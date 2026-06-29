https://ukraina.ru/20260629/berestetskaya-bitva-kak-tatarskaya-zrada-cherez-poltora-veka-pomeshala-rozhdeniyu-napoleonidy-1080746706.html

Берестецкая битва: как татарская "зрада" через полтора века помешала рождению "Наполеониды"

Берестецкая битва: как татарская "зрада" через полтора века помешала рождению "Наполеониды" - 29.06.2026 Украина.ру

Берестецкая битва: как татарская "зрада" через полтора века помешала рождению "Наполеониды"

Государство под названием "Наполеонида" фигурировало в плане по обустройству территорий на востоке Европы, разработанным для Бонапарта польским генералом на французской службе Михаилом Сокольницким. Создавать его предлагалось на казацко-татарской основе между Днепром, Доном и Азовским морем

2026-06-29T16:00

2026-06-29T16:00

2026-06-29T16:12

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история

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богдан хмельницкий

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война

крымское ханство

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Судя по всему, советник французского императора был осведомлён о том, что история взаимоотношений казаков и крымцев знала не только вражду, но и мирное сосуществование, а порой и союзничество. Взять, к примеру эпизод скоординированных действий хана Мехмеда II Гирея и лидера запорожцев Самуила Зборовского в 70-80-х годах XVI века.При этом, как отмечает доктор исторических наук Дмитрий Сень, в XVII веке днепровское казачество развивало "внеконфронтационные отношения с мусульманскими государствами Причерноморья" особенно интенсивно. В своей работе он приводит такую оценку, данную в тот период своим собратьям представителем Донского войска: "а в Запорожье де живут Черкасы люди непостоянные и худые: как увидят неприятельской приход, и они многие изменяют и передаютца из Запорожья в Очаков, а з Дону в Озов".Присяга Богдана Хмельницкого крымскому хану Исламу III Гирею в марте 1648 года положила начало широкомасштабному восстанию в Поднепровье против польских властей. При этом легитимность Хмельницкого как вожака повстанческого движения в значительной мере определялась способностью привлечь на сторону казаков крымскую кавалерию. Без неё у малороссов шансов выстоять в полевых сражениях против тяжёлой польской конницы не было.Степняки внесли значительный вклад в победы над поляками при Жёлтых Водах, Корсуни, Пилявцах (1648 года), в Зборовском сражении (1649 года). Однако, как заметил кандидат исторических наук Ахмет-хан Шейхумеров, в советской историографии, а затем и в украинской, события 1648-53 годов излагались по принципу: "общие победы – казацкие победы, общие поражения – татарские измены".Следствием одной из таких измен ("зрад") крымцев зачастую рассматривается поражение казацко-татарского войска в битве, начавшейся 28 июня 1651 года у волынского села Берестечко.Это во многом поворотное сражение отличалось от предыдущих столкновений той войны полноценным фронтальным боем, в котором поляки имели преимущество. 80-тысячной армии короля Яна II Казимира противостояли 40 тысяч казаков Хмельницкого и 30 тысяч татар Ислам-Гирея. С обеих сторон к этому нужно прибавить ополченцев, выполнявших вспомогательные функции.Изначально противников разделяла река Пляшевка, и, избрав наступательную тактику, казацко-татарское войско на первом этапе битвы стремилось захватить переправы для атаки на поляков. Ценой значительных потерь данная задача была решена 29 июня, и татарская конница повела наступление на вражеский лагерь за Пляшевкой. Под ударами польской артиллерии и укрывшейся за укреплениями пехоты на равнинной местности степняки несли большой урон. Их контратаковали польские конные отряды, которые, увлекаясь погоней, зачастую попадали в окружение.В ночь на 30 июня через реку был переправлен казачий вагенбург (табор), в котором разместились основные силы Хмельницкого. Как показали последующие события, лобовое наступление на противника, имевшего превосходство в огневой мощи, было опрометчивым решением. Тем более что река и лес прикрывали тыл и фланги королевского войска, ограничивали манёвренность татарской конницы.Утром 30 июня казаки и крымцы подошли к позициям противника, имея за спиной Пляшевку. Ян Казимир тем временем готовился к атаке. Вопреки решению военного совета, он отважился вывести из лагеря на поле битвы все основные свои силы.В полдень двухтысячный отряд конницы под командованием князя Иеремии Вишневецкого устремился на казачий табор, который ещё не полностью был готов к обороне. Целостность вагенбурга была нарушена, её удалось восстановить благодаря вмешательству отряда крымского вельможи (нурэддина) Гази-Гирея.Запорожцы занимали правый фланг построения союзников, а на левом были боевые порядки татар. Именно на последних и последовала атака основных сил королевского войска. Крымские попытки противостоять скоординированным действиям вражеской пехоты и артиллерии успеха не имели.