Путин и Си Цзиньпин побеседуют "в узком формате"

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине в узком и расширенном форматах обсудят весь комплекс двусторонних отношений и актуальные международные проблемы. Об этом в ночь на 20 мая сообщает РИА Новости

2026-05-20T00:36

Основная программа визита Путина в Китай начнётся с торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь. После этого начнутся переговоры на высшем уровне в Доме народных собраний.Ожидается, что сначала Путин и Си Цзиньпин в узком составе обсудят наиболее важные и чувствительные вопросы двусторонней повестки. Затем российско-китайские переговоры продолжатся в расширенном формате с участием делегаций.Переговоры должны завершиться принятием совместных документов, к визиту проработано порядка 40 таких договоренностей. Главы государств подпишут несколько из них, включая заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.Ранее сообщалось, что президента России Владимира Путина в Китае встретили министр иностранных дел КНР Ван И, студенты и школьники.Подробнее о контексте переговоров на высшем уровне в КНР - в публикации "Путин едет в Пекин сверять часы по Украине": Васильев о визите президента в Поднебесную.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

