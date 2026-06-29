https://ukraina.ru/20260629/uchis-zelenskiy-sekretnaya-vstrecha-putina-i-lukashenko-vzbesila-kiev-1080749676.html
"Учись, Зеленский!": секретная встреча Путина и Лукашенко взбесила Киев
"Учись, Зеленский!": секретная встреча Путина и Лукашенко взбесила Киев - 29.06.2026 Украина.ру
"Учись, Зеленский!": секретная встреча Путина и Лукашенко взбесила Киев
Закрытая встреча президентов России и Белоруссии поставила киевский режим в крайне нервное положение. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала
2026-06-29T10:02
2026-06-29T10:02
2026-06-29T10:02
новости
киев
минск
владимир путин
александр лукашенко
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1d/1079562455_0:0:3465:1950_1920x0_80_0_0_a6144f76fbba39f2e3e2eacf60bf2750.jpg
"Сохранение в секрете тем обсуждения встречи Путина и Лукашенко не только стало по-своему гениальным ходом, но и явно подействовало на нервы Киеву. Нет подробностей о том, что они обсуждали, но можно предположить, учитывая недавние события", — сказал он.По словам эксперта, Украина оказалась не готова к тому, что угрозы Зеленского не подействовали на Минск. "Именно так и работают настоящие партнёры. Спокойно, уважительно и без угроз. Учись, Зеленский!" — иронично подытожил Христофору.Ранее Путин рассказал, что в ходе визита Лукашенко общался с ним более суток и назвал дискуссию удачной и содержательной. Минск и Москва продемонстрировали единство. Подробнее – в материале Путин рассказал о реакции Лукашенко на попытки Зеленского вовлечь Белоруссию в конфликт
киев
минск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1d/1079562455_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_3e55f2bee0e23728d1709a033b849301.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, минск, владимир путин, александр лукашенко, владимир зеленский
Новости, Киев, Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский
"Учись, Зеленский!": секретная встреча Путина и Лукашенко взбесила Киев
Закрытая встреча президентов России и Белоруссии поставила киевский режим в крайне нервное положение. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала
"Сохранение в секрете тем обсуждения встречи Путина и Лукашенко не только стало по-своему гениальным ходом, но и явно подействовало на нервы Киеву. Нет подробностей о том, что они обсуждали, но можно предположить, учитывая недавние события", — сказал он.
По словам эксперта, Украина оказалась не готова к тому, что угрозы Зеленского не подействовали на Минск. "Именно так и работают настоящие партнёры. Спокойно, уважительно и без угроз. Учись, Зеленский!" — иронично подытожил Христофору.
Ранее Путин рассказал, что в ходе визита Лукашенко общался с ним более суток и назвал дискуссию удачной и содержательной.