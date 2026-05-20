https://ukraina.ru/20260520/senat-ssha-mozhet-ogranichit-polnomochiya-trampa-po-iranu-1079187187.html

Сенат США может ограничить полномочия Трампа по Ирану

Сенат США может ограничить полномочия Трампа по Ирану - 20.05.2026 Украина.ру

Сенат США может ограничить полномочия Трампа по Ирану

Сенат США поддержал вывод резолюции из соответствующего комитета об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом в ночь на 20 мая сообщает РИА Новости

2026-05-20T02:23

2026-05-20T02:23

2026-05-20T02:25

украина.ру

сша

дональд трамп

сенат

конгресс сша

иран

война в иране

ближний восток

военная эскалация

эскалация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079187066_0:0:1353:762_1920x0_80_0_0_34366e0030d57207fd232b5fa1a8fad1.jpg

Инициативу, авторами которой выступили демократы Тим Кейн, Кори Букер, Чак Шумер, Тэмми Болдуин, Тэмми Дакуорт и Адам Шифф, поддержали 50 сенаторов, против высказались 47.Четыре республиканца — Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Рэнд Пол и Билл Кэссиди — поддержали демократов. Единственным демократом, выступившим против, стал Джон Феттерман.Согласно Конституции США, только американский конгресс наделён правом объявлять войну.Заседание транслировалось на канале C-Span.Совместная резолюция палаты представителей США и сената США о военных полномочиях была принята 7 ноября 1973 года. Она имеет силу федерального закона и требует, чтобы глава Белого дома "во всех возможных случаях" консультировался с конгрессом перед тем, как направить вооруженные силы США за рубеж.Ранее сообщалось, что 18 мая президент США "по просьбе эмира Катара, наследного принца Саудовской Аравии и президента ОАЭ" отменил запланированный на следующий день ракетный удар по Ирану.19 мая агентство Fars сообщило, что Вашингтон в ответ на мирное предложение выдвинул пять своих условий, которые противоречат требованиям иранской стороны. В иранском МИД отметили, что республика готова к любому сценарию развития конфликта. Президент ИРИ Масуд Пезешкиан заявил, что Иран ни при каких обстоятельствах не отступит от законных прав нации.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

иран

ближний восток

катар

саудовская аравия

оаэ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, сша, дональд трамп, сенат, конгресс сша, иран, война в иране, ближний восток, военная эскалация, эскалация, масуд пезешкиани, катар, саудовская аравия, оаэ, новости