Путин и Си Цзиньпин побеседуют "в узком формате"
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине в узком и расширенном форматах обсудят весь комплекс двусторонних отношений и актуальные международные проблемы. Об этом в ночь на 20 мая сообщает РИА Новости
Путин и Си Цзиньпин побеседуют "в узком формате"

00:36 20.05.2026
 
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине в узком и расширенном форматах обсудят весь комплекс двусторонних отношений и актуальные международные проблемы. Об этом в ночь на 20 мая сообщает РИА Новости
Основная программа визита Путина в Китай начнётся с торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь. После этого начнутся переговоры на высшем уровне в Доме народных собраний.
Ожидается, что сначала Путин и Си Цзиньпин в узком составе обсудят наиболее важные и чувствительные вопросы двусторонней повестки. Затем российско-китайские переговоры продолжатся в расширенном формате с участием делегаций.
Переговоры должны завершиться принятием совместных документов, к визиту проработано порядка 40 таких договоренностей. Главы государств подпишут несколько из них, включая заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
Ранее сообщалось, что президента России Владимира Путина в Китае встретили министр иностранных дел КНР Ван И, студенты и школьники.
Украина.руНовостиРоссияВладимир ПутинКитайПекинСи Цзиньпинпереговорымеждународные отношенияМеждународная политикавизит
 
