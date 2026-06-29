"Учись, Зеленский!": секретная встреча Путина и Лукашенко взбесила Киев - 29.06.2026 Украина.ру
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"Учись, Зеленский!": секретная встреча Путина и Лукашенко взбесила Киев
"Учись, Зеленский!": секретная встреча Путина и Лукашенко взбесила Киев - 29.06.2026 Украина.ру
"Учись, Зеленский!": секретная встреча Путина и Лукашенко взбесила Киев
Закрытая встреча президентов России и Белоруссии поставила киевский режим в крайне нервное положение. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала
2026-06-29T10:02
2026-06-29T10:02
новости
киев
минск
владимир путин
александр лукашенко
владимир зеленский
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"Сохранение в секрете тем обсуждения встречи Путина и Лукашенко не только стало по-своему гениальным ходом, но и явно подействовало на нервы Киеву. Нет подробностей о том, что они обсуждали, но можно предположить, учитывая недавние события", — сказал он.По словам эксперта, Украина оказалась не готова к тому, что угрозы Зеленского не подействовали на Минск. "Именно так и работают настоящие партнёры. Спокойно, уважительно и без угроз. Учись, Зеленский!" — иронично подытожил Христофору.Ранее Путин рассказал, что в ходе визита Лукашенко общался с ним более суток и назвал дискуссию удачной и содержательной. Минск и Москва продемонстрировали единство. Подробнее – в материале Путин рассказал о реакции Лукашенко на попытки Зеленского вовлечь Белоруссию в конфликт
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новости, киев, минск, владимир путин, александр лукашенко, владимир зеленский
Новости, Киев, Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский

"Учись, Зеленский!": секретная встреча Путина и Лукашенко взбесила Киев

10:02 29.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Закрытая встреча президентов России и Белоруссии поставила киевский режим в крайне нервное положение. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала
"Сохранение в секрете тем обсуждения встречи Путина и Лукашенко не только стало по-своему гениальным ходом, но и явно подействовало на нервы Киеву. Нет подробностей о том, что они обсуждали, но можно предположить, учитывая недавние события", — сказал он.
По словам эксперта, Украина оказалась не готова к тому, что угрозы Зеленского не подействовали на Минск. "Именно так и работают настоящие партнёры. Спокойно, уважительно и без угроз. Учись, Зеленский!" — иронично подытожил Христофору.
Ранее Путин рассказал, что в ходе визита Лукашенко общался с ним более суток и назвал дискуссию удачной и содержательной.
Минск и Москва продемонстрировали единство. Подробнее – в материале Путин рассказал о реакции Лукашенко на попытки Зеленского вовлечь Белоруссию в конфликт
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