"Атлантическая решимость". Как США при Трампе помогают Украине

Спецдоклад генерального инспектора Конгрессу США, касающийся операции "Атлантическая решимость" и действий правительства США на Украине за первый квартал текущего года российские СМИ заметили в основном как источник вывода: "американцы подтвердили, что мирные переговоры сорвал Зеленский".

2026-05-25T17:37

Операция "Атлантическая решимость" (OAR) — это операция Военного министерства США (DoW) в зоне ответственности Европейского командования США (USEUCOM), направленная на "сдерживание и, при необходимости, отражение российской агрессии против НАТО", а также помощь Украине с февраля 2022 года.Срыв переговоровВ январе состоялись первые с начала СВО трехсторонние мирные переговоры между Россией, Украиной и США. При этом Штаты, играя роль модератора переговоров, не были нейтральной стороной — в январе Зеленский встречался с Трампом, чтобы обсудить укрепление американцами ПВО Украины.Переговоры шли в январе-феврале и не привели к мирному соглашению, поскольку нерешенными остались два ключевых вопроса — территориальный (Москва требовала вывод ВСУ из Донбасса как условие прекращения огня, Киев — остановку по ЛБС) и гарантии безопасности для обеих сторон.В спецдокладе действительно указано, что "президент Зеленский продолжал повторять, что Украина не уступит территорию России", однако добавлено, что и "Россия продолжала отвергать гарантии безопасности для Украины". Впрочем, второе замечание сложно назвать справедливым. Конечно, потенциальное вступление Украины в НАТО для России неприемлемо и было одной из причин начала СВО, но объективно сами страны НАТО отказываются принимать Украину в свой состав, хотя и действуют внутри Украины так, будто уже ее приняли. Категорическим же противником вступления Украины в ЕС Россия никогда не была и то, что Украина до сих пор не является членом Евросоюза — вопрос исключительно невыполнения Киевом европейских требований по коррупции, правам человека и т.д. Даже сейчас, когда от принятия законов, усиливающих контроль антикоррупционных органов, напрямую зависит финансирование Украины, Зеленский саботирует принятие нужных для евроинтеграции (а значит и для получения гарантий безопасности) законов.Переговоры, запланированные на 11 марта, были отложены из-за военной операции США и Израиля против Ирана. В докладе этого нет, но в середине мая госсекретарь Рубио заявил, что переговоры по Украине "несколько потеряли импульс", потому что "украинцы чувствуют все большую уверенность в своих позициях на поле боя, так как они пережили зиму", а "россияне также испытывают определенный оптимизм, поскольку цена на нефть выросла". В этом, собственно, и причина — обе стороны понимают, что еще могут воевать и тем самым улучшить свои переговорные позиции. Чуть позже, на встрече министров иностранных дел НАТО, Рубио добавил, что переговоры по Украине зашли в тупик, Вашингтон не намерен участвовать в "бесконечном цикле встреч", которые ни к чему не ведут, шанса на продуктивный диалог пока нет и "если кто-то другой хочет этим заняться, пусть занимается". Ожидаемый 20 мая визит Уиткоффа в Москву не состоялся.Теперь Зеленский говорит, что ждет от США сигнал по дальнейшим шагам в мирных переговорах, а Россия, по словам представителя МИД Алексея Полищука, доработала 27 пунктов "плана Трампа" (который он предлагал еще осенью прошлого года) и скоро представит документ, то есть мирный процесс откатился на год назад. Только тогда Трамп был в силе, а сейчас он на грани того, чтобы стать "сбитым летчиком".Выгоды для США и НАТОПо всей видимости, анкориджские договоренности предполагали, что, если мирный процесс застопорится, то Трамп начнет взаимодействовать с РФ в экономическом секторе так, будто Америка к войне не имеет никакого отношения. Топливный кризис из-за нападения на Иран только усилил этот подход. Так 12 марта США на 30 дней отменили санкции против российского нефтяного флота, позволив распродать находившуюся в море нефть, а затем два раза продлевали отмену. Однако спецдокладчик напоминает, что в сентябре 2025 года Штаты ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла", что к концу года привело к снижению энергетических доходов РФ до минимального уровня с февраля 2022 года, а "Лукойл" был вынужден продать американцам свои зарубежные активы по бросовым ценам. Произошло это, кстати, не столько после саммита в Анкоридже, а после того, как, по данным NYT, глава МИД РФ Лавров позвонил Рубио и потребовал, чтобы Трамп публично подтвердил, что взял на себя обязательство заставить Зеленского вывести войска из Донбасса. Позже Трамп несколько раз заявит, что таких обязательств на себя он никогда не брал.