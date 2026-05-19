США взялись за украинских коррупционеров, Киев не получил деньги: Пентагон отчитался о положении Украины

Американская сторона отмечает сложное положение ВСУ на поле боя и зависимость украинского государства от внешней помощи, а также бескомпромиссную позицию главы киевского режима Владимира Зеленского, которая мешает выйти из переговорного тупика

2026-05-19T19:25

Генеральный инспектор Пентагона представил Конгрессу ежеквартальный доклад, охватывающий период с 1 января по 31 марта 2026 года, в котором очень подробно рассказано о ситуации на Украине.Ситуация на фронте"Российские силы удерживают на Украине общую стратегическую инициативу [и продолжают расширять подконтрольную территорию]. Согласно выводам американской военной разведки, российские ВС по состоянию на март сохраняли общее преимущество над ВСУ по большинству функций, касающихся ведения боевых действий", - говорится в документе.Тем временем в украинской армии по-прежнему наблюдается критический дефицит боеприпасов, беспилотников и компонентов к ним - "ВСУ столкнулись с деградацией возможностей"."Украина испытывает всё более острую нехватку мужчин призывного возраста, проблемы с подготовкой войск, и продолжает полагаться на Запад, что снижает возможности Киева по проведению военных операций", - констатирует инспектор Пентагона.Отсутствие у ВСУ достаточного количества военнослужащих (в отчёте приводится январское заявление министра обороны Украины Михаила Фёдорова о 2 млн уклонистов и 200 000 дезертиров), поддержки с воздуха и возможностей для прорыва укреплений, по оценке авторов доклада, "даёт Москве критически важное преимущество".Судя по всему, американской стороне не очень нравится такое положение дел, и она, как следует из отчёта, помогает украинским военным с ремонтом техники. За I квартал года восстановили как минимум 116 систем вооружений, переданных Вашингтоном, включая 53 боевые бронированные машины - 51 Stryker и 2 Bradley, танк Abrams, 23 артиллерийские системы (в т.ч. 11 гаубиц M777), 22 системы ПВО (в т.ч. 5 Patriot), 5 радиолокационных станций, 2 малых беспилотника. Как сказано в докладе, эта техника была неспособна выполнять боевые задачи, а после ремонта стала полностью пригодной для этих целей.Инфраструктуры и специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для ремонта перечисленных вооружений на Украине нет, поэтому работы по техническому обслуживанию проводили за рубежом - в польской Ясенке (ставшей основным перевалочным пунктом для поставок на Украину военной помощи из стран НАТО), немецких Кайзерслаутерне и Фильсэкк, румынской авиабазе "Михаил Когэлничану" (которая в результате модернизации станет крупнейшей базой НАТО в Европе к 2040 году).Кроме того, США продолжают заниматься обучением украинских военных. Объединённая многонациональная учебная группа-Украина (JMTG-U) - американское военное подразделение, отвечающее за подготовку бойцов ВСУ на полигоне Графенвёр в Германии, - за квартал подготовила 394 украинских солдата (тактические полевые учения, техническое обслуживание гаубиц M777 и машин Bradley и Stryker, пр.).К слову, иностранных наёмников на Украине, как стало известно из прошлогодней публикации в блоге американца Эддисона Джурейдини, воевавшего в рядах ВСУ, обучают тактической военно-медицинской помощи по находящейся в открытом доступе методичке Пентагона Tactical Combat Casualty Care.Нынешний президент США Дональд Трамп любит подчёркивать, что Украина – это война Джо Байдена. В действительности же, как следует из отчёта, американские инструкторы (в рамках совместного с Данией и Нидерландами проекта) продолжают обучать украинских военных лётчиков пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-16, а запустила эту программу подготовки как раз таки администрация его предшественника. Иными словами, Трамп продолжает дело Байдена по части F-16. Возможно, таким образом Вашингтон пытается свести к минимуму репутационный удар: Киев официально признал, что в ходе спецоперации потеряно 4 таких истребителя, но в реальности может быть на порядок больше, и, конечно, новости о поражении американской военной техники не идут на пользу имиджу Соединённых Штатов. Сколько точно F-16 получила Украина, не сообщалось, но, по имеющейся информации, у ВСУ осталось 10-12 бортов. Так вот, чтобы постараться сохранить их, по крайней мере не потерять из-за ошибки пилота, американские инструкторы могут работать с украинскими военными до сих пор.К тому же со стратегией, как следует из отчёта Пентагона, у ВСУ проблемы имеются – удары беспилотниками по территории РФ наносятся хаотично."По оценке американской военной разведки, у украинских ударов нет координации, высоких темпов и концентрации на критически важной военной инфраструктуре России, чтобы они имели оперативное или стратегическое воздействие на способность РФ проводить военные операции. Попытки Украины нарушить работу российских нефтеперерабатывающих мощностей не оказали существенного влияния на российское энергоснабжение", - гласит документ.Кто финансирует Украину?С февраля 2022 года союзники США обязались предоставить Украине около $130 млрд военной помощи. Кроме того, Конгресс за этот период выделил свыше $195 млрд на различные программы поддержки Киева. Таким образом, в совокупности США и их партнёры направили Украине более $325,03 млрд.