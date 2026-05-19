https://ukraina.ru/20260519/putin-daet-vozmozhnost-trampu-zaprygnut-v-posledniy-vagon-ukhodyaschego-poezda-chto-ne-tak-s-1079166141.html

Путин дает возможность Трампу запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Что не так с переговорами

Путин дает возможность Трампу запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Что не так с переговорами - 19.05.2026 Украина.ру

Путин дает возможность Трампу запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Что не так с переговорами

Евросоюз активно ищет в своих рядах политика, который мог бы от его имени принять участие в мирных переговорах по Украине, пишет 18 мая издание Politico. При этом Путин предложил Европе явно непроходного кандидата. Давайте разбираться, в чем тут секрет?

2026-05-19T16:35

2026-05-19T16:35

2026-05-19T17:44

эксклюзив

россия

украина

владимир путин

меркель

шредер

ес

politico

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/13/1079169766_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_f8014645c68bd1785dd02864d5e1b7f6.jpg

От Каллас до СигалаПо информации Politico, среди кандидатов упоминаются глава европейской дипломатии Кая Каллас, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб, экс-премьер Италии Марио Драги, министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде."Поскольку переговорная команда президента США Дональда Трампа увязла в иранском кризисе, на Европу оказывается прямое давление с целью назначения специального посланника по мирным переговорам по Украине. И, что примечательно, и Киев, и Москва заявляют, что они открыты для этого", - объясняет Politico причину поисков переговорщика от имени ЕС.Самый сложный момент в решении этой задачи – найти кандидата, который в первую очередь представлял бы интересы Европейского союза, но при этом был бы приемлемым собеседником как для Москвы, так и для Киева, отмечает издание.Президент России Владимир Путин 9 мая в Москве предложил на эту должность бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, с которым сам находился в весьма хороших отношениях, напоминает газета. Однако министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Politico категорически отверг эту возможность, заявив, что Путин мог бы с таким же успехом назначить на эту должность дружественных России актеров Стивена Сигала или Жерара Депардье. На самом деле туповатый юмор Сибиги показывает, что в команде актера -президента (или все же президента-актера) все еще мыслят кинематографическими категориями.Но определенный смысл в предложении Путина есть. Президент России прекрасно понимает логику своих европейских оппонентов и делает такое предложение..., которое заранее неприемлемо для европейских политиков, присвоивших себе право говорить с Россией (и вообще с миром) от имени 500-миллионного населения Европы. Но обо всем по порядку.Конечно, кандидатура Шредера не устраивает самих европейских бюрократов, то есть тех самых чиновников в ЕС (и плюс в Лондоне), которых никто никогда не избирал (а следовательно, и не уполномочивал на референдуме представлять Европу. Но так уж устроены "демократические" институты ЕС).Как сообщала немецкая газета Süddeutsche Zeitung, министры иностранных дел стран ЕС на заседании в Брюсселе 11 мая уже отрицательно высказались об инициативе российского президента Путина назначить на роль европейского посредника по Украине его хорошего знакомого Шредера. По их мнению, экс-канцлер Германии фактически сидел бы "по обе стороны стола переговоров" и представлял бы интересы Путина, а не интересы ЕС.Очевидным кандидатом для Евросоюза является высокопоставленный дипломат Кая Каллас, полагает Politico. Она долгое время выступала против прямых переговоров с Россией, но недавно поменяла мнение и даже предложила себя в качестве представителя ЕС. "Я думаю, что смогла бы разгадать ловушки, которые расставляет Россия", - сказала тогда Каллас, явно переоценивая свои способности. Даже близкие к ней люди, включая сотрудников офиса ЕС, считают ее малограмотной и очень недалекой. Не нужно забывать, что в ранге премьер-министра Эстонии она оказалась замазана в коррупционном скандале, когда ее собственный муж продолжал бизнес с Россией в то время, как его жена и по совместительству премьер страны категорически запрещала бизнесу поддерживать ЛЮБЫЕ связи с Россией. Двуличие Каллас и ее неумение вести хоть какую-то дипломатическую деятельность - общеизвестны и стали даже причиной разногласий с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Поэтому только в собственных мечтах и в прикормленных ею СМИ могут всерьез рассуждать о ее "компетентности" как переговорщика с Россией.