Немалая часть доклада посвящена военно-экономическим возможностям сторон конфликта.Что касается непосредственно поля боя, то "стратегические и оперативные перспективы России и Украины в этом квартале остались неизменными" и "ни российские, ни украинские войска не продемонстрировали способности к решающим оперативным прорывам". Численное превосходство ВС РФ позволило им занять некоторые новые территории, но медленно, а ВСУ наносили "непропорционально большие потери российским войскам". Украина отвоевала около 400 кв км в Донбассе и в Днепропетровской области — больше территории, чем когда-либо с конца 2022 года. Россия, в свою очередь, после оперативной паузы начала весенне-летнее наступление.Украина продолжает сталкиваться с недостатком боеприпасов и беспилотников вместе с компонентами для них, снизились возможности ВСУ противодействовать атакам мотоциклов и малых пехотных групп, не хватает личного состава. Чтобы компенсировать постоянную нехватку личного состава, ВСУ расширили использование беспилотных наземных транспортных средств, продолжая в течение квартала полагаться на беспилотные летательные аппараты, средства борьбы с БПЛА, мины и артиллерию, чтобы замедлить продвижение российских войск. Также ВСУ активно атаковали беспилотниками российские аэродромы, объекты оборонной промышленности и склады боеприпасов, но ударам не хватало координации, темпа и фокусировки, поэтому подорвать военные способности РФ не удалось. В докладе указано, что удары по российским нефтеперерабатывающим мощностям с целью снизить способность России финансировать свои военные действия "существенно не повлияли на производство энергии в России". Но дело не столько в производстве, сколько в возможностях отгрузки нефти и ее транспортировки с целью продажи. В этом смысле атаки были существенными.За квартал Украина перехватила более 88% БПЛА и ракет, тогда как в предыдущем квартале показатель едва превышал 81%: "российские удары по другим украинским военным объектам, таким как аэродромы и объекты оборонного производства, не привели к существенному снижению боевой эффективности Украины".В докладе недвусмысленно говорится, что война на Украине выгодна Соединенным Штатам, так как она "ограничивает краткосрочные возможности России угрожать НАТО". Россия НАТО очевидно не угрожает и угрожать не может — скорее наоборот, поэтому за формулировками спецдокладчика Конгресса стоят планы экспансии в те сферы, которые Россия пока контролирует. Например, несмотря на продолжающееся восстановление вооруженных сил и расширение оборонного производства, "Россия, вероятно, по-прежнему будет ограничена расходами на боеприпасы и материально-техническое обеспечение, что снижает ее способность проводить операции в быстром темпе в условиях хорошо обеспеченной обороны НАТО". Кроме того, "война России на Украине замедлила усилия России по расширению своего военного присутствия в Арктике".Продолжение военных действий замедляет российский экономический рост, усиливает налоговое давление на население, а связанное с войной снижение зависимости европейских стран от российских энергоносителей уменьшает рычаги влияния России на НАТО.Как США поддерживают Украину при ТрампеДля поддержки Украины в рамках операции "Атлантическая решимость" (OAR) Конгресс США с февраля 2022 года выделил 195 млрд долларов, из которых 4,15 млрд — взносы от союзников по НАТО для закупки американских вооружений для Украины по программе PURL. Также полмиллиарда дало USAID. С апреля 2024 года Конгресс не выделял значительного нового финансирования для OAR, однако 5,06 млрд долларов на 2025 финансовый год и 6,30 млрд долларов на 2026 финансовый год США все-таки дали. Правда ассигнования 2026 года почти полностью состоят из Европейской инициативы сдерживания (3,14 млрд) и взносов НАТО (3,09 млрд). Непосредственно Конгресс США дал только 400 млн, а еще 75 млн в качестве "первых инвестиций в украинскую компанию оборонных технологий" выделил американо-украинский инвестиционный фонд реконструкции (URIF).В июле 2025 года Трамп и генсек НАТО Рютте объявили об инициативе "Список приоритетных требований к Украине" (PURL), направленной на поддержку Украины. Инициатива позволяет европейцам финансировать отправку на Украину американского вооружения. Из-за программы PURL европейские ассигнования на военную поддержку Украины увеличились на 67%, а американские — сократились. Но сокращение не означает исчезновение.За координацию помощи со стороны США отвечает группа содействия безопасности на Украине (SAG–U) и Военная группа США на Украине (USMILGRP). SAG-U содержит контингент советников в посольстве США в Киеве.