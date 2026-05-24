Кровавый теракт в Старобельске: "Украина готова наносить любые удары" — мнение эксперта - 24.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260524/krovavyy-terakt-v-starobelske-ukraina-gotova-nanosit-lyubye-udary--mnenie-eksperta-1079345825.html
Кровавый теракт в Старобельске: "Украина готова наносить любые удары" — мнение эксперта
Кровавый теракт в Старобельске: "Украина готова наносить любые удары" — мнение эксперта - 24.05.2026 Украина.ру
Кровавый теракт в Старобельске: "Украина готова наносить любые удары" — мнение эксперта
Удар ВСУ по общежитию в Старобельске — это попытка спровоцировать Россию на ответный удар. Если ответа не последует, Киев попытается раскачивать обстановку внутри РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова военно-политический эксперт Вячеслав Терентьев
2026-05-24T05:15
2026-05-24T05:15
новости
россия
старобельск
украина
главные новости
главное
сво
новости сво россия
прогнозы сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/18/1079345698_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_060279e20072183aa0047f4d38370046.jpg
В ночь на 22 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске. В пятиэтажном общежитии, которое обрушилось до второго этажа, находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет. 23 мая пресс-служба МЧС РФ сообщила о завершении поисково-спасательных работ: из-под завалов извлечены тела 21 погибшего.Отвечая на вопрос о том, почему киевский режим нанес удар по Старобельску именно на фоне совместных ядерных учений России и Белоруссии, эксперт заявил, что сейчас Украина демонстрирует, что готова наносить какие угодно удары в любое время. "У нее нет каких-либо вспомогательных целей", — пояснил Терентьев."Дело в том, что у Европы, которая находится в глубоком кризисе, есть единственный выход. Это победа над Россией с помощью Украины. Поэтому под руководством Британии вся остальная Европа силами военных поставок будет форсировать любые силовые акции", — заявил собеседник издания.Поэтому атака на Старобельск — это попытка спровоцировать Россию на нанесение очередного удара, добавил Терентьев.Эксперт подчеркнул, что если такой удар нанесен не будет, это станет поводом для раскачивания обстановки в самой России. "Это могут быть нападения на танкеры, удары по центрам принятия решений в России, по стратегической инфраструктуре", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Вячеслав Терентьев: Виновников трагедии в Старобельске покарают даже после окончания войны на Украине" на сайте Украина.ру.Также про террористический удар по студенческому общежитию в Старобельске — в материале "Спонсоры детоубийства. Елена Маркосян об атаке ВСУ на колледж в Старобельске и кровожадности Европы" на сайте Украина.ру.
россия
старобельск
украина
лнр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/18/1079345698_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3cdb7f204926064fce5c2afdf203952f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, старобельск, украина, главные новости, главное, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, лнр, новости лнр, теракт, погибшие, новости россии, новости россии и украины, украина.ру, война, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Россия, Старобельск, Украина, Главные новости, главное, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, ЛНР, новости ЛНР, теракт, погибшие, новости России, новости России и Украины, Украина.ру, война, война на Украине, Украина.ру Дзен, дзен СВО

Кровавый теракт в Старобельске: "Украина готова наносить любые удары" — мнение эксперта

05:15 24.05.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОбстановка на месте обрушения при ударе ВСУ общежития Старобельского колледжа
Обстановка на месте обрушения при ударе ВСУ общежития Старобельского колледжа - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Удар ВСУ по общежитию в Старобельске — это попытка спровоцировать Россию на ответный удар. Если ответа не последует, Киев попытается раскачивать обстановку внутри РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова военно-политический эксперт Вячеслав Терентьев
В ночь на 22 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске. В пятиэтажном общежитии, которое обрушилось до второго этажа, находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет.
23 мая пресс-служба МЧС РФ сообщила о завершении поисково-спасательных работ: из-под завалов извлечены тела 21 погибшего.
Отвечая на вопрос о том, почему киевский режим нанес удар по Старобельску именно на фоне совместных ядерных учений России и Белоруссии, эксперт заявил, что сейчас Украина демонстрирует, что готова наносить какие угодно удары в любое время. "У нее нет каких-либо вспомогательных целей", — пояснил Терентьев.
"Дело в том, что у Европы, которая находится в глубоком кризисе, есть единственный выход. Это победа над Россией с помощью Украины. Поэтому под руководством Британии вся остальная Европа силами военных поставок будет форсировать любые силовые акции", — заявил собеседник издания.
Поэтому атака на Старобельск — это попытка спровоцировать Россию на нанесение очередного удара, добавил Терентьев.
Эксперт подчеркнул, что если такой удар нанесен не будет, это станет поводом для раскачивания обстановки в самой России. "Это могут быть нападения на танкеры, удары по центрам принятия решений в России, по стратегической инфраструктуре", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Вячеслав Терентьев: Виновников трагедии в Старобельске покарают даже после окончания войны на Украине" на сайте Украина.ру.
Также про террористический удар по студенческому общежитию в Старобельске — в материале "Спонсоры детоубийства. Елена Маркосян об атаке ВСУ на колледж в Старобельске и кровожадности Европы" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСтаробельскУкраинаГлавные новостиглавноеСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОЛНРновости ЛНРтерактпогибшиеновости Россииновости России и УкраиныУкраина.рувойнавойна на УкраинеУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:30Наносятся удары по целям в Харькове
08:25ПВО за ночь сбила почти 200 вражеских дронов над Россией
08:21Электроснабжение в Херсонской области восстановлено в полном объеме, сообщил Сальдо
07:59Главное за ночь 25 мая
07:26МИД РФ разъяснил, что нужно для устойчивого урегулирования на Украине
06:50"Кровавая жатва будет продолжаться". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг
06:40Ростислав Ищенко: Армия России пройдет от Петербурга до Калининграда, если Прибалтика начнет войну
06:30Настоящий Papiertiger. Милитаризация ФРГ: ракеты и дроны против ветряков и отказников
06:20Украина за неделю. Белорусский фронт Зеленского
06:15Кодекс раздора. Как под видом евроинтеграции Украине навязывают правовой передел страны
06:10Мадьяр оказался круче Орбана. Венгрия требует административной автономии для закарпатских венгров
06:00"Они не уйдут от расплаты": Терентьев о неотвратимом возмездии за убийство детей в Старобельске
05:45"Воевать придется до конца": Зубец о еще двух годах войны и нефтяных доходах России
05:30"Для Израиля победа над Ираном — вопрос жизни и смерти": эксперт о причинах затяжной войны
05:15Удар ВСУ по Старобельску — апробация алгоритмов ИИ? Терентьев о роли западных технологий
05:00"Стрельба из пушки по воробьям": Терентьев о гипотетическом применении ТЯО против ВСУ
04:54Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:45"Ссориться с Россией не в интересах Китая": Алексей Зубец о зависимости Пекина
04:30Зубец о газовых переговорах: "Китайцы понимают, что им нужен газ, но хотят получить его за бесценок"
04:17Россия и Украина ведут дипломатическую переписку через Минск — МИД РФ
Лента новостейМолния