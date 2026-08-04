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Киев перебросил под Запорожье до 30 американских военных для стабилизации фронта

Киев перебросил под Запорожье до 30 американских военных для стабилизации фронта - 04.08.2026 Украина.ру

Киев перебросил под Запорожье до 30 американских военных для стабилизации фронта

Украинское командование направило на Запорожское направление группу военных специалистов из США. Об этом 4 августа сообщили в российских силовых структурах,

2026-08-04T10:07

2026-08-04T10:07

2026-08-04T10:07

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киев

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вооруженные силы украины

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По словам собеседника агентства, Киев рассчитывает с их помощью стабилизировать положение ВСУ на этом участке. При этом присутствие западных кадров пока остаётся точечным. На Херсонском направлении иностранные наёмники практически перестали участвовать в прямых боях: большинство перебросили на более сложные участки, а оставшиеся стараются не привлекать внимания.Кроме того, в международный розыск объявлены 982 иностранца, воевавших на стороне Киева. Численность зарубежных наёмников сокращается — украинское командование использует их наравне с рядовыми, и некоторые всё чаще рассматривают сдачу в плен как шанс сохранить жизнь.Ранее пленный ВСУ рассказал, что контрактникам и мобилизованным платили по 20 тысяч гривен в месяц — около 35,8 тысячи рублей, а обещанные миллионные выплаты так никто и не получил. О других событиях - в материале Пять человек погибли, еще шестеро пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье на сайте Украина.ру.

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новости, киев, запорожье, сша, вооруженные силы украины