Соединенные Штаты оказывают ВСУ техническую поддержку на объектах в Польше (Ясенка), Германии (Кайзерслаутерн и Вильсек) и Румыния (авиабаза "Михаил Когэлничану"), где проводятся диагностика, ремонт и обновление программного обеспечения для техники ВСУ. Также Штаты обучают курсантов ВСУ пользоваться различными оружейными платформами. Объединенная многонациональная учебная группа на Украине (JMTG–U), военное подразделение США, которому поручено обучать солдат ВСУ на полигоне Графенвер в Германии. Украинских военнослужащих учат пользоваться боевыми машинами Bradley и Stryker, а также установленными на них платформами Phoenix Fires, гаубицами M777, пусковыми установками HIMARS, зенитно-ракетными комплексами PATRIOT ракетному, комплексом класса "земля-воздух" HAWK. Также работают программы по лидерству и боевой устойчивости для командиров ВСУ. Штаты продолжили и подготовку украинских пилотов F-16.Пусть вооружения сейчас в основном закупают за европейские деньги, но США их продают и обучают украинских военных ими пользоваться. Таким образом Трампа невозможно называть модератором завершения конфликта как нейтрального президента нейтральной страны. Штаты, хоть и в меньшей степени, чем при Байдене, продолжают участвовать в войне на стороне Украины и как финансисты, и как поставщики, и как инструкторы.Не менее интересно и то, что, несмотря на закрытие USAID, США продолжают финансировать несколько программ, "направленных на решение многочисленных проблем, связанных с предполагаемыми военными преступлениями России и правами человека в Украине". Например, 21 млн долларов выделен госучреждениям на техническую экспертизу в расследованиях "российских преступлений", а также журналистам и НПО, которые "стремятся документировать военные преступления и укреплять социальные связи после конфликта". Посольство США в Киеве сообщило, что в течение первого квартала 2026 года американцы провели украинским силовикам курсы повышения квалификации в расследовании военных преступлений с помощью методов OSINT, а также поработали с гражданскими активистами на предмет документирования и сбора доказательств по "широкому спектру преступлений и нарушений прав человека, включая пытки и бесчеловечное обращение с женщинами-гражданскими заключенными, сексуальное насилие в отношении мужчин, связанное с конфликтом, и религиозные преследования в оккупированных районах".Кроме того, INL — бюро Госдепа США, которое занимается борьбой с международной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и нестабильностью за рубежом — провело инструктаж украинских следователей, работающих над делами, в которых участвуют иностранцы, воюющие на стороне России. INL помогало оцифровывать материалы дел в штаб-квартире Нацполиции Украины и предоставил мобильную рабочую станцию для облегчения рассмотрения, обработки и анализа доказательств, в том числе доказательств "незаконной передачи и усыновления украинских детей Россией".Итак, направленная против России и частично имеющая отношение к помощи Украине американская операция "Атлантическая решимость" (OAR) действует при Трампе. США отказались напрямую финансировать украинскую армию, но вооружения передаются через Европу, финансируются программы по ремонту украинской военной техники, обучению военнослужащих и опосредствованно (через поддержку активистов и НПО) антироссийские пропагандистские кампании.Отсутствие прогресса по переговорам, что бы ни думали об этом лично Трамп или Уиткофф, объективно выгодно Соединенным Штатам, поскольку позволяет занять европейский рынок углеводородов, очень дешево купить российские зарубежные активы, ослабить санкциями российскую экономику, заставить тратить ресурсы, вооружения и человеческие жизни на территориальные продвижения в несколько сотен метров, создавать социальное напряжение внутри страны. И пусть за все заплатит Европа. Впрочем, США выиграют и в случае подписания мирной сделки. Например, на продаже в ЕС российского газа по "Северному потоку", который планирует купить бизнес-партнер Трампа, на "ресурсной сделке" с Украиной, на осваивании замороженных российских активов, которые, видимо, пойдут на послевоенное восстановление Украины и новых регионов РФ, на инвестициях в российскую Арктику и т.д. Объективно невыгодно отсутствие переговорного прогресса только России.Почему переговоры при американском посредничестве могут не возобновиться, — в материале "Упущенный мир. Почему СВО продолжается, но уровень конфликта с Западом может снизиться".

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

