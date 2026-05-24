Кровавый теракт в Старобельске: "Украина готова наносить любые удары" — мнение эксперта

Удар ВСУ по общежитию в Старобельске — это попытка спровоцировать Россию на ответный удар. Если ответа не последует, Киев попытается раскачивать обстановку внутри РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова военно-политический эксперт Вячеслав Терентьев

2026-05-24T05:15

В ночь на 22 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске. В пятиэтажном общежитии, которое обрушилось до второго этажа, находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет. 23 мая пресс-служба МЧС РФ сообщила о завершении поисково-спасательных работ: из-под завалов извлечены тела 21 погибшего.Отвечая на вопрос о том, почему киевский режим нанес удар по Старобельску именно на фоне совместных ядерных учений России и Белоруссии, эксперт заявил, что сейчас Украина демонстрирует, что готова наносить какие угодно удары в любое время. "У нее нет каких-либо вспомогательных целей", — пояснил Терентьев."Дело в том, что у Европы, которая находится в глубоком кризисе, есть единственный выход. Это победа над Россией с помощью Украины. Поэтому под руководством Британии вся остальная Европа силами военных поставок будет форсировать любые силовые акции", — заявил собеседник издания.Поэтому атака на Старобельск — это попытка спровоцировать Россию на нанесение очередного удара, добавил Терентьев.Эксперт подчеркнул, что если такой удар нанесен не будет, это станет поводом для раскачивания обстановки в самой России. "Это могут быть нападения на танкеры, удары по центрам принятия решений в России, по стратегической инфраструктуре", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Вячеслав Терентьев: Виновников трагедии в Старобельске покарают даже после окончания войны на Украине" на сайте Украина.ру.Также про террористический удар по студенческому общежитию в Старобельске — в материале "Спонсоры детоубийства. Елена Маркосян об атаке ВСУ на колледж в Старобельске и кровожадности Европы" на сайте Украина.ру.

