Российский боец рассказал, как встретил украинский дрон с ИИ

ВСУ применяют БПЛА с элементами искусственного интеллекта (ИИ), которые ищут цель по тепловому излучению и движению, рассказал боец морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Альфа". Об этом в ночь на 20 мая сообщает РИА Новости

2026-05-20T03:15

Оператор беспилотных систем 61-й гвардейской бригады морской пехоты пояснил, что речь идет о квадрокоптерах, которые используют тепловизионное наведение и способны автоматически сопровождать движущуюся цель."Сам лично я наблюдал, что чаще [стали применять] квадрокоптеры с искусственным интеллектом, которые захватывают цель по тепловому излучению", — рассказал боец.По его словам, система ИИ самостоятельно корректирует наведение дрона без постоянного участия оператора. Один из подобных случаев произошел во время подготовки позиций, когда он заметил зависший в воздухе украинский дрон на расстоянии около 30–50 метров."Я стоял неподвижно, прицелился в него из ружья. Он завис и смотрел на меня", — уточнил морпех.Военнослужащий отметил, что через некоторое время беспилотник атаковал людей, находившихся в движении в кустах."Он отработал не по мне, а по людям, которые двигались", — сказал боец.Ранее сообщалось, что в Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Донецк — Ясиноватая в результате атаки ударного БПЛА ВСУ на грузовой автомобиль погиб мужчина.

