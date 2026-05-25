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Силы ПВО за день сбили над регионами России 33 украинских БПЛА
Силы ПВО за день сбили над регионами России 33 украинских БПЛА - 25.05.2026 Украина.ру
Силы ПВО за день сбили над регионами России 33 украинских БПЛА
Силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над регионами России 33 украинских беспилотников. Об этом вечером 24 мая Минобороны РФ сообщило в своём телеграм-канале
2026-05-25T00:58
2026-05-25T00:58
2026-05-25T00:59
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"С 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей", — говорится в сообщении военного ведомства.Минобороны РФ ранее сообщало, что российская армия при ударе возмездия атаковала цели, связанные с военным руководством Украины. Иностранные журналисты описали впечатления от визита в Старобельск - подробнее в публикации Цели удара возмездия, что увидели иностранные журналисты в Старобельске. Итоги 24 мая.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, минобороны рф, пво, вс рф, сво, спецоперация, бпла, атака бпла, белгородская область, брянская область, курская область, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, украина
Украина.ру, Россия, Минобороны РФ, ПВО, ВС РФ, СВО, Спецоперация, БПЛА, атака БПЛА, Белгородская область, Брянская область, Курская область, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина
Силы ПВО за день сбили над регионами России 33 украинских БПЛА
00:58 25.05.2026 (обновлено: 00:59 25.05.2026)
Силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над регионами России 33 украинских беспилотников. Об этом вечером 24 мая Минобороны РФ сообщило в своём телеграм-канале
"С 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей", — говорится в сообщении военного ведомства.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российская армия при ударе возмездия атаковала цели, связанные с военным руководством Украины. Иностранные журналисты описали впечатления от визита в Старобельск - подробнее в публикации Цели удара возмездия, что увидели иностранные журналисты в Старобельске. Итоги 24 мая. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.