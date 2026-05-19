Китай предложил устранить коренные причины конфликта на Украине
Коренные причины конфликта на Украине должны быть устранены для достижения долгосрочного мира и стабильности в Европе. Об этом 19 мая заявил постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун на заседании Совета Безопасности по Украине, проходящем по запросу Киева и при поддержке стран Запада.
2026-05-19T19:48
Новости, Украина, Китай, Европа, Си Цзиньпин, ООН
"Для достижения прочного мира необходимо устранять не только симптомы, но и коренные причины конфликта. В мире не существует так называемой абсолютной безопасности. Россия, Украина и остальная Европа - соседи, которых невозможно переместить. Серьезное отношение к обеспокоенностям друг друга в сфере безопасности и достижение мирного сосуществования - это единственный реалистичный выбор", - сказал Фу Цун.
Китайский дипломат призвал отказаться от "мышления холодной войны" и блокового противостояния.
"Необходимо реализовывать концепцию общей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности, искать максимально широкий консенсус с учетом интересов всех сторон и формировать сбалансированную и устойчивую региональную архитектуру безопасности", - отметил он.
Фу Цун также подчеркнул, что позиция Китая по Украине остается последовательной. "Председатель Си Цзиньпин заявлял, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться, цели и принципы Устава ООН - соблюдаться, законные обеспокоенности всех государств в сфере безопасности - восприниматься всерьез, а все усилия по мирному урегулированию кризиса - поддерживаться", - добавил постпред КНР.