Законные военные цели России: Путин высказался по СВО и международным отношениям
Все места прямой военной угрозы России являются законными целями, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности запусков БПЛА по России из Латвии. Об этом сообщает 29 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-29T19:41
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане
Все места прямой военной угрозы России являются законными целями, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности запусков БПЛА по России из Латвии. Об этом сообщает 29 мая телеграм-канал Украина.ру
Другие заявления президента в общении с журналистами:

🟦 Переговоров с США по Украине сейчас как таковых нет, но мы от них не отказывались;
🟦 Европейские журналисты должны стыдиться замалчивания удара по ЛНР;

🟦 У России есть все средства сровнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО;
🟦 Ситуация на поле боя дает указывает на то, что конфликт близится к завершению. При этом называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине в условиях боевых действий невозможно;
🟦 Нужно укреплять систему ПВО;
🟦 ВС РФ наступают по всем направлениям каждый божий день;
🟦 Заявления европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией - это бред;
🟦 Никто не может сказать о принадлежности упавшегно ночью в Румынии БПЛА без проведения экспертизы. Россия проведет объективное расследование и даст оценку, если ей передадут объективные данные по упавшему в Румынии дрону.
"Первая реакция в ЕС на любой беспилотник — назвать его российским, а потом выясняется, что это не так", - отметил российский лидер.
🟦 Кризис на Украине начался с похожей ситуации, что происходит с Арменией сейчас;
🟦 Россия повысит цены на энергоносители для Армении при ее выходе из ЕАЭС. Повышение цен на российские энергоносители в случае выхода Армении из ЕАЭС обойдется ей в 14% ВВП;

🟦 Гражданам Армении, если она выйдет из ЕАЭС, придётся покупать патенты для работы в России;
🟦 Армении следует подумать, на какие рынки пойдут сельскохозяйственные товары, в случае разрыва экономических связей с ЕАЭС;

🟦 Европа обещает когда-нибудь инвестировать в Армению 2,5 миллиарда евро, а Россия уже вложила в страну значительные средства;

🟦 Россия хотела бы, чтобы референдум о будущем Армении в ЕС или ЕАЭС прошёл как можно скорее;

🟦 Партнеры по ЕАЭС пришлют делегации на ПМЭФ, а один из наблюдателей при союзе станет главным гостем;

🟦 Финансирование РФ строительства АЭС в Казахстане ничем не отличается от подобного в других регионах мира;

🟦 Россия довольна итогами переговоров с Казахстаном, заявил Путин. Президент РФ отметил, что товарооборот между Россией и Казахстаном вышел на рекордные $20 млрд и продолжает расти;

🟦 Народы России и Армении связывают узы дружбы и особых отношений на протяжении веков;

🟦 Любые решения Армении по сближению с Евросоюзом не испортят ее гуманитарные связи с Россией;
🟦 Россия будет вынуждена свернуть всю работу с Арменией в экономике, касающуюся интеграционных процессов, если Ереван примет решение выйти из ЕАЭС;

🟦 Все цели, поставленные госвизитом в Казахстан, достигнуты.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Заседание Высшего совета ЕАЭС: вопросы с Арменией и ИИ. Итоги 29 мая
