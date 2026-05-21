Премия имени Тараса Шевченко: Хрущёв, Шкляр и сатира на Зеленского
Премия имени Тараса Шевченко: Хрущёв, Шкляр и сатира на Зеленского
2026-05-21T08:00
Олег Хавич
Олег Хавич
Советская Украина всегда была "более равной" среди других союзных республик, больше позволялось разве что Грузии во времена Иосифа Сталина. Но с приходом к власти в Советском Союзе Никиты Хрущёва, который на разных постах руководил УССР с 1938 по 1949 годы, для киевской номенклатуры настал звёздный час.
Первым символом этого стали масштабные празднования "300-летия воссоединения Украины с Россией", которые прошли по всему СССР в 1954 году. Привычными концертами, памятниками и книгами дело не обошлось – в феврале 1954-го Крымская область была передана из состава РСФСР в состав Советской Украины.
Потому неудивительно, что, когда в ноябре 1958 года были опубликованы тезисы ЦК КПСС о том, что русский язык должен изучаться во всех школах, независимо от языка преподавания в них, а язык преподавания в школе для своих детей имеют право выбрать родители, киевская партийная номенклатура приняла это в штыки.
Секретарь ЦК Компартии Украины по вопросам культуры и образования Степан Червоненко и зампред Совмина УССР Михаил Гречуха на заседании Президиума ЦК КПУ заявили, что союзным республикам нужно предоставить больше прав для управления образованием на местах, и язык республики должен быть обязательным для изучения во всех школах.
22 декабря 1958 года в "Правде" было опубликовано письмо Максима Рыльского и Николая Бажана, в котором утверждалось, что "единственно правильным решением вопроса об изучении языков в средней школе является решение (если говорить, в частности, о школах Украинской ССР) об обязательном и равноправном изучении и украинского, и русского языков во всех школах УССР".
Как Украина объединила Сталина и Хрущева
17 апреля 1959 года Верховный Совет УССР в развитие аналогичного общесоюзного закона принял закон "Об укреплении связи школы с жизнью и дальнейшем развитии системы образования в Украинской ССР". Его 9-я статья гласила:
"Обучение в школах Украинской СCP осуществляется на родном языке учащихся. В школу с каким языком обучения отдавать своих детей, решают родители. Изучение одного из языков народов СССР, на котором не проводится преподавание в данной школе, осуществляется по желанию родителей и учащихся при наличии соответствующих контингентов".
Существует легенда, что накануне голосования за этот закон группа известных украинских писателей – Олесь Гончар, Андрей Малышко, а также Рыльский и Бажан, – пришли к председателю Верховного Совета УССР, драматургу Александру Корнейчуку с требованием помешать принятию документа, но тот отправил коллег восвояси.
Тем временем, киевской номенклатуре подарили возможность масштабно отпраздновать очередной юбилей – на этот раз 100-летие со дня смерти Тараса Шевченко в 1961 году. Одним из элементов празднования стало учреждение ежегодной республиканской премии имени Тараса Шевченко "за выдающие произведения литературы, изобразительного искусства, музыки, театрального искусства и кинематографии". Постановление Совета министров УССР об этом было принято 20 мая 1961 года, и предусматривало поначалу три премии в сумме 2500 рублей каждая (средняя зарплата в это время составляла около 80 "новых" рублей – Ред.) Решение о присуждении премий принимал специально созданный комитет из 25 человек, его утверждал Совмин республики, а объявлять об этом должны были 9 марта – в день рождения Тараса Шевченко.
Первый комитет премии имени Шевченко возглавил Корнийчук, заработавший за свою деятельность пять Сталинских премий (это была в то время высшая государственная награда для деятелей науки и искусств). В состав комитета того периода входили и партийные работники, и деятели искусств. Первыми 9 марта 1962 года премии удостоились поэт Павел Тычина, писатель Олесь Гончар и композитор Платон Майборода.
В советское время Шевченковскую премию присуждали не только выдающимся украинским деятелям, но и представителям власти. В 1964 году лауреатов было пятеро вместо официальных троих, среди них оказался и Никита Хрущёв. Шевченковскую премию ему присудили "за выдающуюся общественно-политическую деятельность в Украинской Советской Социалистической Республике". Но пока Хрущёв собирался в Киев, его сняли с партийных и государственных постов, и премию он так и не получил.
26 мая 2025, 08:00История
"Маленький сталинчик" украинской советской литературы: 120 лет Александру Корнейчуку
Ещё лет 20 назад на задворках Оболонского проспекта в Киеве можно было увидеть таблички "проспект Корнейчука". Это название он носил в 1973-83 годах. Не удивительно – Корнейчук был членом ЦК КПСС и АН СССР, Героем Социалистического Труда, лауреатом пяти (!) Сталинских премий и Международной Ленинской премии, дважды возглавлял Верховный Совет УССР
С 1969 года премия им. Шевченко стала государственной и была объединена с премией по архитектуре, количество номинаций, соответственно, выросло. С 1977-го в премию добавили ещё три номинации – в журналистике и публицистике, теории и истории литературы, театральном искусстве. В 1988 году архитектуру изъяли, поскольку под неё учредили отдельную государственную награду, а число номинаций увеличилось (литературу, музыку и изобразительные искусства разделили).
С 1999 года по указу президента Леонида Кучмы государственная премия становится Национальной премией Украины им. Шевченко. Лауреатов определяют благодаря конкурсному отбору, обсуждению и тайному голосованию специального комитета, но указы о присуждении премии подписывает президент. Её продолжают вручать 9 марта, и размер премии постоянно растёт – так, в 2026 году он составил 484 480 гривен (более 800 тысяч рублей, почти в пять раз больше, чем в 2006-м).
