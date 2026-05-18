https://ukraina.ru/20260518/a-budet-li-kredit-es-i-ukraina-tak-i-ne-podpisali-klyuchevye-dokumenty-na-90-mlrd-1079108561.html
А будет ли кредит? ЕС и Украина так и не подписали ключевые документы на €90 млрд
А будет ли кредит? ЕС и Украина так и не подписали ключевые документы на €90 млрд - 18.05.2026 Украина.ру
А будет ли кредит? ЕС и Украина так и не подписали ключевые документы на €90 млрд
Евросоюз (ЕС) и Украина до сих пор не завершили подписание трёх основных документов, необходимых для выделения Киеву кредитного пакета в размере €90 млрд. Об этом 18 мая заявил представитель Европейской комиссии
2026-05-18T14:04
2026-05-18T14:04
2026-05-18T14:04
новости
украина
еврокомиссия
европейская комиссия
киев
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076408107_0:225:2842:1824_1920x0_80_0_0_49a678bf1f2eb4d0887ba84c5e60b890.jpg
По словам представителя Еврокомиссии, процесс подготовки продолжается, однако юридически значимые соглашения пока не оформлены. Речь идёт не только о меморандуме, но и о программе макрофинансовой помощи Украине, основанной на реформах и обязательствах, а также о внесении изменений в регламент европейского фонда поддержки. До завершения всех процедур Еврокомиссия не имеет технической возможности осуществить финансовый перевод. Напомним, Евросоюз ранее одобрил предоставление Украине кредитной поддержки в размере 9 млрд евро, предназначенной для стабилизации экономики страны и укрепления её военно-технических возможностей. Первый транш финансирования ожидается в июне. Значительная часть средств, как предполагается, может быть направлена на закупку вооружений. Таким образом, решение ЕС отражает сохранение финансовой и политической поддержки Украины со стороны европейских стран, несмотря на сохраняющиеся разногласия внутри самого Евросоюза по вопросам объёмов и условий помощи. Об этом подробнее в материале – ЕС финансирует вооружение ВСУ, терроризирующих жителей приграничья.
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076408107_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_4e582f20bddf4ddd06568c7cef48a947.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, еврокомиссия, европейская комиссия, киев, ес
Новости, Украина, Еврокомиссия, Европейская комиссия, Киев, ЕС
А будет ли кредит? ЕС и Украина так и не подписали ключевые документы на €90 млрд
Евросоюз (ЕС) и Украина до сих пор не завершили подписание трёх основных документов, необходимых для выделения Киеву кредитного пакета в размере €90 млрд. Об этом 18 мая заявил представитель Европейской комиссии
По словам представителя Еврокомиссии, процесс подготовки продолжается, однако юридически значимые соглашения пока не оформлены.
"Мы можем подтвердить, что нам ещё предстоит подписать три документа, которые необходимы для выделения кредита. Самым продвинутым на данном этапе можно считать меморандум о взаимопонимании", — отметил он.
Речь идёт не только о меморандуме, но и о программе макрофинансовой помощи Украине, основанной на реформах и обязательствах, а также о внесении изменений в регламент европейского фонда поддержки. До завершения всех процедур Еврокомиссия не имеет технической возможности осуществить финансовый перевод. Напомним, Е
вросоюз ранее одобрил предоставление Украине кредитной поддержки в размере 9 млрд евро, предназначенной для стабилизации экономики страны и укрепления её военно-технических возможностей.
Первый транш финансирования ожидается в июне. Значительная часть средств, как предполагается, может быть направлена на закупку вооружений. Таким образом, решение ЕС отражает сохранение финансовой и политической поддержки Украины со стороны европейских стран, несмотря на сохраняющиеся разногласия внутри самого Евросоюза по вопросам объёмов и условий помощи.