Как выглядит командирский кабинет "Ночных волков", воюющих в Новороссии - 04.08.2026 Украина.ру
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Как выглядит командирский кабинет "Ночных волков", воюющих в Новороссии
Как выглядит командирский кабинет "Ночных волков", воюющих в Новороссии - 04.08.2026 Украина.ру
Как выглядит командирский кабинет "Ночных волков", воюющих в Новороссии
Заместитель командира добровольческого отряда "Ночные волки" позывной "Измайлово" показал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко, какие... Украина.ру, 04.08.2026
2026-08-04T10:23
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видео
новороссия
александр чаленко
ночные волки
олег измайлов
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Заместитель командира добровольческого отряда "Ночные волки" позывной "Измайлово" показал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко, какие интересные артефакты собраны в кабинете: знамена, иконы, мины, грамоты, шахматы, холодное оружие, портреты павших товарищей, портрет командира – позывной "Голливуд".Также Измайлово рассказал о том, как его ранило в челюсть осколком от РПГ.
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видео, новороссия, александр чаленко, ночные волки, олег измайлов, видео
Видео, Новороссия, Александр Чаленко, Ночные волки, Олег Измайлов

Как выглядит командирский кабинет "Ночных волков", воюющих в Новороссии

10:23 04.08.2026
 
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Заместитель командира добровольческого отряда "Ночные волки" позывной "Измайлово" показал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко, какие интересные артефакты собраны в кабинете: знамена, иконы, мины, грамоты, шахматы, холодное оружие, портреты павших товарищей, портрет командира – позывной "Голливуд".
Также Измайлово рассказал о том, как его ранило в челюсть осколком от РПГ.
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ВидеоНовороссияАлександр ЧаленкоНочные волкиОлег Измайлов
 
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