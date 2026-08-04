https://ukraina.ru/20260804/kiev-perebrosil-pod-zaporozhe-do-30-amerikanskikh-voennykh-dlya-stabilizatsii-fronta-1082140047.html
Киев перебросил под Запорожье до 30 американских военных для стабилизации фронта
Киев перебросил под Запорожье до 30 американских военных для стабилизации фронта - 04.08.2026 Украина.ру
Киев перебросил под Запорожье до 30 американских военных для стабилизации фронта
Украинское командование направило на Запорожское направление группу военных специалистов из США. Об этом 4 августа сообщили в российских силовых структурах,
2026-08-04T10:07
2026-08-04T10:07
2026-08-04T10:07
новости
киев
запорожье
сша
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0d/1081397362_0:195:2947:1853_1920x0_80_0_0_a97688d0bc236f30f55a6f5060ba3196.jpg
По словам собеседника агентства, Киев рассчитывает с их помощью стабилизировать положение ВСУ на этом участке. При этом присутствие западных кадров пока остаётся точечным. На Херсонском направлении иностранные наёмники практически перестали участвовать в прямых боях: большинство перебросили на более сложные участки, а оставшиеся стараются не привлекать внимания.Кроме того, в международный розыск объявлены 982 иностранца, воевавших на стороне Киева. Численность зарубежных наёмников сокращается — украинское командование использует их наравне с рядовыми, и некоторые всё чаще рассматривают сдачу в плен как шанс сохранить жизнь.Ранее пленный ВСУ рассказал, что контрактникам и мобилизованным платили по 20 тысяч гривен в месяц — около 35,8 тысячи рублей, а обещанные миллионные выплаты так никто и не получил. О других событиях - в материале Пять человек погибли, еще шестеро пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье на сайте Украина.ру.
киев
запорожье
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0d/1081397362_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_e687cbba07898dff10aaddc0d576d85a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, запорожье, сша, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Запорожье, США, Вооруженные силы Украины
Киев перебросил под Запорожье до 30 американских военных для стабилизации фронта
Украинское командование направило на Запорожское направление группу военных специалистов из США. Об этом 4 августа сообщили в российских силовых структурах,
По словам собеседника агентства, Киев рассчитывает с их помощью стабилизировать положение ВСУ на этом участке.
При этом присутствие западных кадров пока остаётся точечным. На Херсонском направлении иностранные наёмники практически перестали участвовать в прямых боях: большинство перебросили на более сложные участки, а оставшиеся стараются не привлекать внимания.
Кроме того, в международный розыск объявлены 982 иностранца, воевавших на стороне Киева.
Численность зарубежных наёмников сокращается — украинское командование использует их наравне с рядовыми, и некоторые всё чаще рассматривают сдачу в плен как шанс сохранить жизнь.
Ранее пленный ВСУ рассказал, что контрактникам и мобилизованным платили по 20 тысяч гривен в месяц — около 35,8 тысячи рублей, а обещанные миллионные выплаты так никто и не получил.