Впрочем, в инстанциях Евросоюза это всё хорошо понимают. Поэтому официально утверждают, что из-за "решительной антироссийской позиции" Каллас не является приемлемым для Москвы кандидатом. По данным авторов газеты, в коридорах ЕС ходят слухи и о других именах. Среди них бывший канцлер Германии Ангела Меркель, которая "имела дело напрямую как с Владимиром Зеленским, так и с Путиным".Тем не менее, многие европейцы считают, что прошлые посреднические неудачи дисквалифицируют Меркель в качестве кандидата на роль переговорщика, пишет издание. Действительно, Меркель уже обманула Россию с Минскими соглашениями.После начала СВО бывший канцлер неоднократно заявляла, что Запад даже не думал заставлять Украину реализовать эти соглашения и что их главная цель состояла в том, чтобы отвлечь Россию, пока Украина вооружается. Поэтому сажать Меркель за стол переговоров даже теоретически невозможно. "Единожды солгавши, кто ж тебе поверит?"Впрочем, Меркель, прекрасно понимая подноготную переговоров (а о ней речь впереди), сама отказалась возвращаться в роль посредника. По ее словам, урегулирование конфликта на Украине – задача только действующих глав государств.Про президента Финляндии Александра Стубба Politico пишет, что у него есть опыт посредничества в своей стране и что он ранее выражал заинтересованность участвовать в этих переговорах. Однако ему потребуется широкая поддержка ЕС, а членство Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность в глазах Москвы, отмечает издание. К тому же Стубб, как известно совсем недавно был в замечен в самых ярых антироссийских заявлениях и еще год назад не только не скрывал, но и кичился своей русофобией. Разве можно с таким человеком искреннее вести переговоры о мире между Россией и Украиной?Экс-премьер Италии Марио Драги - более подходящая фигура, так как он пользуется большим уважением в Европе и не считается ни чрезмерно воинственным, ни симпатизирующим Кремлю, полагают авторы публикации. "Однако не было никаких публичных сигналов о том, что ориентированный на экономику Драги хочет занять эту должность", - признают они. А, следовательно, и эта фигура выпадает из обоймы кандидатов в переговорщики.Ссылаясь на мнение источников, знакомых с позицией Киева, Politico рисует портрет идеального кандидата на роль европейского посредника в переговорах по Украине. Это должен быть человек, который пользуется сильной поддержкой ЕС, но при этом не является представителем самого блока, которому Путин глубоко не доверяет.Это может указывать на такие фигуры, как министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде - опытный специалист по Ближнему Востоку, или даже министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, который поддерживал отношения с обеими сторонами, полагает Politico.При этом издание делает вывод, что самым большим препятствием для выбора переговорщика является не Путин или Зеленский, а неспособность европейцев договориться прежде всего между собой. На самом деле, как мы считаем, это не самая главная проблема. Куда важнее то, что переговорщики пока вообще не нужны. Без переговорщика и без платформыДавайте вспомним некоторые детали. Долгое время после того, как Россия в феврале 2022 года начала специальную военную операцию на Украине, Европейский союз напрочь отказывался поддерживать любые контакты с Москвой. Европа полностью огородилась от России политически, финансово и экономически, повторяя, что никаких переговоров с Владимиром Путиным не может быть, пока российские войска находятся на той территории, которую на Западе считают украинской.А тем временем в состав Российской Федерации вернулись ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, а их статус закреплен соответствующими конституционными поправками. Все это делало перспективу возобновления диалога между Брюсселем и Москвой еще более призрачной.