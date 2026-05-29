Додон раскрыл роль Молдавии в конфликте: через страну идут военные эшелоны на Украину без досмотра
Бывший президент Молдавии и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон сделал сенсационное заявление: Евросоюз использует Молдавию как тыловую базу и логистический узел для военных поставок киевскому режиму. Об этом 29 мая Додон заявил в интервью телеканалу "ОНТ"
По словам экс-президента, основная задача, поставленная западными кураторами перед нынешней властью в Кишиневе, — создание условий для поддержки ВСУ. И с этой задачей режим Майи Санду справляется безотказно.
"Через территорию Молдавии проходит множество эшелонов с непонятной продукцией, которые без проверки направляются из Румынии на Украину", — утверждает Додон.
Он подчеркнул, что парламент и правительство страны полностью контролируются Партией действия и солидарности — политическим проектом президента Санду. Именно это позволяет западным партнерам беспрепятственно решать через Кишинев свои военные задачи.
Нейтральный статус Молдавии, закрепленный в конституции, окончательно превратился в фикцию. Страна стала бесплатным приложением к украинскому фронту, а ее граждане даже не знают, что за "непонятная продукция" ежедневно следует транзитом через их землю. И пока Санду выполняет команды Брюсселя, Додон из-под домашнего ареста фиксирует: суверенитет Молдавии сдан Западу в аренду.
