Сенат США может ограничить полномочия Трампа по Ирану
Сенат США может ограничить полномочия Трампа по Ирану
Сенат США поддержал вывод резолюции из соответствующего комитета об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом в ночь на 20 мая сообщает РИА Новости
2026-05-20T02:23
2026-05-20T02:25
Инициативу, авторами которой выступили демократы Тим Кейн, Кори Букер, Чак Шумер, Тэмми Болдуин, Тэмми Дакуорт и Адам Шифф, поддержали 50 сенаторов, против высказались 47.Четыре республиканца — Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Рэнд Пол и Билл Кэссиди — поддержали демократов. Единственным демократом, выступившим против, стал Джон Феттерман.Согласно Конституции США, только американский конгресс наделён правом объявлять войну.Заседание транслировалось на канале C-Span.Совместная резолюция палаты представителей США и сената США о военных полномочиях была принята 7 ноября 1973 года. Она имеет силу федерального закона и требует, чтобы глава Белого дома "во всех возможных случаях" консультировался с конгрессом перед тем, как направить вооруженные силы США за рубеж.Ранее сообщалось, что 18 мая президент США "по просьбе эмира Катара, наследного принца Саудовской Аравии и президента ОАЭ" отменил запланированный на следующий день ракетный удар по Ирану.19 мая агентство Fars сообщило, что Вашингтон в ответ на мирное предложение выдвинул пять своих условий, которые противоречат требованиям иранской стороны. В иранском МИД отметили, что республика готова к любому сценарию развития конфликта. Президент ИРИ Масуд Пезешкиан заявил, что Иран ни при каких обстоятельствах не отступит от законных прав нации.
Украина.ру
02:23 20.05.2026 (обновлено: 02:25 20.05.2026)
 
Сенат США поддержал вывод резолюции из соответствующего комитета об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом в ночь на 20 мая сообщает РИА Новости
Инициативу, авторами которой выступили демократы Тим Кейн, Кори Букер, Чак Шумер, Тэмми Болдуин, Тэмми Дакуорт и Адам Шифф, поддержали 50 сенаторов, против высказались 47.
Четыре республиканца — Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Рэнд Пол и Билл Кэссиди — поддержали демократов. Единственным демократом, выступившим против, стал Джон Феттерман.
Согласно Конституции США, только американский конгресс наделён правом объявлять войну.
Заседание транслировалось на канале C-Span.
Совместная резолюция палаты представителей США и сената США о военных полномочиях была принята 7 ноября 1973 года. Она имеет силу федерального закона и требует, чтобы глава Белого дома "во всех возможных случаях" консультировался с конгрессом перед тем, как направить вооруженные силы США за рубеж.
Ранее сообщалось, что 18 мая президент США "по просьбе эмира Катара, наследного принца Саудовской Аравии и президента ОАЭ" отменил запланированный на следующий день ракетный удар по Ирану.
19 мая агентство Fars сообщило, что Вашингтон в ответ на мирное предложение выдвинул пять своих условий, которые противоречат требованиям иранской стороны. В иранском МИД отметили, что республика готова к любому сценарию развития конфликта. Президент ИРИ Масуд Пезешкиан заявил, что Иран ни при каких обстоятельствах не отступит от законных прав нации.
