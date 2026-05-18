Новый фронт. Почему Киев и Кишинёв беспокоит упрощение процедуры получения гражданства РФ приднестровцами - 18.05.2026 Украина.ру

"Видимо, им нужно больше людей для отправки на войну", — так президент Молдовы Майя Санду отреагировала на новость об упрощении процедуры предоставления жителям Приднестровья российского гражданства.

2026-05-18T06:00

Владимир Зеленский, — идеологический соратник Санду, опередивший её в части эскалации отношений с Россией, назвал указ Владимира Путина "эскалацией" и поручил МИД связаться с Молдовой по этому поводу, а от спецслужб решений по "формату реагирования".Самое время разобраться, кто и что эскалирует.Один закон и указСуть указа №330 от 15 мая 2025 года "О приёме в гражданство Российской Федерации жителей Приднестровья" сводится к ряду упрощений.Для получения российского гражданства жителям ПМР теперь не требуется проживать в России, доказывать владение русским языком, историей России и основами российского законодательства.В силу непризнанности, Россия не открывала на территории ПМР ни посольство, ни консульство. Однако в Тирасполе работал — пусть и с перерывами во время пандемии — выездной консульский пункт, в котором принимали заявления на предоставление российского гражданства.В целом, за все годы гражданами России стали около 200–220 тыс. жителей ПМР из 450 тыс. граждан республики.При этом наличие множественного гражданства на протяжении десятилетий было абсолютной нормой для жителей республики, а процедуры ужесточения получения гражданства на Украине и в Молдове на жителях ПМР не отражались.Но летом 2025 года парламент Молдовы по инициативе депутатов от PAS принял новый закон "О гражданстве", который усложняет получение молдавского гражданства для приднестровцев так как закон лишал приднестровцев, не рождённых в Молдове, права на получение молдавского гражданства. ООН рекомендовала исключить данную норму из законопроекта, но PAS рекомендацию проигнорировала. Заодно молдавские власти прописали в качестве обязательного условия для приёма в гражданство подтверждение знания румынского языка и Конституции РМ, а также принесение присяги на верность Молдове.Кроме того, так как Молдова с Украиной не признают ПМР и республиканские документы, включая удостоверения личности, то для поездок за пределы республики требуются молдавский, украинский, российский или другой признанный паспорт. А с 2014 года Украина за несколько подходов ужесточила пограничный контроль на границе с ПМР.По сути, указ Путина является реакцией на нарушенный Молдовой статус-кво в части гражданства для жителей ПМР.Второй законопроект, прошедший три чтения в Госдуме, который нужно рассматривать в комплексе с процедурой упрощённого получения российского гражданства, — законопроект № 1181659–8. Он разрешает экстерриториальное применение ВС России для защиты её граждан, для защиты российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или иному преследованию по решению иностранных судов, в том числе и тех, чью юрисдикцию Россия не признаёт. Законопроект, согласно разъяснению главы комитета ГД по обороне Андрея Картополова, направлена на предотвращение ситуаций подобных аресту археолога Александра Бутягина в Польше, а также атак на российские танкеры и суда. Однако он актуален и для Молдовы, которая активно дискриминирует граждан ПМР и разгромила оппозицию партии PAS. К тому же, Бутягин бы обменян в том числе и на молдавских шпионов.Впрочем, как показала практика Южной Осетии и Абхазии в 2008 году, отсутствие правового признания со стороны России не мешает защите её граждан с помощью Вооружённых Сил.Кишинёв — это КиевТеперь стоит уделить внимание параллелям с Украиной, которые пусть и являются условными, но просто напрашиваются в контексте отношений в треугольнике Кишинёв-Тирасполь-Киев.С 2017 года Украина ужесточила экономическую блокаду ЛНР и ДНР, а ПМР в состоянии экономической блокады со стороны РМ с 2004 года, к которой затем присоединилась и Украина.