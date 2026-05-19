Обострение между Москвой и Ригой: украинский вопрос и риск прямого столкновения

Латвия перешла новую опасную черту. Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Рига намерена предоставить свою территорию для нанесения ударов по целям в стратегическом тылу украинскими беспилотниками

2026-05-19T17:02

Военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ уже не только прибыли в страну, но и размещены на конкретных военных объектах — базах "Адажи", "Селия" и "Лиелварде".Открытие балтийского фронта – давняя стратегия британских спецслужб, которую они намерены реализовать в нынешнем конфликте руками украинцев и прибалтов. Запуск дронов с территории Прибалтики критически сокращает подлетное время до российских городов, усложняя работу ПВО. Кроме того, Киев, теряя инициативу на фронте, стремится показать западным спонсорам сохраняющийся потенциал для эскалации.В СВР подчеркнули, что "координаты центров принятия решений в Латвии известны", и добавили, что членство страны в НАТО "не защитит пособников террористов от справедливого возмездия". Это заявление было сделано на фоне анонсированных российским Министерством обороны ядерных учений, что придаёт этой информации серьёзный подтекст.Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также акцентировал, что подобные действия Риги будут трактоваться Москвой не иначе как прямое участие в агрессии против России.Реакция Риги и Киева последовала незамедлительно и была синхронной. Обе стороны выбрали тактику полного отрицания, не вдаваясь в пространные дипломатические опровержения. Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил в социальной сети X: "Ложь". Он подчеркнул, что Латвия якобы никогда не позволяла и не позволит использовать свою территорию или воздушное пространство для атак на другие государства, четко обозначив границы своей вовлеченности в конфликт. Параллельно официальный Киев также открестился от подобных планов. Однако факты и провокации на западных границах России в последний месяц говорят красноречивее латвийских политиков.Во-первых, Латвия много лет и абсолютно открыто оказывает военную поддержку Украине, которую в Риге подчеркивают как принципиальную позицию. Эта поддержка выражается в конкретных цифрах и поставках: в 2025 году военная помощь Латвии достигла отметки в 0,3% ВВП страны, на 2026 год запланирован показатель в 0,25% ВВП. Правительство недавно одобрило передачу ВСУ дополнительных партий гусеничных бронемашин CVR(T), заявляя о готовности продолжать помощь "столько, сколько потребуется". Более того, Латвия совместно с Великобританией является лидером так называемой коалиции дронов в рамках контактной группы "Рамштайн".Недавно в Латвии возник внутриполитический кризис из-за военных провокаций Киева. Предыдущее правительство ушло в отставку именно из-за скандала, связанного с падением украинского беспилотника на латвийской территории. Латвийское общество и оппозиция крайне негативно отнеслись к новостям о том, что в мирном небе Балтики летают украинские дроны как у себя дома. Однако, несмотря на недовольство собственных граждан, Рига вряд ли изменит свой курс. В Москве не исключают, что стоит ожидать консолидацию стран Балтии и запрос на усиление восточного фланга НАТО. Украинский вопрос предельно сузил пространство для диалога между Москвой и Ригой, уступив место опасной игре на грани прямого столкновения. Именно поэтому очень своевременно РФ посылает своим прибалтийским соседям упреждающий сигнал.Больше на эту тему – в обзоре соцсетей.Общественный деятель Александр СкубченкоСлужба внешней разведки России — Украина готовит удары по России с территории Латвии: Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли ВСУ страны Балтии, беспилотники планируется запустить также с территории этих государств; расчет делается на то, что такая тактика значительно сократит время подлета до целей и повысит эффективность террористических атак;В Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ, они размещены на латвийских военных базах "Адажи", "Селия", "Лиелварде", "Даугавпилс" и "Екабпилс"; координаты центров принятия решений в Латвии известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия.Сейчас и до 21 мая в Белоруссии и в России проходят большие ядерные учения.Предупреждение Риге озвучено. Хотите повоевать и причинить вред России? Будете клянчить деньги у Европы на восстановление после тотальных разрушений в своей стране. НАТО не спасёт.Публицист Вадим АвваМы часто сетуем, что перестройка и "святые" 90-е убили школу советологов и русистов на Западе. В этот момент полезно посмотреть в зеркало: что там у нас с экспертизой в западном вопросе? При Сталине она была.Хрущёвский ревизионизм и "хельсинские соглашения" заместили настоящую экспертизу множеством сервильных институтов, обслуживающих тезис о мирном сосуществовании. Они сыграли огромную роль в нравственном разложении и духовной капитуляции перед Западом поздней советской элиты. В распаде страны.Невозможно построить великую цивилизацию без великой политики, не заставляя мир считаться и уважать себя. Уважение — больше денег, больше выгоды. Точнее оно и есть настоящая выгода. Пока главы МИД Литвы, Латвии, Эстонии, европейских государств вытирают о наше Отечество ноги, а мы в качестве ответной реакции супим бровь, но поддерживаем дипотношения и торговлю, ситуация деградирует. Причём стремительно, так как ситуация крайне запущена. Не думаю, что полезные совместные учения с Белоруссией ядерных стратегических сил, без возобновления испытаний, кого-нибудь отрезвят. Время ушло. В стане врагов давно нет трезвых. Там процвела и размножилась шайка разжигающих войну уголовных преступников, лживое фашистское кубло в состоянии перманентного наркотического дурмана. