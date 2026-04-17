Владимир Брутер: Запад дождется окончания активной фазы СВО на Украине, чтобы ликвидировать Приднестровье
Ситуация в Молдове семь лет назад была таковой, что у власти находились вполне дружественные России группы. И у России были возможности тогда на эту ситуацию повлиять. Сейчас Россию будут выталкивать с этого пространства всеми возможными способами.
Владимир Брутер: Запад дождется окончания активной фазы СВО на Украине, чтобы ликвидировать Приднестровье

18:30 17.04.2026 (обновлено: 18:34 17.04.2026)
 
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Власти Молдавии объявили персонами нон грата командование Оперативной группы российских войск в Приднестровье (ОГРВ), заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу. Ранее украинские военные провели минирование границы с Приднестровьем и развернули там систему технического наблюдения.
- Владимир Ильич, что это значит для безопасности Приднестровской Молдавской Республики?
- Предполагается отмена Приднестровья коллективным Западом. И они ждут окончания активной части СВО, что начать реализовывать этот план. Не обязательно, что этот план будет реализован за один день, но Приднестровье как пророссийский анклав внутри контролируемой западом территории им категорически не нужен. Поэтому речь может идти только о его отмене.
- Почему вы связываете окончание СВО с началом операции против Приднестровья, ведь это, наоборот, развяжет руки российскому командованию для защиты дружественной республики?
- Они считают, что Россия после окончания активной части СВО будет вынуждена не применять оружие. Сейчас же она может применить в неизвестном количестве и качестве, поэтому они не хотят открывать второй фронт.
- То есть предполагается, что Россия будет связана некими соглашениями в Восточной Европе?
- И соглашениями, и невозможностью, потому что Приднестровье имеет для России очень сложную логистику. Чтобы организовать снабжение Приднестровья, нужно контролировать Одессу. Без этого туда невозможно доставлять оружие, технику и личный состав. Поэтому после начала украинского кризиса еще в 2014 году вся логистика для России осуществлялась через кишинёвский аэропорт. Плахотнюк тогда организовывал всякие провокации, чтобы показать, что Россия не сможет проводить необходимую ротацию.
Если же Россия начнет наносить удары по Украине после заключения перемирия, то это усложнит ситуацию, ведь она не хочет эскалации.
- Вы считаете, что Приднестровская республика обречена? Чем это грозит России?
- После окончания СВО, да. Мы все время задаем вопросы, чем грозит России падение Орбана или другая невыгодная схема власти в дружественных странах, например в Венесуэле? Грозит тем, что окружение становится все более недружественным. Мы это видим хотя бы по выходу Молдовы из СНГ и потому, что территория из относительно нейтральной превращается во враждебную.
При этом мнение большей части населения в Молдове игнорируется. Это означает, что России показывают, что в устройстве Европы после СВО ей не будет места. Россия будет находиться там, где она находится сейчас, но ее возможности отстаивать свои интересы в Европе, а Молдова не единственная страна, где у России должны и могут быть интересы, будут ограничены.
Например, проект достройки АЭС в Пакше в Венгрии находятся под угрозой после смены власти. Если бы России продолжала, а я надеюсь, что так и будет, строительство этого проекта, это оказывало бы влияние на общеполитическую ситуацию в Европе. В том числе на общественное мнение и на значительную часть европейских элит. Если Россию удастся с этого направления выбить, это покажет, что у Европы есть силы и возможности сдерживать Россию там, где Европа считает это важным.
Ситуация в Молдове семь лет назад была таковой, что у власти находились вполне дружественные России группы. И у России были возможности тогда на эту ситуацию повлиять. Сейчас Россию будут выталкивать с этого пространства всеми возможными способами.
Россия должна была понимать, что вопрос о статусе Приднестровья и его ликвидации обязательно возникнет. И пользуясь тем, что в Кишиневе у власти находятся достаточно дружественные и относительно нейтральные политические силы, должна была сама решить приднестровский вопрос. То есть интегрировать его в Молдову на выгодных и приемлемых условиях.
Это бы обеспечивало продолжение пребывания пророссийских политических сил у власти в Молдове. Они бы не могли проиграть выборы вместе с Приднестровьем. Это показывает, что решения в политике всегда нужно принимать вовремя. И понимая, что Приднестровье в силу своего расположения находится под постоянной угрозой, нужно было самим делать первые шаги, а не пытаться сохранять статус-кво до момента, когда его сохранять становится все сложнее и сложнее.
- Если говорить о ситуации в Венгрии, то утверждается, что премьер Мадьяр политику своего предшественника Орбана продолжит, по крайней мере, частично. Некоторые ожидания Зеленского он уже подорвал.
- Продолжит или нет, давайте подождем. Я не настаиваю на том, что Мадьяр обязательно откажется от достройки станции. Сам проект находится под угрозой. И коллективный запад будет предпринимать все усилия, чтобы проект прервался. Если бы смены власти в Венгрии не произошло, то этот вопрос не возникал бы.
Какими будут отношения Мадьяра с украинским режимом?
- Позиция Мадьяра по Украине не имеет никакого значения. Запад не предполагает, что Мадьяр может дружить или не дружить с Украиной. Его не интересуют разборки Мадьяра с остатками партии "Фидес" или защита прав венгров в Закарпатье.
Запад интересуют конкретные вещи: присоединение Мадьяра к антироссийским санкциям, участие в сдерживании России, отказ от блокировки кредита. А отношения Мадьяра и Зеленского Европу не интересуют. Как и его дружба с Фицо, это неважная проблема для Брюсселя.
Брюсселю даже лучше, чтобы отношения с Киевом у Мадьяра были прохладными, потому что в таком случае они будут подвергаться внешнему воздействию. Мадьяр не будет сильно дружить с Зеленским, но это никому и не нужно.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
