Силы ПВО за день сбили над регионами России 33 украинских БПЛА - 25.05.2026 Украина.ру
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Силы ПВО за день сбили над регионами России 33 украинских БПЛА
Силы ПВО за день сбили над регионами России 33 украинских БПЛА - 25.05.2026 Украина.ру
Силы ПВО за день сбили над регионами России 33 украинских БПЛА
Силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над регионами России 33 украинских беспилотников. Об этом вечером 24 мая Минобороны РФ сообщило в своём телеграм-канале
2026-05-25T00:58
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атака бпла
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"С 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей", — говорится в сообщении военного ведомства.Минобороны РФ ранее сообщало, что российская армия при ударе возмездия атаковала цели, связанные с военным руководством Украины. Иностранные журналисты описали впечатления от визита в Старобельск - подробнее в публикации Цели удара возмездия, что увидели иностранные журналисты в Старобельске. Итоги 24 мая.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, Минобороны РФ, ПВО, ВС РФ, СВО, Спецоперация, БПЛА, атака БПЛА, Белгородская область, Брянская область, Курская область, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина

Силы ПВО за день сбили над регионами России 33 украинских БПЛА

00:58 25.05.2026 (обновлено: 00:59 25.05.2026)
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковВоеннослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над регионами России 33 украинских беспилотников. Об этом вечером 24 мая Минобороны РФ сообщило в своём телеграм-канале
"С 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей", — говорится в сообщении военного ведомства.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российская армия при ударе возмездия атаковала цели, связанные с военным руководством Украины. Иностранные журналисты описали впечатления от визита в Старобельск - подробнее в публикации Цели удара возмездия, что увидели иностранные журналисты в Старобельске. Итоги 24 мая.
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