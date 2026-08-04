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Как выглядит командирский кабинет "Ночных волков", воюющих в Новороссии
Как выглядит командирский кабинет "Ночных волков", воюющих в Новороссии - 04.08.2026 Украина.ру
Как выглядит командирский кабинет "Ночных волков", воюющих в Новороссии
Заместитель командира добровольческого отряда "Ночные волки" позывной "Измайлово" показал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко, какие... Украина.ру, 04.08.2026
2026-08-04T10:23
2026-08-04T10:23
2026-08-04T10:23
видео
новороссия
александр чаленко
ночные волки
олег измайлов
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Заместитель командира добровольческого отряда "Ночные волки" позывной "Измайлово" показал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко, какие интересные артефакты собраны в кабинете: знамена, иконы, мины, грамоты, шахматы, холодное оружие, портреты павших товарищей, портрет командира – позывной "Голливуд".Также Измайлово рассказал о том, как его ранило в челюсть осколком от РПГ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, новороссия, александр чаленко, ночные волки, олег измайлов, видео
Видео, Новороссия, Александр Чаленко, Ночные волки, Олег Измайлов
Заместитель командира добровольческого отряда "Ночные волки" позывной "Измайлово" показал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко, какие интересные артефакты собраны в кабинете: знамена, иконы, мины, грамоты, шахматы, холодное оружие, портреты павших товарищей, портрет командира – позывной "Голливуд".
Также Измайлово рассказал о том, как его ранило в челюсть осколком от РПГ.