу повлиять на отношения России и Китая - 04.08.2026 Украина.ру
Зеленский поставил задачу повлиять на отношения России и Китая
Владимир Зеленский на совещании с украинскими послами потребовал активизировать работу с Пекином, чтобы не допустить полной поддержки Москвы. Об этом 4 августа сообщает "РБК-Украина"
2026-08-04T10:28
2026-08-04T10:28
новости
россия
китай
пекин
владимир зеленский
сергей лавров
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"Нужно искать диалог с Китаем, если не хочется, чтобы Китай полностью поддерживал россиян. Если он думает о будущем с Россией и не видит там других стран, всё это нужно строить", — заявил Зеленский.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва высоко ценит конструктивную и взвешенную позицию Пекина, основанную на глубоком понимании генезиса кризиса. В МИД КНР уже заявляли о новом этапе отношений с Россией. О других событиях - в материале Пять человек погибли, еще шестеро пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье на сайте Украина.ру.
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новости, россия, китай, пекин, владимир зеленский, сергей лавров, украина.ру
Новости, Россия, Китай, Пекин, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Украина.ру

Зеленский поставил задачу повлиять на отношения России и Китая

10:28 04.08.2026
 
© AP / Peter Dejong
- РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP / Peter Dejong
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Владимир Зеленский на совещании с украинскими послами потребовал активизировать работу с Пекином, чтобы не допустить полной поддержки Москвы. Об этом 4 августа сообщает "РБК-Украина"
"Нужно искать диалог с Китаем, если не хочется, чтобы Китай полностью поддерживал россиян. Если он думает о будущем с Россией и не видит там других стран, всё это нужно строить", — заявил Зеленский.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва высоко ценит конструктивную и взвешенную позицию Пекина, основанную на глубоком понимании генезиса кризиса.
В МИД КНР уже заявляли о новом этапе отношений с Россией.
О других событиях - в материале Пять человек погибли, еще шестеро пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье на сайте Украина.ру.
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