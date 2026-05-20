Российский боец рассказал, как встретил украинский дрон с ИИ - 20.05.2026 Украина.ру
Российский боец рассказал, как встретил украинский дрон с ИИ
ВСУ применяют БПЛА с элементами искусственного интеллекта (ИИ), которые ищут цель по тепловому излучению и движению, рассказал боец морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Альфа". Об этом в ночь на 20 мая сообщает РИА Новости
2026-05-20T03:15
2026-05-20T03:17
Оператор беспилотных систем 61-й гвардейской бригады морской пехоты пояснил, что речь идет о квадрокоптерах, которые используют тепловизионное наведение и способны автоматически сопровождать движущуюся цель."Сам лично я наблюдал, что чаще [стали применять] квадрокоптеры с искусственным интеллектом, которые захватывают цель по тепловому излучению", — рассказал боец.По его словам, система ИИ самостоятельно корректирует наведение дрона без постоянного участия оператора. Один из подобных случаев произошел во время подготовки позиций, когда он заметил зависший в воздухе украинский дрон на расстоянии около 30–50 метров."Я стоял неподвижно, прицелился в него из ружья. Он завис и смотрел на меня", — уточнил морпех.Военнослужащий отметил, что через некоторое время беспилотник атаковал людей, находившихся в движении в кустах."Он отработал не по мне, а по людям, которые двигались", — сказал боец.Ранее сообщалось, что в Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Донецк — Ясиноватая в результате атаки ударного БПЛА ВСУ на грузовой автомобиль погиб мужчина.
03:15 20.05.2026 (обновлено: 03:17 20.05.2026)
 
ВСУ применяют БПЛА с элементами искусственного интеллекта (ИИ), которые ищут цель по тепловому излучению и движению, рассказал боец морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Альфа". Об этом в ночь на 20 мая сообщает РИА Новости
Оператор беспилотных систем 61-й гвардейской бригады морской пехоты пояснил, что речь идет о квадрокоптерах, которые используют тепловизионное наведение и способны автоматически сопровождать движущуюся цель.
"Сам лично я наблюдал, что чаще [стали применять] квадрокоптеры с искусственным интеллектом, которые захватывают цель по тепловому излучению", — рассказал боец.
По его словам, система ИИ самостоятельно корректирует наведение дрона без постоянного участия оператора. Один из подобных случаев произошел во время подготовки позиций, когда он заметил зависший в воздухе украинский дрон на расстоянии около 30–50 метров.
"Я стоял неподвижно, прицелился в него из ружья. Он завис и смотрел на меня", — уточнил морпех.
Военнослужащий отметил, что через некоторое время беспилотник атаковал людей, находившихся в движении в кустах.
"Он отработал не по мне, а по людям, которые двигались", — сказал боец.
Ранее сообщалось, что в Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Донецк — Ясиноватая в результате атаки ударного БПЛА ВСУ на грузовой автомобиль погиб мужчина.