В 2006 году власти РМ ввели таможенные пошлины в размере 0,4% от стоимости за импорт товаров в ПМР и 0,1% — за экспорт товаров из ПМР. Пошлины и обрушение экспорта привели к финансовым потерям ПМР в 2006 году в размере 348 млн долларов. Кроме того, экспортёры несут потери, связанные с оплатой услуг при таможенном оформлении грузов в пользу молдавских брокерских компаний, а также за хранение грузов на таможенном терминале и так далее. А с 1 января 2024 года вступил в силу новый Таможенный кодекс РМ, которым Кишинёв ввёл для всех приднестровских компаний (до этого он распространялся лишь на те компании, у которых были налоговые отношения с бюджетной системой Молдовы) налог на таможенные процедуры: 0,4% от стоимости товара (максимум 1 800 евро) за импорт и 0,1% (максимум 500 евро) за экспорт.Приднестровские граждане платят НДС при импорте молдавских товаров, хотя молдавские производители уже получили возврат НДС из молдавского бюджета. По сути, и потребительские товары попадают под двойное налогообложение, что делает цены выше, снижая и без того невысокий уровень жизни в Приднестровье.Естественно, за все годы Кишинёв ни разу не вернул Тирасполю уплаченные им налоги и не совершил ни одной транзакции в приднестровский бюджет.С 2003 года ПРМ в состоянии телекоммуникационной блокады — РМ в нарушение договорённостей не выдала приднестровскому оператору сотовой связи "Интерднестрком" лицензию, заблокировало стационарную связь между РМ и ПМР и ввело новый план нумерации телефонных сетей. За 23 года ни одни из молдавских президентов нормализовать ситуацию так и не смог (хотя Игорь Додон пытался). Украина интернет-трафик из ЛНР и ДНР перестала пропускать в 2017 году.С 1999 года Молдова отрезает ПМР от мировой финансовой системы, а летом 2019 года заблокировала ряду приднестровских предприятий возможность открывать счета в молдавских банках, в 2021 году ввела полный запрет на все криптовалютные операции с ПМР и в 2022 году присоединилась к антироссийским санкциям. Киев в принципе никаких финансовых связей с ЛНР и ДНР не поддерживал.В 2022 году ПРМ по вине Украины оказалась в состоянии дефицита газа, а в 2025 году и вовсе без возможности экспортировать электроэнергию и получать газ транзитом по территории Украины. Украина также подвергла ЛНР и ДНР комплексной энергетической блокаде.С 2016 года Молдова, заручившись поддержкой ЕС, начала активно требовать "европейских стандартов" для всех автомобилей, то есть запрета ввоза/вывоза машин с "нераспознаваемыми" или "региональными" номерами (ПМР). Украина вслед за Молдовой ужесточила собственный режим: стали массово отказывать во въезде транспортным средствам с приднестровскими номерами. С 2021 года Украина ввела полный запрет на въезд автомобилей с номерами ПМР. С февраля 2025 года РМ перестала признавать выданные в ПМР водительские удостоверения.28 мая 2020 года Молдова в одностороннем порядке аннулировала Протокол от 16 мая 2001 года "О взаимном признании действия документов, выдаваемых компетентными органами сторон". Как следствие, РМ перестала признавать приднестровские паспорта, включая ID-карты, свидетельства о браке, рождении и смерти, а также регистрации транспортных средств, дипломы образовательных учреждений, аттестаты об образовании, справки о месте работы и доходах.По вопросу документов Кишинёв пошёл дальше Киева — Украина признавала свидетельства о рождении и смерти из республик Донбасса.Как видно, если чем-то молдавская политика по отношению Приднестровья и отличается от политики Украины в период с 2014 по 2022 годы в отношении ЛНР и ДНР, так это отсутствием боевых действий. Но разморозка конфликта является вопросом времени — ВС Молдовы перевооружаются на средства Евросоюза.В период с 2010 по 2025 годы военный бюджет Молдовы вырос с 18 до 100 млн долларов, или с 0,3 до 0,5% от ВВП с планом по выходу к 2034 году на показатель в 1% от ВВП. В 2023 году по сравнению с 2022 годом военные расходы выросли на 68% — с 65 до 90 млн долларов. Таким образом, решение об упрощении паспортизации граждан ПМР напоминает меры по реагированию Москвы на блокаду ЛНР и ДНР Украиной и нежелание Киева выполнять условия Минска-2.Естественно, меры принимаются с запозданием, укладываются в хронически миролюбивый настрой российской власти, но Кишинёв, как и Киев, в принципе лишён навыка рефлексии, регулярно путает причину и следствие, а также исходит из того, что за блокаду ПМР молдавским элитам ничего не будет.А ведь и на Украине когда-то в этом были точно так же уверены...

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