За 1962-2026 год Шевченковскую премию получили почти 700 деятелей искусств и почти два десятка коллективов, художественная ценность произведений которых далеко не всегда была высокой. Единственный человек, получивший премию дважды, – художник Григорий Якутович: первый раз в 1983 году за иллюстрации к книгам "Повесть временных лет" и "Слово о полку Игореве", а второй раз в 1991-м, в составе авторского коллектива фильма "Тени забытых предков".
Вокруг премии регулярно возникают скандалы. К примеру, в 1978 году литературовед Николай Шамота, возглавлявший тогда Шевченковский комитет, наградил сам себя за монографию "Гуманизм и социалистический реализм". Он в 1972 году входил в экспертную комиссию ЦК КПУ, изучавшую труд Ивана Дзюбы "Интернационализм или русификация". С учётом заключения комиссии суд дал Дзюбе пять лет тюрьмы и пять лет ссылки. Сам Дзюба стал лауреатом премии в 1991 году, а в 1999-2005 возглавлял комитет по её присуждению.
В 2011 году писатель Василий Шкляр, который должен был получить премию по литературе, попросил отсрочить вручение ему награды "на то время, когда у власти в Украине не будет украинофоба Дмитрия Табачника" (он с марта 2010 по февраль 2014 был министром образования и науки Украины). Просьбу удовлетворили – в указе президента Виктора Януковича среди лауреатов Шевченковской премии фамилия Шкляра не значилась. Больше писателя на эту премию не номинировали.
Скандал вокруг премии возник и в 2015 году, когда кандидатом на её получение выдвинули профессора Гарвардского университета и литературоведа Григория Грабовича. В ответ появилось открытое письмо ряда деятелей искусств, в котором научную деятельность Грабовича назвали "пропитанной откровенно деструктивными антиукраинскими, по сути своей колониальными идеями". Другие представители культурного сообщества назвали это письмо "грязной кампанией" и написали своё обращение в защиту Грабовича. Литературовед получил Шевченковскую премию только в 2022-м.
Прогноз Шкляра: Украина станет еще меньше, и это нормально
2023 год стал единственным в истории, когда президентский указ о присуждении Шевченковской премии 9 марта не появился. 11 марта Шевченковский комитет обнародовал заявление, в котором назвал имена лауреатов 2023 года в пяти номинациях: "Литература", "Публицистика, журналистика", "Литературоведение и искусствоведение", "Музыкальное искусство", "Киноискусство". Ещё в двух номинациях – "Театральное искусство" и "Визуальные искусства" – победителей не объявили.
Председатель Шевченковского комитета, публицист и телеведущий Юрий Макаров, сообщил, что премию 2023 года не присвоили вовремя из-за требования Офиса президента добавить ещё одну номинацию – "За взнос в победу". 13 марта Макаров объявил о своей отставке с поста председателя, а через три дня сложил свои полномочия и весь состав Шевченковского комитета. В мае Владимир Зеленский назначил главой комитета экс-министра культуры Евгения Нищука, а указ о присвоении Шевченковской премии за 2023 год был обнародован только 28 июля. Список лауреатов соответствовал решению комитета, номинации "За взнос в победу" до сих пор нет.
Скандал относительно врученной по графику Шевченковской премии за 2026 год не возник лишь потому, что произведения её лауреатов, как правило, никому не интересны. В этом году в номинации "Проза" лауреатом стал весьма специфический роман "Мёртвая память. Голоса и крики" 91-летнего учёного и писателя Юрия Щербака, который сам возглавлял Шевченковский комитет 2016-19 годах.
В аннотации изданной ещё в 2021 году книги Щербака говорится, что это "триллер-антиутопия, изображающая мрачный сценарий оккупации Украины, где враг достиг своей цели: уничтожение национальной памяти". Главный антигерой – победивший на демократических выборах (набрал 85% голосов) лидер Украины Борис Баркас, по прозвищу "Чудотворец". Под личиной еврея Баркаса автор вывел карикатурный образ Владимира Зеленского.
Баркас сразу же заменил профессиональных политиков дилетантами и создал ПИПЛ – "Партию идейных простых людей", а в своём кабинете повесил фотографию Альберта Эйнштейна с высунутым языком, объясняя, что украинцы переросли стадию хуторянского романтического национализма. Вместо боевиков и ужасов украинские телеканалы при власти Баркаса показывали только мелодрамы, комедии, эротику и развлекательные программы. Снова популярными стали номера Штепселя и Тарапуньки, а также "малопонятные сатирические упражнения исчезнувшего много лет назад телешоу "95-й квартал Украину спасают её "лучшие люди" – военные, ученые, журналисты, – устраивающие военный мятеж. Капитуляция Баркаса происходит на Олимпийском стадионе.
Сложно сказать, знал ли Зеленский содержание книги, когда подписывал указ о присвоении премии Щербаку. С другой стороны, в 2023 году Шевченковскую премию "за публицистические статьи и выступления последних лет" получил журналист Виталий Портников*, называвший избирателей Зеленского "союзом украинофобов и идиотов". Не исключено, что в Офисе президента Украины просто решили выдать премию Щербаку, чтобы тот больше ничего о Зеленском не писал.
Переходящий Кобзарь и непреходящая архаика державной премии
* Внесён в список экстремистов и террористов в России.
