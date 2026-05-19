Ренессанс пехотного боя

В ходе спецоперации на Украине вырисовывается новый облик войны, который во многом противоречит прежним представлениям. Его основные признаки — высокая рассредоточенность и низкая плотность войск; резко возросшие возможности разведки и высокоточного поражения целей в реальном масштабе времени.

2026-05-19T07:10

Начиная с первых дней проведения специальной военной операции постепенно, шаг за шагом, путем проб и ошибок складывалась как система обороны, основанная на корректировке артиллерийского и минометного огня, так и способы, методы взламывания опорников и районов обороны на фронте. Яркий пример тому авдеевский укреп, а также Купянская агломерация в Харьковской области. Сплошная серая зона с полуразрушенной городской застройкой. Контролируется минными полями, которые прикрываются огнем хорошо замаскированных огневых точек снайперами и пулеметчиками. Вся эта зона хорошо просматривается и со стационарных постов наблюдения и техническими средствами разведки, ночниками, тепловизорами, БПЛА в режиме патрулирования и видеокамерами высокого разрешения, распложенными на возвышенных участках местности – заводских трубах, вышках связи, высотных домах и т. д. При попытках продвинуться в такую зону, по разведгруппе сразу же идут прилеты.Как рассказывали мне командиры штурмовых подразделений, порой схема огня выстроена таким образом, что группе сначала позволяют зайти в простреливаемый "огневой мешок", потом позади нее ставят минометную отсечку и группу начинают уничтожать огнем не только артиллерии и минометов, но и стрелкового оружия с кинжальных дистанций. Отсюда большие потери при попытках каждого "нового" штурма, особенно при смене наступающих подразделений. Попытка преодолеть такую зону атакой с десантом на броне неэффективна, так как будет выявлена и накрыта противником или еще на этапе накопления на исходном рубеже атаки, либо, когда десант наткнется на противотанковые мины. И одновременно подставится под ПТУРы иностранного производства.В такой системе обороны артиллерия и минометы играет ключевую роль. В данном случае мы имеем дело почти с классической концепцией применения артиллерии по "советскому уставу". Есть, однако и ключевое отличие. Ни обороняющиеся, ни наступающие не могут себе позволить открытого расположения артиллерийских расчетов и концентрации большого количества стволов на единицу фронта. Как раз в силу резко возросших возможностей и спутниковой, и воздушной – с использованием БПЛА, и радиолокационной разведки станций контрбатарейной борьбы. "Батарею" в три орудия приходится заранее выводить на замаскированную позицию, чтобы после нескольких выстрелов поддержки она тут же сворачивалась и убывала на другую позицию.Иногда применяют тактику кочующей батареи. И если цель не просто "популять" в сторону линии фронта или по жилым кварталам (как часто делает противник), то тактика кочующей батареи – это целая система. Стоит вкратце отметить способ применения. Сначала определяется цель, по которой предполагается нанести удар, затем выбираются несколько позиций, с которых до этой цели можно дотянуться той номенклатурой вооружения, которая у вас есть. Одно дело – это длинная рука "Рапиры", другое дело – батальонный миномет. Для таких позиций, кроме досягаемости, должно быть несколько условий. Туда должна быть возможность быстро выехать и быстро уехать. Рядом не должно быть значимых дружественных целей – чтоб не вызвать по ним ответного огня.Затем на такую точку выдвигается разведгруппа, которая обеспечивает прикрытие батареи при ее выезде. Зачастую заранее вычисляются необходимые параметры с координатами. В артиллерии свое местоположение надо привязывать с помощью буссоли. На местности можно провести все вычисления заранее и наметить позиции для расчетов. Затем выдвижение, нанесение удара и сразу смена позиции.Зачастую выезд такой батареи делается специально, чтобы вскрыть расположение артпозиций противника, и в момент их попытки накрыть кочующую или другие союзные, дружественные средства поражения, наносят удар уже по ним – беспилотниками "Ланцет" или вертолетами с нашей стороны, высокоточными дальнобойными боеприпасами со стороны противника. Так или иначе, но концентрация артсредств невозможна по той же самой причине, по которой невозможна концентрация любых средств вообще. Только скрытное расположение, разрозненное в целях уменьшения потерь в случае нанесения удара противника.Примерно до осени 2022 года обе противоборствующие стороны использовали подобный подход при ведении боевых действий артиллерией, в частности. Далее начались поставки западных гаубиц и систем РСЗО. "Паладины", "Цезари", "Три семерки" и пресловутые "Хаймарсы" заметно изменили тактику действий украинской артиллерии. Действительно, они позволяли наносить удары за линию фронта. Как раз по тем объектам, который ранее считались находящимися вне зоны ударов вражеской артиллерии. Это склады боепитания и ГСМ, узлы связи, штабы, места дислокации и ротации личного состава, госпитали, площадки ремонта техники и места ее стоянок. То есть по тем целям, которые в силу своих особенностей являются легко поражаемыми и поражение которых наносит большой материальный, а зачастую и моральный, эффект – как удар по казарме в Макеевке. Если до этого угрожаемая зона находилась в двух трех километрах от ЛБС, то при использовании таких средств она переместилась сразу за 20–30 километров.