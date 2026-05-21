Лукашенко готов к встрече с Зеленским где угодно
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности встретиться с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в любой точке Украины или Белоруссии, чтобы обсудить проблемы двусторонних отношений. Об этом он заявил на брифинге 21 мая, передает БелТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности встретиться с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в любой точке Украины или Белоруссии, чтобы обсудить проблемы двусторонних отношений. Об этом он заявил на брифинге 21 мая, передает БелТА
Лукашенко подчеркнул, что Минск не намерен втягиваться в военные действия с Украиной, если в отношении Белоруссии нет агрессии, а также выразил готовность к переговорам с Зеленским.
"Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке — Украины, Белоруссии — я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений", — сказал Лукашенко.
Он добавил, что разговор также возможен "о перспективах", задавшись вопросом, почему у Белоруссии есть темы для беседы с США, Германией, Литвой и Латвией, а с Украиной — нет.