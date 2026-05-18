А будет ли кредит? ЕС и Украина так и не подписали ключевые документы на €90 млрд

Евросоюз (ЕС) и Украина до сих пор не завершили подписание трёх основных документов, необходимых для выделения Киеву кредитного пакета в размере €90 млрд. Об этом 18 мая заявил представитель Европейской комиссии

2026-05-18T14:04

По словам представителя Еврокомиссии, процесс подготовки продолжается, однако юридически значимые соглашения пока не оформлены. Речь идёт не только о меморандуме, но и о программе макрофинансовой помощи Украине, основанной на реформах и обязательствах, а также о внесении изменений в регламент европейского фонда поддержки. До завершения всех процедур Еврокомиссия не имеет технической возможности осуществить финансовый перевод. Напомним, Евросоюз ранее одобрил предоставление Украине кредитной поддержки в размере 9 млрд евро, предназначенной для стабилизации экономики страны и укрепления её военно-технических возможностей. Первый транш финансирования ожидается в июне. Значительная часть средств, как предполагается, может быть направлена на закупку вооружений. Таким образом, решение ЕС отражает сохранение финансовой и политической поддержки Украины со стороны европейских стран, несмотря на сохраняющиеся разногласия внутри самого Евросоюза по вопросам объёмов и условий помощи. Об этом подробнее в материале – ЕС финансирует вооружение ВСУ, терроризирующих жителей приграничья.

