Гремят взрывы: ВС РФ бьют по целям на Украине. Новости СВО - 21.05.2026
Гремят взрывы: ВС РФ бьют по целям на Украине. Новости СВО
Российские военные ночью ударили по целям ВСУ на Украине. Об этом и других важных событиях рассказал 21 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-21T07:21
2026-05-21T07:25
🟥 Взрыв раздался в Сумах на Украине.🟥 Взрывы прогремели в пригороде Харькова.🟥 Слышали взрывы и в Днепропетровске.🟥 Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального Управления ФСБ России уничтожило склад боеприпасов и три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке в ДНР.🟥 Бригада ВСУ, которая преподносится как "элитная рота" для "золотой молодежи", несет существенные потери на Теткинско-Глушковском направлении в Сумской области, рассказали в российских силовых структурах.🟥 Забирать женщин на службу в ВСУ с помощью шантажа и угроз начали в Харьковской области.🟥 Три человека пострадали из-за атак беспилотников ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.
Гремят взрывы: ВС РФ бьют по целям на Украине. Новости СВО

07:21 21.05.2026 (обновлено: 07:25 21.05.2026)
 
Российские военные ночью ударили по целям ВСУ на Украине. Об этом и других важных событиях рассказал 21 мая телеграм-канал Украина.ру
🟥 Взрыв раздался в Сумах на Украине.
🟥 Взрывы прогремели в пригороде Харькова.
🟥 Слышали взрывы и в Днепропетровске.
🟥 Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального Управления ФСБ России уничтожило склад боеприпасов и три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке в ДНР.
🟥 Бригада ВСУ, которая преподносится как "элитная рота" для "золотой молодежи", несет существенные потери на Теткинско-Глушковском направлении в Сумской области, рассказали в российских силовых структурах.
🟥 Забирать женщин на службу в ВСУ с помощью шантажа и угроз начали в Харьковской области.
🟥 Три человека пострадали из-за атак беспилотников ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.
Подробнее об угрозах со стороны Киева - в материале РФ не может допустить милитаризации и нацификации Украины, угрозы с её стороны. Другие заявления Лаврова на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
