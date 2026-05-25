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Силы ПВО за день сбили над регионами России 33 украинских БПЛА

Силы ПВО за день сбили над регионами России 33 украинских БПЛА - 25.05.2026 Украина.ру

Силы ПВО за день сбили над регионами России 33 украинских БПЛА

Силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над регионами России 33 украинских беспилотников. Об этом вечером 24 мая Минобороны РФ сообщило в своём телеграм-канале

2026-05-25T00:58

2026-05-25T00:58

2026-05-25T00:59

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"С 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей", — говорится в сообщении военного ведомства.Минобороны РФ ранее сообщало, что российская армия при ударе возмездия атаковала цели, связанные с военным руководством Украины. Иностранные журналисты описали впечатления от визита в Старобельск - подробнее в публикации Цели удара возмездия, что увидели иностранные журналисты в Старобельске. Итоги 24 мая.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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