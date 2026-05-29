https://ukraina.ru/20260529/dodon-raskryl-rol-moldavii-v-konflikte-cherez-stranu-idut-voennye-eshelony-na-ukrainu-bez-dosmotra-1079579344.html

Додон раскрыл роль Молдавии в конфликте: через страну идут военные эшелоны на Украину без досмотра

Додон раскрыл роль Молдавии в конфликте: через страну идут военные эшелоны на Украину без досмотра - 29.05.2026 Украина.ру

Додон раскрыл роль Молдавии в конфликте: через страну идут военные эшелоны на Украину без досмотра

Бывший президент Молдавии и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон сделал сенсационное заявление: Евросоюз использует Молдавию как тыловую базу и логистический узел для военных поставок киевскому режиму. Об этом 29 мая Додон заявил в интервью телеканалу "ОНТ"

2026-05-29T14:14

2026-05-29T14:14

2026-05-29T14:14

новости

молдавия

кишинёв

украина

игорь додон

ес

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102948/15/1029481508_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_7a3d32b897cd41ad81b1a1e548bea123.jpg

По словам экс-президента, основная задача, поставленная западными кураторами перед нынешней властью в Кишиневе, — создание условий для поддержки ВСУ. И с этой задачей режим Майи Санду справляется безотказно."Через территорию Молдавии проходит множество эшелонов с непонятной продукцией, которые без проверки направляются из Румынии на Украину", — утверждает Додон.Он подчеркнул, что парламент и правительство страны полностью контролируются Партией действия и солидарности — политическим проектом президента Санду. Именно это позволяет западным партнерам беспрепятственно решать через Кишинев свои военные задачи.Нейтральный статус Молдавии, закрепленный в конституции, окончательно превратился в фикцию. Страна стала бесплатным приложением к украинскому фронту, а ее граждане даже не знают, что за "непонятная продукция" ежедневно следует транзитом через их землю. И пока Санду выполняет команды Брюсселя, Додон из-под домашнего ареста фиксирует: суверенитет Молдавии сдан Западу в аренду. Об этом – в материале Санду чётко идёт к своей цели – ликвидировать Молдавию как независимое государство

молдавия

кишинёв

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, молдавия, кишинёв, украина, игорь додон, ес, вооруженные силы украины