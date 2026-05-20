Сенат США может ограничить полномочия Трампа по Ирану
Сенат США поддержал вывод резолюции из соответствующего комитета об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом в ночь на 20 мая сообщает РИА Новости
2026-05-20T02:23
02:23 20.05.2026 (обновлено: 02:25 20.05.2026)
Сенат США поддержал вывод резолюции из соответствующего комитета об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом в ночь на 20 мая сообщает РИА Новости
Инициативу, авторами которой выступили демократы Тим Кейн, Кори Букер, Чак Шумер, Тэмми Болдуин, Тэмми Дакуорт и Адам Шифф, поддержали 50 сенаторов, против высказались 47.
Четыре республиканца — Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Рэнд Пол и Билл Кэссиди — поддержали демократов. Единственным демократом, выступившим против, стал Джон Феттерман.
Согласно Конституции США, только американский конгресс наделён правом объявлять войну.
Заседание транслировалось на канале C-Span.
Совместная резолюция палаты представителей США и сената США о военных полномочиях была принята 7 ноября 1973 года. Она имеет силу федерального закона и требует, чтобы глава Белого дома "во всех возможных случаях" консультировался с конгрессом перед тем, как направить вооруженные силы США за рубеж.
Ранее сообщалось, что 18 мая президент США "по просьбе эмира Катара, наследного принца Саудовской Аравии и президента ОАЭ" отменил запланированный на следующий день ракетный удар по Ирану. 19 мая агентство Fars сообщило, что Вашингтон в ответ на мирное предложение выдвинул пять своих условий, которые противоречат требованиям иранской стороны. В иранском МИД отметили, что республика готова к любому сценарию развития конфликта. Президент ИРИ Масуд Пезешкиан заявил, что Иран ни при каких обстоятельствах не отступит от законных прав нации.