Однако в 2025 году на пост президента США вернулся республиканец Дональд Трамп. Он выступил с иницивой о переговорах по урегулированию украинского кризиса с Москвой еще до того, как стал президентом, но Евросоюз в эти переговоры не позвали. Это не удивительно, так как установление мира на Украине не входило в планы ЕС. Наоборот, его руководство прилагало максимум усилий, чтобы сорвать мирный процесс (вспомним хотя бы визит в Киев Бориса Джонсона с его знаменитым "будем просто воевать").Шло время, которое неумолимо показывало, что ставка на развал России в результате войны и введенных санкций ЕС и США себя не оправдала. Более того, многие социологические компании Запада вынуждены были признать, что российское общество после начала СВО и выезда из России известных релокантов еще более консолидировалось вокруг президента, чем это было до 24 февраля 2022 года - начала спецоперации. Тогда решено было сделать главным подготовку к войне, которую в Европе спрогнозировали на конец нынешнего десятилетия. Но тут вышла заминка. Экономические и социальные условия жизни 500 миллионов избирателей стран ЕС (плюс Великобритания) резко ухудшились и продолжают ухудшаться. И степень их ухудшения явно опережает степень подготовки Европы к войне с Россией.Со временем в Брюсселе поняли, что киевский режим, несмотря на всю западную поддержку, не сможет победить Россию военным путем. Поэтому они заговорили о том, что с президентом России Владимиром Путиным все-таки придется разговаривать. Тогда и возник вопрос о том, кто мог бы представлять интересы ЕС в этих переговорах, но никакие конкретные решения по этому поводу не принимались.О возобновлении контактов с Москвой в Европе снова заговорили после начала войны на Ближнем Востоке и конфликта, который между лидерами ЕС и президентом США Дональдом Трампом возник из-за разных взглядов на формат участия европейских стран НАТО в военных действиях.Но после того, как президент России Владимир Путин 9 мая заявил журналистам, что Россия открыта для переговоров, в западной прессе не утихают дискуссии по поводу того, кто мог бы стать переговорщиком от имени Евросоюза. Сам Путин заявил, что Европа должна выбрать переговорщика, который не говорил "каких-то гадостей в наш адрес" и посоветовал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве предпочтительного кандидата.После заявления российского лидера в медийном пространстве начались лихорадочные поиски подходящего представителя для возможного участия в переговорах России и США по украинскому урегулированию. Оказалось, что задача абсолютно непростая, так как Шредер, по понятным причинам, нынешних европейских бюрократов совершенно не устраивает, а других кандидатов, которые не говорили бы "каких-то гадостей" в адрес России, попросту нет.Поэтому западным изданиям, в том числе Politico, кажется, что основной проблемой является неспособность европейской бюрократии выбрать представителя, который устраивал бы всех. Но при этом мало кто признает, что у единой Европы в настоящее время нет гораздо более важных предпосылок для ведения переговоров с Россией. Например, нет соответствующей платформы, которая подразумевала бы возможность достижения компромисса с Москвой.Депутат Европарламента Иван Давид и интервью чешскому изданию Parlamentní listy ситуацию представил следующими словами: ЕС четыре года живет мечтой о поражении России, мира с компромиссами он не ищет и поддерживает не Украину, а киевский режим, преследуя свои интересы."Европа живет мечтой о поражении России в войне. Переговорщик с предложением о капитуляции России, наверное, не понравился бы. Трудно найти приемлемого для России переговорщика, уполномоченного навязывать ей вот такой "справедливый мир", - описал европарламентарий главную проблему Евросоюза в отношениях с Россией.И вот получается, что дело с переговорами заходит в тупик не из-за нежелания договариваться со стороны России, а невозможности найти подходящую фигуру в Европейском союзе. Такой вот казус...Последнее приглашение для ВашингтонаПолитика Евросоюза весьма неповоротливая, а европейские лидеры все еще считают, что с Россией можно разговаривать только с позицией силы. Этот подход полностью исключает любые переговоры.