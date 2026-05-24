Бредит распадом РФ и призывает брать Москву. Чем занимается Виктор Ющенко

На днях на Украине отметили так называемый Всемирный день вышиванки, традиционной крестьянской вышитой рубашки, из которой сделали некий сакральный символ украинской нации. Из каждого утюга в этот день рассказывали, как в Советском Союзе запрещали вышиванку, игнорируя массу видео и фотографий украинцев в этом предмете гардероба в то время

2026-05-24T08:24

Сейчас в вышиванке в этот день щеголяют все фигуранты коррупционных дел, демонстрируя свою лояльность национализму. Фактически при Петре Порошенко* и Владимире Зеленском вышитая рубашка стала хорошим прикрытием воровства.Моду на эту "шароварщину" в свое время ввел третий президент и лидер "оранжевой революции" Виктор Ющенко, который возвел в культ русофобию, сельскую архаику и мифологию о "древних украинцах". В его представлении Украина - словно некая фэнтезийная страна с драконами и феями, разрушенная "коварными московитами", но эта концепция прижилась в тысячах незрелых умов.Ющенко и сейчас периодически выезжает со своей резиденции, чтобы рассказать о ненависти к русскому языку, призывая украинцев не соглашаться на мир, требуя воевать до "перемоги", которую он видит в развале Российской Федерации. Его последовательная и давняя нездоровая акцентуация на этих вопросах граничит с фанатизмом.В новом интервью пропагандистке Офиса президента Наталье Мосейчук** экс-президент рассказал о своем недовольстве украинскими военнослужащими, которые используют русский язык в общении. Он жалуется, что до сих пор миллионы украинцев средних лет отказываются изучать мову, что якобы смертельно для украинского государства."Наибольшее, что нас губит как нацию, как государство – равнодушие. Равнодушие миллионов, которые могут позицию не формировать, которые могут сказать – ну, не знаю я мову, 40 лет, не знаю", - жаловался Ющенко на "несознательных" соотечественников.Он требовал учить украинский язык от тех, кто сейчас мобилизован и находится в окопах, так как, дескать, воюют они именно за мову. А без нее, по его мнению, не будет государства, не будет пенсий и "вообще ничего не будет".Подобные требования выдвигала украинским военнослужащим еще покойная националистка Ирина Фарион. Многие из них были насильно похищены на улице, чтобы затем "защищать мову". Среди них распространен контраргумент: "А можно тогда я поеду домой и пусть Украину защищают исключительно украиноязычные граждане?"Кроме того, очевидно, что Ющенко чересчур сакрализирует украинский язык, увязывая его с государственностью. По его логике, не может быть государственности у различных арабских государств, пользующихся одним языком, как и у латиноамериканских, использующих испанский. В современной Ирландии практически никто не говорит на ирландском гэльском, а пользуется преимущественно английским, но это не ставит под вопрос государственность Ирландии.Помимо этого, Ющенко бредит распадом РФ и призывает все народности Федерации к сепаратизму. Он утверждает, что Россия является проблемой для всего мира и Европы уже 300 лет (надо понимать, что со времен Петра I).Зацикленный на России Ющенко даже не думает, сколько раз за этот период другие страны были проблемой для кого-нибудь, от наполеоновской Франции до нацистской Германии. Ющенко призывает народности РФ идти в поход на Москву. По его мнению, только разрушение Москвы и российской государственности может означать для украинцев "перемогу".В том же интервью "почетный пчеловод" и экс-президент потребовал от украинцев воевать до последнего, не соглашаться на мир и отвоевывать территории. Ющенко настойчиво требует "перемоги", а не мира, уповая на то, что у Киева есть 53 союзника. "Финал – это "перемога". Не мир. Мир – это всегда следственная категория. Перед миром есть – или капитуляция, и наступает долгий мир", - рассуждает Ющенко.Тут также очевидно, что его не волнует, останется ли что-нибудь после такой войны на истощение от украинской нации как таковой. И кто через несколько лет войны будет говорить на его любимой мове. Вряд ли пакистанские рабочие, завезенные на Украину, будут массово изучать стихи Тараса Шевченко.Своих детей лидер "оранжевых" не торопится бросать на убой. Его сын Андрей часто появляется в Киеве, ведет скандальный образ жизни "золотой молодежи", не раз попадал в хронику в связи с нетрезвым вождением, хамским поведением, пьяной стрельбой и драками в ресторанах. В ВСУ мобилизоваться не спешит. Младший сын президента Тарас вообще находится в США, где учится в Массачусетском технологическом институте.Впрочем, для всей воинствующей, но лицемерной украинской элиты характерно нечто подобное – они и сами на фронт не торопятся и своих родственников-мужчин тоже благополучно скрывают. Касается это и националистки Натальи Мосейчук, которая интервьюировала Ющенко. Сама она тоже регулярно призывает украинцев мобилизоваться и воевать до последнего, но ее 28-летний сын Антон пребывает в Германии, так как, по ее словам, это - его личный выбор. Миллионам других украинских мужчин в праве на такой выбор отказано.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга О том, как на Украине имитируют борьбу с коррупцией - в материале Коррупция, как основа государства. Почему взяточников на Украине отпускают с миром.

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

