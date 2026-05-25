МИД РФ обещает удары по ВПК и центрам принятия решений в Киеве — дипломатам велели бежать. Итоги 25 мая
МИД РФ обещает удары по ВПК и центрам принятия решений в Киеве — дипломатам велели бежать. Итоги 25 мая
Российские военные начинают серию системных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, включая предприятия по разработке, производству и подготовке беспилотников, тем временем в высших эшелонах власти Украины разгорелся конфликт между главкомом ВСУ Александром Сырским и министром обороны Михаилом Федоровым
МИД РФ обещает удары по ВПК и центрам принятия решений в Киеве — дипломатам велели бежать. Итоги 25 мая

18:00 25.05.2026 (обновлено: 18:10 25.05.2026)
 
Российские военные начинают серию системных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, включая предприятия по разработке, производству и подготовке беспилотников, тем временем в высших эшелонах власти Украины разгорелся конфликт между главкомом ВСУ Александром Сырским и министром обороны Михаилом Федоровым
"Всё это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях Вооружённые Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА", — отметили в МИД.
В российском внешнеполитическом ведомстве также рекомендовали иностранным гражданам и дипломатам покинуть украинскую столицу.
"Предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского", – говорится в заявлении дипведомстваю
В МИД РФ заявили, что Киев и поддерживающие его западные страны, поставляющие вооружение ВСУ, фактически игнорируют нормы международного гуманитарного права. В ведомстве считают, что атака на колледж в Старобельске стала нарушением Женевских конвенций 1949 года, Конвенции о правах ребенка и других международных соглашений.
Как подчеркнули в министерстве, удары будут наноситься не только по объектам ВПК, но и по центрам принятия решений и командным пунктам. Поскольку подобные объекты расположены в разных районах Киева, иностранным гражданам и сотрудникам дипмиссий рекомендовали покинуть город. Жителям столицы Украины также посоветовали избегать районов, где находятся военные и административные объекты.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее анонсировала публикацию этого заявления и подчеркнула, что удары по Киеву продолжатся.
Как Россия нанесла массированный удар по объектам ВСУ
Утром 24 мая Минобороны РФ сообщило о серии массированных ударов по военной инфраструктуре Украины. В ведомстве заявили, что операция стала ответом на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России.
Для ударов были задействованы баллистические ракеты комплекса "Орешник", гиперзвуковые ракеты "Кинжал", крылатые ракеты "Циркон", комплексы "Искандер", а также ударные беспилотники. По данным российского военного ведомства, целью стали объекты военной инфраструктуры и системы управления ВСУ.
Поводом для "ударов возмездия" в Москве назвали атаку ВСУ в ночь на 22 мая на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа ЛГПУ. В здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По официальным данным, погиб 21 человек, еще 65 получили ранения. Об этом – в материале Кровавый теракт в Старобельске: "Украина готова наносить любые удары" — мнение эксперта
Грызня Главкома Сырского с министром обороны Федоровым
В верхушке ВСУ разгорелся публичный скандал: министр обороны Михаил Федоров вступил в клинч с главкомом Александром Сырским. Камнем преткновения, по данным СМИ, стал контроль над закупками оружия. Федоров пытается отстранить кадровых военных от снабжения и переориентировать бюджет только на беспилотные системы, тогда как Сырский "зарабатывал" на поставках артиллерийских боеприпасов.

"Отметим, что глава оборонного ведомства Украины имеет множество подконтрольных компаний, осуществляющих производство различных беспилотных систем, в то время как Сырский “зарабатывал” через закупки боеприпасов у “проверенных поставщиков”", — пишут российские СМИ, со ссылкой на источники в силовых структурах.

Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что возможное назначение Михаила Федорова министром обороны могло быть связано с попыткой киевских властей вывести его из-под влияния грантовых кругов, фигурирующих в коррупционном скандале.

Схватка за финансовые потоки перешла в открытую фазу.
Ормузский тупик: Тегеран и Вашингтон на финишной прямой, но сабли не спрятаны

На Ближнем Востоке вырисовываются контуры исторического компромисса. США и Иран достигли принципиального соглашения по разблокировке Ормузского пролива. Как пишет The New York Times, детали еще предстоит согласовать, а на разминирование и восстановление судоходства может уйти до трех месяцев.
Однако Тегеран, публикуя оптимистичные заявления, продолжает играть мускулами. Военный советник верховного лидера Мохсен Резаи пригрозил "беспрецедентным ответом" на любую агрессию в Персидском заливе и допустил выход Ирана из ДНЯО. Связанное с КСИР агентство Fars и вовсе заявило, что Иран не откроет пролив в привычном понимании, а будет сам выдавать разрешения на проход судов.

Трамп играет на повышение: либо "великая сделка", либо тотальная война

Дональд Трамп вновь резко поднял ставки вокруг Ближнего Востока, заявив, что регион стоит перед выбором — либо масштабное соглашение с участием Израиля и арабских стран, либо возвращение к еще более разрушительной войне.
"Либо это будет великая сделка для всех, либо сделки не будет вообще — и тогда возвращение на поле боя и стрельба, но еще масштабнее и мощнее, чем прежде", — подчеркнул американский президент.
Трамп также призвал Саудовскую Аравию, Катар, Турцию и другие государства присоединиться к "Соглашениям Авраама", предполагающим нормализацию отношений с Израилем. По его замыслу, в перспективе частью нового экономического и политического блока может стать даже Иран.
На этом фоне в окружении Трампа все чаще звучат заявления о возможном соглашении с Тегераном. Однако представители американских "ястребов" уже обвиняют Белый дом в готовности к "предательской сделке" с Ираном.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
