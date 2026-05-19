Путин отправится с официальным визитом в Китай. События 18 мая "одной строкой" от канала "Украина.ру"

Обзор событий в России, в мире, на Украине и вокруг Украины за предыдущий день в формате "одной строкой" опубликовал в ночь на 19 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-19T02:08

🟦 Президента России Владимира Путина в поездке в Китай будут сопровождать вице-премьеры, министры и руководители госкомпаний, заявил Дмитрий Песков;🟦 За бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака внесли залог — он вышел из СИЗО и находится под защитой Управления государственной охраны;🟦 МИД Литвы грозит стереть Калининград чужими ракетами;🟦 Европа требует от главы киевского режима Владимира Зеленского снизить возраст мобилизации для продолжения поставок оружия;🟦 С начала войны около 32000 украинских мужчин незаконно сбежали в Румынию;🟦 Из временно оккупированного ВСУ Краматорска в ДНР начали вывозить памятники;🟦 Нефтебаза в латвийском Резекне закрылась после падения на её территории украинских беспилотников;🟦 Харьковская область стала столицей теневого оружейного рынка;🟦 Польша запускает проект "Трезубец" для борьбы с контрабандой оружия с Украины;🟦 Евроинтеграция споткнулась о Закарпатье: Венгрия выставила Киеву жёсткий ультиматум;🟦 Украина стремительно превращается в азиатскую страну, несмотря на бандеровцев, протестующих против "нашествия индийских мигрантов".Подробнее о ситуации в зоне СВО во фронтовой сводке канала "Рыбарь" за 18 мая - Российские подразделения нанесли точечные удары по объектам западнее Днепра.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

