https://ukraina.ru/20260804/kak-vyglyadit-komandirskiy-kabinet-nochnykh-volkov-voyuyuschikh-v-novorossii-1082140586.html

Как выглядит командирский кабинет "Ночных волков", воюющих в Новороссии

Как выглядит командирский кабинет "Ночных волков", воюющих в Новороссии - 04.08.2026 Украина.ру

Как выглядит командирский кабинет "Ночных волков", воюющих в Новороссии

Заместитель командира добровольческого отряда "Ночные волки" позывной "Измайлово" показал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко, какие... Украина.ру, 04.08.2026

2026-08-04T10:23

2026-08-04T10:23

2026-08-04T10:23

видео

новороссия

александр чаленко

ночные волки

олег измайлов

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Заместитель командира добровольческого отряда "Ночные волки" позывной "Измайлово" показал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко, какие интересные артефакты собраны в кабинете: знамена, иконы, мины, грамоты, шахматы, холодное оружие, портреты павших товарищей, портрет командира – позывной "Голливуд".Также Измайлово рассказал о том, как его ранило в челюсть осколком от РПГ.

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