В России это очень хорошо понимают, в первую очередь это понимает президент Путин. Тем не менее, он все-таки заявил об открытости Москвы для диалога с Брюсселем. И тут же предложил кандидатуру заведомо неприемлемую для европейского руководства. Почему?В отечественной прессе такой прием российского президента сравнили с изощренным троллингом в адрес Евросоюза. Однако кажется, что это заявление, направленное не столько в сторону Евросоюза, сколько в сторону администрации США, которая в последнее время не очень активно продвигается по пути украинского урегулирования.В принципе, если отвлечься от театра военных действий, то для России важнее не согласие или несогласие ЕС и Европы в целом (включая Великобританию) вести переговоры по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Для нас в России важнее, чтобы в этих переговорах участвовали США, чтобы именно США, которые ввели наиболее чувствительные санкции, признали правоту РФ и постепенно отказались если не от всех, то хотя бы от части санкций. А что Европа? А Европа все равно вынуждено пойдет по той дороге, на которую выйдут США - в политике, экономике и просто дипломатическом урегулировании. Что уже не раз подтверждалось в предыдущие годы. Не будем забывать и того, что фактически войну против России начали США во времена, когда Виктория Нуланд кормила с рук макдональдсами участников Евромайдана в декабре 2013 года. Тогда с них, с США, всё начиналось и ими и должно закончиться.Осенью этого года США ожидают промежуточные выборы в Конгресс, на которых, по последним социологическим исследованиям, республиканцев ожидает поражение.Если прогнозы оправдаются, после выборов позиции Республиканской партии в Конгрессе только ухудшатся. Если контроль над Палатой представителей перейдет к демократам, то они смогут запустить процедуру импичмента Трампа, как и в первый период его правления. Или же будет сделано всё, чтобы Трамп досрочно стал "хромой уткой", как это было в первом его президенстве. А если демократы возьмут Конгресс под полный контроль, любые инициативы Трампа-президента будут упираться в противодействие политических оппонентов.В таких условиях "дух Анкориджа" и вовсе может испариться. А здесь речь идет не только об Украине. Речь идет о признании США нового мирового порядка, где они не являются единственным гегемоном, что одинаково важно как для России, так и для Китая.Для самого Трампа продвижение на украинском переговорном треке очень важно при фактическом провале в Иране и весьма сомнительных успехах на других фронтах (несостоявшемся присоединении Гренландии и Канады, например). Поэтому украинское направление, к которому он как будто бы охладел, может стать тем коньком, который вывезет телегу трамповской политики из болота. Поэтому, предлагая Шредера в качестве переговорщика, российский президент прекрасно понимал всю дальнейшую последовательность действий - отказ от немецкого политика как переговорщика, выдвижение заведомо неприемлемых фигур со стороны ЕС и тупик в этом направлении. При этом сама Россия остается открытой для переговоров. Заявление Путина о возможности переговоров с Брюсселем на самом деле сделано не Брюсселю, а Вашингтону, конкретно, Трампу. Он еще может успеть вскочить в вагон уходящего поезда. Потому что на этой дороге появился еще один мощный участник, который может стать переговорщиком и привести ситуацию к разрешению конфликта - Пекин. Но тогда Трамп окончательно окажется в аутсайдерах. И времени у Вашингтона для решения этой головоломной задачи почти не осталось - впереди 250-летие США, 80-летие Трампа и Чемпионат мира по футболу, который тоже будет проходить в США. Вложить в эту колоду карту с решением украинского конфликта - чуть ли не единственная возможность спасти республиканцев от разгрома на осенних выборах.О том, что предлагает в качестве разрешения украинского конфликта экс-руководитель российского направления ЦРУ - в статье Павла Котова "Биб-искуситель. Что стоит за призывами стереть Украину с лица земли"

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, россия, украина, владимир путин, меркель, шредер, ес, politico, украина.ру