https://ukraina.ru/20260520/putin-i-si-tszinpin-pobeseduyut-v-uzkom-formate-1079183836.html
Путин и Си Цзиньпин побеседуют "в узком формате"
Путин и Си Цзиньпин побеседуют "в узком формате" - 20.05.2026 Украина.ру
Путин и Си Цзиньпин побеседуют "в узком формате"
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине в узком и расширенном форматах обсудят весь комплекс двусторонних отношений и актуальные международные проблемы. Об этом в ночь на 20 мая сообщает РИА Новости
2026-05-20T00:36
2026-05-20T00:36
2026-05-20T00:36
украина.ру
новости
россия
владимир путин
китай
пекин
си цзиньпин
переговоры
международные отношения
международная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068031464_0:0:1438:809_1920x0_80_0_0_3e3cadf39080c34de9f35bd6f1c81e99.jpg
Основная программа визита Путина в Китай начнётся с торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь. После этого начнутся переговоры на высшем уровне в Доме народных собраний.Ожидается, что сначала Путин и Си Цзиньпин в узком составе обсудят наиболее важные и чувствительные вопросы двусторонней повестки. Затем российско-китайские переговоры продолжатся в расширенном формате с участием делегаций.Переговоры должны завершиться принятием совместных документов, к визиту проработано порядка 40 таких договоренностей. Главы государств подпишут несколько из них, включая заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.Ранее сообщалось, что президента России Владимира Путина в Китае встретили министр иностранных дел КНР Ван И, студенты и школьники.Подробнее о контексте переговоров на высшем уровне в КНР - в публикации "Путин едет в Пекин сверять часы по Украине": Васильев о визите президента в Поднебесную.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
китай
пекин
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068031464_0:0:1813:1361_1920x0_80_0_0_4c333797b6eb14cafb23edb7fe5eea9b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, россия, владимир путин, китай, пекин, си цзиньпин, переговоры, международные отношения, международная политика, визит
Украина.ру, Новости, Россия, Владимир Путин, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, переговоры, международные отношения, Международная политика, визит
Путин и Си Цзиньпин побеседуют "в узком формате"
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине в узком и расширенном форматах обсудят весь комплекс двусторонних отношений и актуальные международные проблемы. Об этом в ночь на 20 мая сообщает РИА Новости
Основная программа визита Путина в Китай начнётся с торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь. После этого начнутся переговоры на высшем уровне в Доме народных собраний.
Ожидается, что сначала Путин и Си Цзиньпин в узком составе обсудят наиболее важные и чувствительные вопросы двусторонней повестки. Затем российско-китайские переговоры продолжатся в расширенном формате с участием делегаций.
Переговоры должны завершиться принятием совместных документов, к визиту проработано порядка 40 таких договоренностей. Главы государств подпишут несколько из них, включая заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
Ранее сообщалось, что президента России Владимира Путина в Китае встретили министр иностранных дел КНР Ван И, студенты и школьники. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.