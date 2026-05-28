Конгрессмен США назвала Зеленского помехой на пути к миру

Член палаты представителей США Анна Паулина Луна в соцсети Х заявила, что Владимир Зеленский мешает мирному урегулированию конфликта на Украине

2026-05-28T07:54

"Вы препятствуете мирному соглашению, Владимир. Пришло время принять его", – написала она.Конгрессмен также напомнила ему, что, помимо отказа от выборов, Зеленский ранее уже перенаправлял выделенные Вашингтоном средства на предвыборную кампанию Джо Байдена.Таким образом Луна отреагировала на публикацию Зеленского в той же соцсети, где он написал, что вчера президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу было доставлено письмо с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.Накануне The Economist со ссылкой на правительственные источники писал, что Зеленский приказал готовиться еще к двум-трем годам войны. При этом внутри страны накапливаются проблемы: усталость общества, споры вокруг мобилизации, дефицит людей, энергетические риски и рост недоверия к власти.Подробнее о Зеленском - в материале "Зачем лошадку отправлять на мясо?" Ищенко о том, почему Европа не хочет убирать Зеленского на сайте Украина.ру.

