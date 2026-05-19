Росавиация на фоне угроз БПЛА закрыла для полётов три аэропорта
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в трёх аэропортах России. Об этом Росавиация в ночь на 19 мая сообщает в своём телеграм-канале
2026-05-19T02:29
2026-05-19T02:42
Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 19 мая были введены в аэропортах Пскова, Краснодара и Нижнего Новгорода. Эти ограничения были введены в период с 23:31 мск по 1:53 мск.Все ограничения введены на фоне объявления в регионах опасности ударов украинских БПЛА.Вечером 18 мая Росавиация объявила, что московский аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Росавиация на фоне угроз БПЛА закрыла для полётов три аэропорта

02:29 19.05.2026 (обновлено: 02:42 19.05.2026)
 
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в трёх аэропортах России. Об этом Росавиация в ночь на 19 мая сообщает в своём телеграм-канале
Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 19 мая были введены в аэропортах Пскова, Краснодара и Нижнего Новгорода. Эти ограничения были введены в период с 23:31 мск по 1:53 мск.
Все ограничения введены на фоне объявления в регионах опасности ударов украинских БПЛА.
Вечером 18 мая Росавиация объявила, что московский аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.