Под огнём польских пушек степняки потеряли много убитыми и ранеными. Одних только погибших мурз, командовавших отрядами, по разным оценкам, насчитывалось 16–20 человек. Крымская артиллерия этому ничего противопоставить не могла, потому что насчитывала всего две (!) пушки.Перелом наступил, когда королевские канониры перенесли огонь на высоты, где находилась ставка хана. Польские источники сообщали, что рядом с Ислам-Гиреем был ранен полководец Айтимур, брат лидера буджакских татар Кантемира. При отступлении он был брошен своими и оказался в польском плену.В итоге хан спешно покинул поле боя, после чего в бегство пустилось и всё его войско, а оставленные союзником казаки оказались блокированы в таборе. Хмельницкий избежал этой участи своих соратников, поскольку бросился останавливать хана, настиг того у Ямполя и был увезён с собой татарским правителем.Судьба казачьей армии под Берестечком после этого была предрешена. Блокада её с каждым днём усиливалась. 10 июля среди осаждённых возникла паника, и при попытке переправиться через злополучную Пляшевку, согласно польским источникам, большая часть казаков погибла. Татары же потеряли около тысячи человек на поле боя, порядка 300 человек пленными, а с учётом раненых, брошенных и погибших при отступлении общий урон крымцев оценивается в несколько тысяч.Бегство крымского войска с поля боя под Берестечком получило неоднозначную оценку. Ещё среди попавших в окружение казаков циркулировали слухи о том, что они стали жертвой вероломства хана, вступившего в тайный сговор с польским королём. Хотя, как показывает источниковедческий анализ, проведённый Шейхумеровым, среди современников тех событий господствовало объяснение произошедшего успешными действиями польской армии, а не предательства.Версию татарской "зрады" как основной причины разгрома казаков подрывают тяжёлые арьергардные бои, через которые прошли крымцы, уходя из-под Берестечка. Да и сам Ян Казимир в тот момент имел крайне ограниченные возможности для подкупа своего крымского визави.Не в обиде на хана, как свидетельствует официальный документооборот, остался глава Гетманщины Хмельницкий. Он продолжал считать Ислам-Гирея своим союзником и протектором, правда это не помешало общевойсковой раде в июле 1651 года впервые направить посольство в Москву с просьбой принять днепровских казаков в российское подданство.Последующий уход Украины "под руку" русского царя был воспринят в Крыму с негодованием. Но объективного хода истории не остановить: казакам требовался покровитель, равноценный в военно-техническом плане Речи Посполитой, а значит, способный избавить Поднепровье от присутствия польских войск и землевладельцев.В связи с этим актуальным вопросом является то, какими мотивами в 1648 году руководствовался сам Ислам III Гирей, когда решил оказывать военную помощь Хмельницкому.По мнению ряда историков, и прежде всего доктора исторических наук Валерия Возгрина (автора четырехтомной "Истории крымских татар"), обладавший стратегическим видением хан стремился, не много не мало, к созданию конфедеративного татарско-казацкого государства. Этим он якобы пытался повысить роль ханства в международных отношениях, усилить его военный и экономический потенциал, расширить автономию Бахчисарая в рамках Османской империи.Концепция Бахчисарайско-Чигиринской оси, конечно же, не бесспорна. Её критикуют за излишнюю романтизацию геополитических планов Ислам-Гирея, который должен был чутко реагировать на запросы крымской знати, важным фактором благополучия для которой был ясырь "здесь и сейчас". И это, не говоря о том, что в Стамбуле весьма подозрительно смотрели на самостоятельную внешнеполитическую активность хана. Казачество, в связи с этим, было обречено восприниматься не как равноправный партнёр, а как всего лишь инструмент внешней политики ханства.Тем не менее у обоих этих подходов есть точка соприкосновения в том, что даже сугубо прагматичное отношение к казачеству не исключало создания устойчивого протектората ханства, хотя бы над частью территории Гетманщины. Ведь возникла же через три десятилетия после Берестецкой битвы на территории Приднестровья так называемая Ханская Украина с преимущественно казацко-молдавским населением.Думается, что сложись Берестецкая битва по-другому, процесс сближения Чигирина и Бахчисарая скорее всего продолжился и, возможно, привёл бы к интеграции государственных образований днепровских казаков и крымцев. Другое дело, какие перспективы существовали перед этим союзом. Ведь Восточная Европа вступала в эпоху модерна, а держава Гиреев и детище Хмельницкого были образцами архаики даже на фоне не слишком продвинутых соседей.Курултай – представительское собрание в тюркских странах. В случае с Крымскими татарами (крымылами) – орган национального самоуправления, съезд представителей. Подробнее - в материале Курултай-2: 35 лет второму подходу к попытке организации крымских татар

https://ukraina.ru/20190514/1023579080.html

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