После возвращения к власти Трамп отказался безвозмездно вооружать ВСУ в отличие от Байдена, но военную помощь не свернул – он решил заработать на украинском конфликте, продавая американское оружие партнёрам по НАТО, которые далее передадут его Киеву. В рамках этой программы PURL, действующей с августа 2025 года, по состоянию на 20 марта 27 государств (24 члена Альянса и 3 не входящие в него страны) выделили более $4,8 млрд. Самыми щедрыми спонсорами ВСУ стали Нидерланды, Норвегия и Германия."В 2025 году европейские ассигнования на военную поддержку Украины значительно увеличились, в то время как ассигнования США на обеспечение безопасности резко сократились. Союзники и партнёры по НАТО, а не США взяли на себя основную ответственность за оказание финансовой поддержки Украине", - констатирует Пентагон.Этого и добивался Трамп – избавиться от финансового бремени украинского конфликта, переложив его на европейцев, на их же континенте идут боевые действия.Более того, Конгресс перестал выделять средства Украине ещё при Байдене – пакеты дополнительного финансирования для её поддержки американские законодатели не принимали с апреля 2024 года, говорится в отчёте.Меж тем Украина в нынешнем году не сможет самостоятельно финансировать свой бюджет: доход государства составит порядка $67 млрд при расходах в $114 млрд, в итоге возникнет дефицит в $47 млрд."Эти прогнозы могут меняться в зависимости от хода конфликта в 2026 году, однако без иностранного финансирования Украина не сможет обеспечивать свой бюджет в течение всего года", – приходят к выводу авторы отчёта.Госдепартамент сообщил, что по состоянию на март у него было более 180 активных программ оказания невоенной помощи Украине на общую сумму около $4 млрд. При этом власти Украины часть американской военной помощи - а конкретнее $3,92 млрд - не получат, поскольку срок для её выделения истёк.Коррупция на Украине в фокусе внимания американцевГлава киевского режима Владимир Зеленский обижался на вице-президента США Джей Ди Вэнса за заявление, что сворачивание финансовой поддержки Украины - одно из главных достижений нынешней администрации Белого дома. Однако это не самая большая проблема для него.Пентагон сообщил о поддержке американским правительством НАБУ и САП в сфере расследования и судебного преследования коррупции на высоком уровне. В последнее время на Украине как раз активизировались антикоррупционные расследования в отношении чиновников из окружения Зеленского, что многие сочли за инструмент давления на украинского лидера со стороны Соединённых Штатов.В первом квартале текущего года специальный генеральный инспектор и партнёрские следственные органы отчитались о 56 открытых и 13 завершённых делах о коррупции и иных случаях ненадлежащего использования Украиной американской помощи, 4 - переданы на рассмотрение Министерства юстиции США, ещё одно - другому органу, занимающемуся расследованиями.В рамках сотрудничества ФБР и НАБУ впервые на территории США арестован украинский коррупционер-беглец, на родине его обвиняют в превышении должностных полномочий и подделке документов (имя не называется)."ФБР работало в координации с украинскими правоохранительными органами, чтобы идентифицировать граждан Украины, которые бежали с Украины после получения уведомления о возбуждении против них уголовного дела. В рамках этой операции трое разыскиваемых украинцев арестованы в США иммиграционными властями, в том числе один разыскиваемый на Украине за коррупцию. Тем временем НАБУ и САП продолжали поддерживать расследования ФБР, связанные с украинскими беглецами в Соединённых Штатах. НАБУ в течение квартала производило громкие аресты в рамках расследования коррупционного скандала на сумму $100 млн в "Энергоатоме". Среди арестованных был бывший министр энергетики Герман Галущенко", - говорится в отчёте.Чиновника задержали в ночь на 15 февраля при попытке покинуть страну, его сняли с поезда. По словам источников издания "Украинская правда", пограничники имели запрос от НАБУ и САП на случай бегства Галущенко. Вскоре его заключили под стражу в рамках дела "Мидас".Кроме того, американские органы совместно с украинскими коллегами вели расследование дела о хищении $120 млн при закупках беспилотников и сделки по продаже вооружений на сумму $1,3 млрд, нарушавшей закон о контроле за экспортом вооружений и правила международной торговли оружием.Переговоры в тупикеБелый дом, конечно же, хотел бы поскорее поставить точку в этой войне, однако авторы отчёта, переданного на рассмотрение Конгресса, констатируют, что мирные переговоры между Украиной и Россией, проведенные при содействии США в Абу-Даби и Женеве, не привели к разрешению споров. Кроме того, урегулирование конфликта Трамп обсуждал с Зеленским в двустороннем формате."Эти встречи на высоком уровне не привели к прекращению огня или мирному соглашению, и переговоры остались в тупике из-за территориальных споров и гарантий безопасности. Зеленский продолжает неизменно повторять, что Украина не уступит территории России и что Украине необходимы гарантии безопасности", - констатирует Пентагон.Лично про президента РФ Владимира Путина в контексте хода переговорного процесса не говорится ничего. Да и во всём почти 70-страничном докладе его имя упомянуто лишь однажды – в сообщении, что ВС РФ применили ракету "Орешник" в ответ на атаку беспилотника ВСУ по резиденции российского лидера.Таким образом, можно расценить это так, что Соединённые Штаты прямо возложили ответственность за отсутствие прогресса в урегулировании конфликта на бескомпромиссную позицию Владимира Зеленского.

Евгения Кондакова

