Путин отправится с официальным визитом в Китай. События 18 мая "одной строкой" от канала "Украина.ру" - 19.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260519/putin-otpravitsya-s-ofitsialnym-vizitom-v-kitay-sobytiya-18-maya-odnoy-strokoy-ot-kanala-ukrainaru-1079134063.html
Путин отправится с официальным визитом в Китай. События 18 мая "одной строкой" от канала "Украина.ру"
Путин отправится с официальным визитом в Китай. События 18 мая "одной строкой" от канала "Украина.ру" - 19.05.2026 Украина.ру
Путин отправится с официальным визитом в Китай. События 18 мая "одной строкой" от канала "Украина.ру"
Обзор событий в России, в мире, на Украине и вокруг Украины за предыдущий день в формате "одной строкой" опубликовал в ночь на 19 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-19T02:08
2026-05-19T02:08
украина.ру
новости
россия
владимир путин
дмитрий песков
китай
визит
международные отношения
украина
андрей ермак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1b/1060010130_0:0:1401:788_1920x0_80_0_0_88ca0224d08e6d167234497782934fca.jpg
🟦 Президента России Владимира Путина в поездке в Китай будут сопровождать вице-премьеры, министры и руководители госкомпаний, заявил Дмитрий Песков;🟦 За бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака внесли залог — он вышел из СИЗО и находится под защитой Управления государственной охраны;🟦 МИД Литвы грозит стереть Калининград чужими ракетами;🟦 Европа требует от главы киевского режима Владимира Зеленского снизить возраст мобилизации для продолжения поставок оружия;🟦 С начала войны около 32000 украинских мужчин незаконно сбежали в Румынию;🟦 Из временно оккупированного ВСУ Краматорска в ДНР начали вывозить памятники;🟦 Нефтебаза в латвийском Резекне закрылась после падения на её территории украинских беспилотников;🟦 Харьковская область стала столицей теневого оружейного рынка;🟦 Польша запускает проект "Трезубец" для борьбы с контрабандой оружия с Украины;🟦 Евроинтеграция споткнулась о Закарпатье: Венгрия выставила Киеву жёсткий ультиматум;🟦 Украина стремительно превращается в азиатскую страну, несмотря на бандеровцев, протестующих против "нашествия индийских мигрантов".Подробнее о ситуации в зоне СВО во фронтовой сводке канала "Рыбарь" за 18 мая - Российские подразделения нанесли точечные удары по объектам западнее Днепра.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
китай
украина
литва
калининград
европа
румыния
харьковская область
польша
венгрия
индия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1b/1060010130_88:0:1304:912_1920x0_80_0_0_046e2a2eca6929445790a27a12c75bf0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, россия, владимир путин, дмитрий песков, китай, визит, международные отношения, украина, андрей ермак, владимир зеленский, офис президента, сизо, литва, калининград, мобилизация на украине, европа, румыния, украинские беженцы, харьковская область, польша, контрабанда, венгрия, евроинтеграция, индия, трудовые мигранты, мигранты
Украина.ру, Новости, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Китай, визит, международные отношения, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Офис президента, СИЗО, Литва, Калининград, мобилизация на Украине, Европа, Румыния, украинские беженцы, Харьковская область, Польша, контрабанда, Венгрия, евроинтеграция, Индия, трудовые мигранты, мигранты

Путин отправится с официальным визитом в Китай. События 18 мая "одной строкой" от канала "Украина.ру"

02:08 19.05.2026
 
© РИА Новости . Кристина КормилицынаПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Cобытие: XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Cобытие: XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Читать в
ДзенTelegram
Обзор событий в России, в мире, на Украине и вокруг Украины за предыдущий день в формате "одной строкой" опубликовал в ночь на 19 мая телеграм-канал Украина.ру
🟦 Президента России Владимира Путина в поездке в Китай будут сопровождать вице-премьеры, министры и руководители госкомпаний, заявил Дмитрий Песков;
🟦 За бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака внесли залог — он вышел из СИЗО и находится под защитой Управления государственной охраны;
🟦 МИД Литвы грозит стереть Калининград чужими ракетами;
🟦 Европа требует от главы киевского режима Владимира Зеленского снизить возраст мобилизации для продолжения поставок оружия;
🟦 С начала войны около 32000 украинских мужчин незаконно сбежали в Румынию;
🟦 Из временно оккупированного ВСУ Краматорска в ДНР начали вывозить памятники;
🟦 Нефтебаза в латвийском Резекне закрылась после падения на её территории украинских беспилотников;
🟦 Харьковская область стала столицей теневого оружейного рынка;
🟦 Польша запускает проект "Трезубец" для борьбы с контрабандой оружия с Украины;
🟦 Евроинтеграция споткнулась о Закарпатье: Венгрия выставила Киеву жёсткий ультиматум;
🟦 Украина стремительно превращается в азиатскую страну, несмотря на бандеровцев, протестующих против "нашествия индийских мигрантов".
Подробнее о ситуации в зоне СВО во фронтовой сводке канала "Рыбарь" за 18 мая - Российские подразделения нанесли точечные удары по объектам западнее Днепра.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковКитайвизитмеждународные отношенияУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийОфис президентаСИЗОЛитваКалининградмобилизация на УкраинеЕвропаРумынияукраинские беженцыХарьковская областьПольшаконтрабандаВенгрияевроинтеграцияИндиятрудовые мигрантымигранты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:14Силы ПВО за ночь сбили 315 украинских дронов, сообщили в Минобороны России
08:00"Как испанцы в Америке". Как королевско-магнатское соперничество помешало польскому завоеванию России
07:36Магическая болезнь Украины. Почему Ермак и Зеленский идут к гадалкам
07:25Директор ЗАЭС рассказал о напряженной ситуации из-за обстрелов ВСУ
07:15Третья кабальная сделка от Зеленского
07:10Ренессанс пехотного боя
07:00Алексей Рамм: Летом начнется битва за Донбасс 3.0, в которой Украина потерпит стратегическое поражение
06:48Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 6:00
06:40Плата убийц за безнаказанность. Кто внес за Ермака залог
06:20Михаил Амерберг: Россия не убережет Приднестровье от войны с Украиной и Молдавией, но сумеет его защитить
06:17В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли движение на выезде в сторону Москвы
06:10"Олигархи погубили страну". Эксперты и политики о перспективах Украины
06:00Энергетические войны: Китай сокращает импорт нефти, а Германия – выработку электроэнергии на газовых ТЭС
05:53США увеличили численность своего военного контингента в Европе
05:52416 мегаватт вранья. Солнечный мираж Пашиняна
05:50ВСУ должны уйти из Донбасса: эксперт о том, как Россия вновь обозначила позицию по переговорам
05:45"Ермак советовался с ясновидящей": политолог про забавный эпизод в деле о коррупции
05:30Неменский: Европа спонсирует Украину, готовясь к большому военному конфликту с Россией
05:24Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:15"Тележка – это железо. Ее не жалко": Коц рассказал, как наземные роботы спасают жизни солдат
Лента новостейМолния