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис должен не просто быть объявлен террористом, а казнён как Дудаев, Кузьминов, Бандера. В чём между ними разница, подскажите? Пока "мы не такие", натовские дроны летят по стране. Разрушают, убивают людей. Пока "мы не такие", враг стягивает силы к границе Союзного государства от Польши до Финляндии, готовясь к вторжению.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаИсходя из сообщения СВР, факт предоставления странами Прибалтики воздушных коридоров для украинских БПЛА является установленным. Стоит вспомнить, что такие действия подпадают под Конвенцию ООН "Определение агрессии" от 1974 года (пункт f статьи 3).Развёртывание же военнослужащих Сил беспилотных систем ВСУ на латвийских военных базах означает переход на очередной виток эскалации. И это уже пункт b статьи 3 той же конвенции.Таким образом, мы наблюдаем развитие негативного сценария. Противник постепенно разворачивает против нас Балтийский фронт — пока что в формате воздушной операции. Стоит ожидать, что под удары ВСУ с территории Прибалтики наряду с Ленинградской областью попадёт и Калининградская область.И ведь сразу было очевидно, что одними словами действия по открытию противником Балтийского фронта не остановить. О чём мы, собственно, неоднократно предупреждали: 6 апреля, 12 апреля, когда Эстония, Латвия и Литва проигнорировали спецпредупреждение Москвы, и 5 мая.В сообщении СВР говорится, что "координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия". Спрашивается, чего опасаться Риге, если эти пресловутые центры принятия решений комфортно ощущают себя даже на Украине, которая вовсе не является членом НАТО?Тут не следует упрощать ситуацию: "Несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответного удара Москвы, киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции". Развёртывание боевых подразделений ВСУ на территории Латвии, члена Североатлантического альянса, проведение атак против России без координации с центральным штабом НАТО в Монсе невозможно. А штаб подчиняется генерал-лейтенанту ВВС США Алексу Гринкевичу — верховному главнокомандующему ОВС НАТО в Европе и командующему Европейским командованием ВС США.Исходя из ухудшающейся боевой обстановки вокруг России, начатое сегодня ядерное учение ВС РФ очень своевременно. Но кроме того, крайне необходимо поставить в известность Совет Безопасности ООН на основании ст. 51 Устава ООН. Предупредить о том, что Россия намерена реализовать своё право на самооборону. И переходить к конкретным ответным действиям по территории Латвии. Сначала — конвенциональным оружием. Любые другие меры — в виде очередных заявлений и спецпредупреждений — будут только поощрять агрессию НАТО. Один реальный шаг стоит тысячи слов.Политолог Александр НосовичЕсли рассматривать заявление СВР России как публичный сигнал из Москвы в Ригу, то сигнал это очень простой. Либо вы выковыриваете украинскую агентуру со своей территории, либо мы начинаем по ним бить - и по Латвии, соответственно, тоже. Потому что Прибалтика была напичкана агентурой ГУР, СБУ и просто националистическими отморозками с Украины ещё при Ющенко. Последние на прибалтийских базах учились уличным боям и готовили Евромайдан. Возможностей собирать и запускать БПЛА из лесов Латгалии или Курземе у них сегодня в избытке. И уговорить их уняться местным никак не возможно.Краткая иллюстрация к понятию "хуцпа". МИД Украины опроверг информацию российского СВР о том, что Киев готовит массированные атаки по России с территории Латвии. Министр иностранных дел с возмущением заявил, что Украина не использует и никогда не использовала ни территорию, ни воздушное пространство Латвии в военных целях. Все дроны летят исключительно по России, а в Прибалтике оказываются случайно или в результате действия российской РЭБ.Это поразительное явление - попытки восточноевропейских стран после успешного опыта отмены неугодной истории отменить и неугодную географию. Или я один не понимаю, как можно бить по Псковской области из Украины (или даже из Балтийского моря), не проходя через воздушное пространство Прибалтики? В Латвии между прочим сегодня из-за воздушной опасности приостановили движение поездов и отменили выпускные экзамены в школах. Но украинские дроны в воздушное пространство Латвии, разумеется, не залетают.Публицист Виктор МараховскийСтоит добавить одно соображение относительно "где у латышей инстинкт самосохранения". Ответ прост. Нет никаких латышей, и притом уже достаточно давно. Литовцев и эстонцев нет тоже, кстати. Но латышей особенно.Все прибалтийские республики, и Латвия в первую очередь - это больше не маленькие, но гордые нации. Это пустые шкурки из-под наций, бюрократические аппараты без населения, которым милостиво позволено врать о якобы имеющихся жителях и получать под них евроденьги на то, чтоб флаги стояли и выходили какие-то СМИ.Бюрократии же всех трёх гигантов - это филиалы даже не вашингтонского обкома и не лэнгли, а одного из департаментов британской разведки, и управляются они каким-то одним младшим стажёром между масонскими ритуалами и весёлыми оргиями со старшими товарищами. Поэтому и инстинктов никаких нет. Прибалтов вообще никому не жалко.Такое с антироссийским членом НАТО произошло впервые. Чем обернулась для стран Балтии поддержка Украины

