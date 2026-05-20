Росавиация на фоне угроз БПЛА закрыла для полётов ещё пять аэропортов
Временные ограничения на полёты из-за опасности атак украинских беспилотников были введены в трёх аэропортах Северного Кавказа, аэропортах Саратова и Пензы. Об этом Росавиация в ночь на 20 мая сообщает в своём телеграм-канале
"Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в сообщении ведомства от 1:22 мск.В 1:39 мск для полётов был закрыт аэропорт Саратова (Гагарин), в 1:49 мск — аэропорт Пензы.Все ограничения введены на фоне объявления в регионах опасности ударов украинских БПЛА.Ранее сообщалось, что в аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково" сняли ограничения на полёты, введённые в связи с опасностью атаки беспилотников на регион.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