Поставки такого рода вооружений в армию Украины привели к изменению тактики ее применения. Действительно, таким вооружением можно поражать значимые объекты в тылу. Но для поражения окопа с парой пехотинцев 155-мм снаряд высокоточного орудия ничем не лучше снаряда такого же калибра обычной гаубицы. Более того, передовой опорный пункт зачастую так изрыт ложными и запасными позициями, оборудован системой блиндажей и "лисьих нор" что, даже имея информацию о находящейся там пехоте, никакого "точного" поражения окопа одним-двумя снарядами достичь невозможно. Для этого нужно молотить по нему целый день, перепахивая в "лунный ландшафт", добиваясь хотя бы разрушения ходов сообщения и оборудованных огневых точек, и обеспечить нанесение акубаротравм – контузий.В данный момент на фронте столкнулись уже две разные концепции применения артиллерии. Одна – это массовая, дешевая, легко осваиваемая, ремонтопригодная артиллерия, с дешевыми, но неточными выстрелами в массовом количестве. Другая – это дорогие высокоточные более дальнобойные орудия с дорогими высокоточными, но ограниченными по количеству выстрелами. Как видим, при сравнительном анализе перечисленных характеристик, с одной стороны, главным фактором является дешевизна и количество, с другой стороны – точность и дальнобойность. Если фактор большей дальности со стороны противника ВС РФ в последнее время нивелируют использованием управляемых дронов-камикадзе типа "Ланцет" и авиацией, то необходимость применения долговременного обстрела противнику не всегда есть чем заменить.Как не раз отмечали наши артиллеристы, полевые укрепления пехоты даже в лесопосадке, а уж тем более в городской застройке, можно уничтожить только долговременным обстрелом с затратой большого количества боеприпасов. Высокоточность и дальнобойность тут не играют особой роли. Без лунного ландшафта и перепахивания просто не обойтись. Снаряды имеют радиус рассеивания, а цель – коэффициент поражения. Чтоб распахать окоп на одного пехотинца, с лисьей норой – нужно два снаряда, блиндаж в два наката – три, и так далее.Артиллерия, прежде всего дальнобойная и высокоточная, возвращена на пьедестал бога войны. Едва ли не определяющим фактором боя и операции становится количество выпущенных снарядов. ПВО одержала неожиданный триумф над военной авиацией, которая не только лишилась способности массово действовать над территорией противника, но и над своей территорией вынуждена летать и базироваться с опаской. Наконец, стремительно и безоговорочно воздушное пространство завоевала беспилотная авиация. Небо заполонили тучи микроаппаратов — коптеров, FPV-дронов, охотящихся чуть ли не за каждым пехотинцем. Беспилотная революция обеспечила небывалую прозрачность поля боя и начала теснить артиллерию.По оценке бывшего Начальника Генштаба ВС РФ генерала Ю. Балуевского, все это фактически полностью устраняет "туман войны", а также драматически ускоряет процессы выдачи целеуказания и принятия решения в связке "выстрел — поражение". Более того, полная прозрачность становится реальностью не только на тактическом, но и на оперативном и стратегическом уровнях. Появляется возможность наносить высокоточные удары практически на любую глубину, вплоть до стратегической. Онлайн-целеуказание и гиперзвуковые ракеты делают возможной борьбу со вторыми эшелонами войск и объектами в глубоком тылу противника. В арсенал средств поражения уверенно вошли и относительно небольшие и недорогие барражирующие боеприпасы с дальностью полета в тысячи километров.Все эти технологические новации постепенно списывают в военные архивы учебники по скрытной переброске, развертыванию, сосредоточению и применению крупных группировок войск. Любое сосредоточение становится немедленным объектом поражения. Одновременно разрабатываются, внедряются пути совершенствования, которые могли бы сбалансировать нашу артиллерию. Наличие большего запаса взрывчатых веществ в БПЛА типа "Ланцет", возможно, с тандемной, кумулятивной частью. Установка на БПЛА типа "Герань" органов наведения на цель и корректировки курса оператором.Разработка самоходной, тяжело бронированной или роботизированной платформы для подавления огневых точек в тесном контакте со штурмовым пехотным подразделением. Что-то среднее между классическим танком (который недостаточно защищен для этой цели) и БМПТ "Терминатор" (которая не обладает тяжелым вооружением, кроме ПТУРов). Создание для снарядов "Краснополь" системы наведения по координатам ГЛОНАС, кроме лазерного луча подсветки. Конструирование системы управления имеющихся или новых авиабомб для планирования с большой высоты с наведением на цель из-за пределов возможностей поражения ПЗРК. Применение зарядов к ПТУР с осколочно-фугасной и термобарической частью. Использование пехотных минометов калибра до 60 мм.Еще одна актуальная тема — роль полевой артиллерии. Главная тенденция здесь — повышение дальности стрельбы и внедрение высокоточных боеприпасов. По мнению Юрия Балуевского, эволюция артиллерии изменяет и принципы контрбатарейной борьбы. В ней на первый план все больше выходят беспилотные разведчики и наводчики. Современные разведывательно-огневые контуры позволяют резко сократить время от обнаружения цели до ее поражения, одновременно повышая точность огня артиллерии. В перспективе, делает вывод Балуевский, неизбежен и полный переход артиллерии на высокоточные боеприпасы. Еще одна тактическая новация — рассредоточенные действия орудийных расчетов. Одиночные орудия, а не батареи и дивизионы фактически сами приобретают характер высокоточных средств поражения и могут использоваться по отдельности.Получается, что невозможность сосредоточения войск заставляет менять основы военного дела. Например, принуждает вести боевые действия мелкими подразделениями и отдельными боевыми машинами. А это требует кардинального изменения подходов ко всем аспектам боевого, тылового и технического обеспечения, организации войск и сил и развития всех систем вооружения и военной техники. Конечную точку в противостоянии концепций поставит только ход проведения СВО.

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

