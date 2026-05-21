https://ukraina.ru/20260521/porno-menty-i-pytki-v-ttsk-chto-proiskhodit-v-prikarpate-1079235371.html

"Порно-менты" и пытки в ТЦК. Что происходит в Прикарпатье

"Порно-менты" и пытки в ТЦК. Что происходит в Прикарпатье - 21.05.2026 Украина.ру

"Порно-менты" и пытки в ТЦК. Что происходит в Прикарпатье

Украинское Прикарпатье сейчас сотрясает серия скандалов, связанных с коррупцией, порноиндустрией, насильственной мобилизацией и завозом мигрантов, которых очень уж не любят националисты.

2026-05-21T07:01

2026-05-21T07:01

2026-05-21T11:12

ивано-франковск

прикарпатье

ивано-франковская область

алексей гончаренко

александр сырский

марьяна безуглая

тцк

нацполиция

генпрокуратура

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1e/1070925578_0:0:769:432_1920x0_80_0_0_1fc0f1fa693f09352d3af1b3436ca0f9.jpg

В среду 20 мая украинские СМИ сообщили, что СБУ нагрянула с обысками в областные управления Нацполиции в Ивано-Франковске, Житомире и Тернополе. Нардеп Алексей Гончаренко* сообщил вскоре, что на взятке задержаны несколько высших чинов Нацполиции. Среди них начальник полиции Ивано-Франковской области Сергей Безпалько, его заместитель Владимир Яцюк.При обысках был изъят целый парк элитных автомобилей, коллекция швейцарских часов, наличные в разной валюте на общую сумму 22,6 млн гр. В кабинете одного из полицейских начальников была установлена машинка для пересчета наличных, чтобы не утруждать себя лишний раз подсчетом крупных сумм.Вскоре Генпрокуратура сообщила, что задержания связаны с "крышеванием" так называемых "порно-офисов" - студий, где гражданки с низкой социальной ответственностью снимали "клубничку"."Речь идет о помещениях, где незаконно создавали, производили и распространяли в интернете видеопродукцию эротического и порнографического характера", – указано в сообщении Генпрокуратуры.По данным следствия, полиция взымала с таких студий по $ 20 000 в месяц, а еще $ 5 000 получал от них посредник - водитель одного из заместителей министра внутренних дел, который и договаривался с полицией о невмешательстве. В ходе расследования задокументировано несколько эпизодов передачи денежных средств.Полицейских, "крышующих" для порностудии называют "порно-ментами" - это тоже граждане Украины тоже с невысокой социальной ответственностью, но в погонах.Последнее время такие порно-офисы массово открываются по всем городам западной Украины, где молодым оксанам и галинам предлагают легкий заработок, пока мужчин массово отлавливают для утилизации на линии фронта.На этой неделе местные СМИ сообщили, что сразу пять мобилизованных из Ивано-Франковской области внезапно умерли в 425-м штурмовом полку "Скала", не прослужив в нем и двух недель. Его называют одним из личных полков главкома ВСУ Александра Сырского, где людей массовой бросают на убой. Но и порядки в нем хуже, чем в зоне строгого режима. Пятеро мобилизованных прикарпатцев умерли не на линии фронта, а от избиений и обострения заболеваний.В частности, один из них, Виталий Карат вскоре после мобилизации (без прохождения медкомиссии) заявил сестре по телефону об избиении в "Скале", после чего попал в больницу, где и умер от многочисленных повреждений внутренних органов. В полку сообщили, что он якобы "упал с сосны", куда сам залез."Они его убили. Они издеваются сильно над всеми. "Скала" — это до смерти", - рассказывает Олеся Пискунова, сестра погибшего. Ее слова подтверждает нардеп Марьяна Безуглая: "Да, в "Скале" убивают людей".Впрочем, многие из насильно мобилизованных даже не доезжают до определенного подразделения. Их убивают еще в ТЦК.На днях в Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили, что в Ивано-Франковске будут судить начальника ТЦК и его подчинённых за избиения и пытки военнообязанных. После проверки следователями ГБР жалоб граждан и нардепов на избиение, пытки и вымогательства, а также после публикаций в медиа соответствующих видео, правоохранители получили ещё больше обращений от пострадавших от действий ТЦК Ивано-Франковска во главе с начальником. Ряд подтвержденных следствием фактов следователи квалифицировали как пытки, совершенные представителями государства.Садизм представителей ТЦК к мобилизованным сложно объяснить хотя бы потому, что после их пыток те либо умирают, либо становятся инвалидами, которые уже абсолютно непригодны к службе. Но все-таки определенная зверская логика у них имеется, как свидетельствуют мобилизованные: убив или замучив двоих-троих в назидание, они хотят заставить воевать с русскими десять-двадцать остальных.Кого-то удается запугать и бросить под каток российской армии, но после гибели их семьям отказывают в положенных выплатах. На днях в эфире телеканала "Галичина" председатель организации "Ивано-Франковский городской Союз семей, умерших и без вести пропавших в зоне АТО", Елена Турусова жаловалась, что семьям не выплачивают деньги, если военнослужащий скончался в госпитале. Это якобы не считается боевой потерей, даже если он умер от ран по дороге в госпиталь. Также, по ее словам, сейчас массово объявляют без вести пропавшими, что тоже не предполагает каких-либо выплат.В связи с этим всё больше жителей региона пытаются прорваться через соседнюю границу с риском для жизни, который кажется им меньшим, чем риск попасть в "Скалу", в ТЦК или на фронт. На днях немецкая Bild рассказала о 26-летнем почтальоне из Ивано-Франковска, который после получения повестки решил бежать через горы, где едва не замерз. Румынские спасатели нашли его в начале апреля у ручья.В тот момент температура тела молодого человека уже упала до 30 градусов, а сам он находился без сознания. Его эвакуировали на вертолёте. "Когда сделали первые анализы крови, показатели были как у мёртвого человека", — рассказали румынские спасатели.Тем временем, на место таких, как этот сбежавший почтальон и тех, кого замучили в ТЦК и убили в "Скале", стали прибывать рабочие из далеких азиатских стран, забивая еще один гвоздь в гроб украинского национализма.В итоге формируется четкая модель существования украинского государства даже на примере Прикарпатья, колыбели радикального национализма: мужчин – на убой, женщин – в бордель, пакистанцев – на ремонт инфраструктуры, начальнику полиции или ТЦК – лишний элитный автомобиль.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористовНа Украине раскрыли непубличный приказ Владимира Зеленского в отношении Белоруссии. Подробнее - в материале Зеленский отдал секретный приказ по Белоруссии. Хроника событий на утро 21 мая

ивано-франковск

прикарпатье

ивано-франковская область

внутри и снаружи

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

ивано-франковск, прикарпатье, ивано-франковская область, алексей гончаренко, александр сырский, марьяна безуглая, тцк, нацполиция, генпрокуратура, эксклюзив, внутри и снаружи, украина.ру