Зрада Экспресс: Киев без каштанов, Карпаты без лесов. Что сделали с "легкими" Украины - 29.06.2026 Украина.ру
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Зрада Экспресс: Киев без каштанов, Карпаты без лесов. Что сделали с "легкими" Украины
Зрада Экспресс: Киев без каштанов, Карпаты без лесов. Что сделали с "легкими" Украины - 29.06.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: Киев без каштанов, Карпаты без лесов. Что сделали с "легкими" Украины
Описание: когда-то Киев утопал в каштанах, а сегодня главный символ города массово исчезает под пилой. Власти рассказывают о старых и больных деревьях, но... Украина.ру, 29.06.2026
2026-06-29T18:52
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видео
киев
украина
владимир зеленский
экология
киев: последние новости
ситуация в киеве
экологическая катастрофа
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Описание: когда-то Киев утопал в каштанах, а сегодня главный символ города массово исчезает под пилой. Власти рассказывают о старых и больных деревьях, но почему тогда на их месте годами остаются пустыри.В этом выпуске Дарина Боровик разбирает, что стало с легендарными киевскими каштанами, почему обещанный Зеленским миллиард деревьев вызывает все больше вопросов, как Украина теряет леса рекордными темпами и почему страну всё чаще называют кандидатом на экологическую катастрофу. Также в выпуске узнаете, что передали луганские казаки редакции "Зрады Экспресс".
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видео, киев, украина, владимир зеленский, экология, киев: последние новости, ситуация в киеве, экологическая катастрофа, видео
Видео, Киев, Украина, Владимир Зеленский, экология, Киев: последние новости, ситуация в Киеве, экологическая катастрофа

Зрада Экспресс: Киев без каштанов, Карпаты без лесов. Что сделали с "легкими" Украины

18:52 29.06.2026
 
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Описание: когда-то Киев утопал в каштанах, а сегодня главный символ города массово исчезает под пилой. Власти рассказывают о старых и больных деревьях, но почему тогда на их месте годами остаются пустыри.

В этом выпуске Дарина Боровик разбирает, что стало с легендарными киевскими каштанами, почему обещанный Зеленским миллиард деревьев вызывает все больше вопросов, как Украина теряет леса рекордными темпами и почему страну всё чаще называют кандидатом на экологическую катастрофу.

Также в выпуске узнаете, что передали луганские казаки редакции "Зрады Экспресс".
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