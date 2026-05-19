https://ukraina.ru/20260519/rosaviatsiya-na-fone-ugroz-bpla-zakryla-dlya-poltov-tri-aeroporta-1079134420.html
Росавиация на фоне угроз БПЛА закрыла для полётов три аэропорта
Росавиация на фоне угроз БПЛА закрыла для полётов три аэропорта - 19.05.2026 Украина.ру
Росавиация на фоне угроз БПЛА закрыла для полётов три аэропорта
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в трёх аэропортах России. Об этом Росавиация в ночь на 19 мая сообщает в своём телеграм-канале
2026-05-19T02:29
2026-05-19T02:29
2026-05-19T02:42
украина.ру
новости
россия
росавиация
псков
краснодар
нижний новгород
внуково
краснодарский край
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101453/76/1014537635_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_4c83ed82a3d74bf252e145226b9285e7.jpg
Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 19 мая были введены в аэропортах Пскова, Краснодара и Нижнего Новгорода. Эти ограничения были введены в период с 23:31 мск по 1:53 мск.Все ограничения введены на фоне объявления в регионах опасности ударов украинских БПЛА.Вечером 18 мая Росавиация объявила, что московский аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
псков
краснодар
нижний новгород
краснодарский край
москва
аэропорт
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101453/76/1014537635_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b8e80e93810724e9277b8aaff034735b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, россия, росавиация, псков, краснодар, нижний новгород, внуково, краснодарский край, нижегородская область, москва, угроза, бпла, всу, аэропорты, аэропорт, опасность
Украина.ру, Новости, Россия, Росавиация, Псков, Краснодар, Нижний Новгород, Внуково, краснодарский край, Нижегородская область, Москва, угроза, БПЛА, ВСУ, аэропорты, аэропорт, опасность
Росавиация на фоне угроз БПЛА закрыла для полётов три аэропорта
02:29 19.05.2026 (обновлено: 02:42 19.05.2026)
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в трёх аэропортах России. Об этом Росавиация в ночь на 19 мая сообщает в своём телеграм-канале
Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 19 мая были введены в аэропортах Пскова, Краснодара и Нижнего Новгорода. Эти ограничения были введены в период с 23:31 мск по 1:53 мск.
Все ограничения введены на фоне объявления в регионах опасности ударов украинских БПЛА.
Вечером 18 мая Росавиация объявила, что московский аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.