Латвия пригласила ВСУ для атаки России, ВС РФ начали масштабные ядерные учения. Итоги 19 мая

Пять баз на территории Латвии уже приняли операторов ВСУ для проведения атак территории России дронами, сообщает Служба внешней разведки. Эксперт рассказал, почему Россия начала масштабные ядерные учения именно сейчас, и что мы будем отрабатывать. На Украине уклонисту продали камень из почки за 400 долларов. Но - не помогло

2026-05-19T18:01

Пять баз на территории Латвии готовы к запуску БПЛА против РоссииВ пресс-службе СВР заявили, что операторы БПЛА ВСУ уже прибыли в Латвию, чтобы с территории республики наносить удары по России."В Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ. Они размещены на латвийских военных базах Адажи, Селия, Лиелварде, Даугавпилс и Екабпилс", — говорится в заявлении.Ранее в СВР заявили, что командование ВСУ планирует запускать беспилотники по тыловым регионам России с территории стран Балтии, что, по их оценке, сократит время подлёта и повысит эффективность террористических атак.Военный эксперт Юрий Кнутов уверен:"Лучшим ответом России будет сбивание дронов над прибалтийскими странами. Это вполне законно: ведь их воздушное пространство используется для атак на нас", - пояснил Кнутов в беседе с NEWs.ru.Возможно, понимая, что "может прилететь", власти Латвии опровергли обвинения в использовании своей территории для атак беспилотников по России. Соответствующее заявление сделал 19 мая президент Латвии Эдгар Ринкевич:"Россия лжёт о том, что Латвия разрешает какой-либо стране использовать латвийское воздушное пространство и территорию для запуска атак против России или любой другой страны", — написал Ринкевич в соцсети X.Таким образом Рига поддержала позицию Киева, который ранее также отверг заявления о возможной подготовке ударов по РФ с территории Латвии.Россия начала крупнейшие ядерные ученияВооруженные силы России с 19 по 21 мая проведут учения по подготовке и применению ядерных сил. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. "С 19 по 21 мая 2026 года в вооруженных силах Российской Федерации проводится учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии", – сказано в сообщении. В Минобороны уточнили, что в учениях будут принимать участие силы Центрального и Ленинградского военных округов, командование дальней авиации, Тихоокеанский и Северный флоты, а также ракетные войска стратегического назначения. В учениях будут участвовать больше 64 тыс. человек, 7800 единиц техники, в том числе 200 ракетных установок, 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подлодок. Ранее, 18 мая, в Белоруссии начались учения по применению ядерного оружия. В Минобороны страны заверили, что тренировка является плановым мероприятием и не представляет угрозы для каких-либо государств.Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил "РГ", почему учения проходят именно сейчас."Восемь стратегических подводных ракетоносцев - это серьезно, потому что Россия никогда раньше не сообщала о таком количестве в открытую. Обычно мы такое не говорим - сколько наших подлодок с баллистическими ракетами находится на боевом дежурстве. То, что объявили - восемь - это беспрецедентное заявление. Ясный, "четкий сигнал", как западные политики любят говорить - вот он, получите", - говорит эксперт.По словам Литовкина, это сигнал тем, кто готовится к агрессии, и это в первую очередь - Евросоюзу и НАТО. "Сейчас, например, финны проводят учения прямо у нашей границы. А граница с Финляндией - 1300 километров. И финны теперь соседствуют с базами наших стратегических ядерных сил на Северном флоте. Поэтому свой ядерный щит надо крепить. Если кто вздумает напасть, останется без головы и без всего остального", - грозит Литовкин.Отдельно в учениях прописана отработка ядерного оружия, которое размещено в Беларуси, и это, по словам эксперта, вовсе не символический жест. На территории Беларуси стоят "Искандеры-М" с ядерной боеголовкой, ракетный комплекс "Орешник", самолеты с атомными бомбами. А на границе с Беларусью - немецкая танковая бригада в Литве, американские войска в Польше."Работа наших стратегических ядерных сил с белорусскими - необходимое условие сдерживания", - считает Литовкин.На Украине для уклонения от призыва торгуют камнями из почекУролог из районной больницы Закарпатской области передал мужчине реальный биологический материал другого пациента за 400 долларов для уклонения от призыва.Медицинский работник на западе страны потребовал деньги за помощь в получении фиктивного диагноза, передает РИА "Новости"В качестве убедительного доказательства болезни он предоставил клиенту камень, вырезанный ранее у женщины."Медик районной больницы за неправомерную выгоду предлагал военнообязанным избежать призыва по состоянию здоровья. Чтобы обман выглядел максимально убедительно, уролог передал мужчине реальный камень, который ранее удалил из мочевыводящих путей другой пациентки", – сообщили в областной прокуратуре.Правоохранительные органы зафиксировали два эпизода передачи взятки прямо в кабинете врача. Сначала подозреваемый получил 100 долларов аванса, а затем еще 300 долларов за сам материал и оформление нужной истории болезни."На Украине, по официальным данным, около двух миллионов человек уклоняются от мобилизации, а число зарегистрированных случаев самовольного оставления частей достигло 290 тысяч", - рассказала порталу life.ru политолог Елена Штульман.По её оценке, реальные показатели, вероятнее всего, гораздо выше. Речь идёт не просто о проблемах с призывом, а о глубоком кризисе доверия между государством и населением."Всё больше людей не понимают, ради чего продолжается конфликт, где его реальные цели и границы допустимых жертв, поэтому общество воспринимает мобилизацию не как защиту страны, а как бесконечное принуждение", - пояснила эксперт.

Никита Миронов

