Евровидение-2026. Украина больше не фаворит Европы, ЕС голосует за Болгарию и Израиль

Всю ночь Европа пела, выбивая победителя музыкального конкурса "Евровидения", который состоялся в Вене, на стадионе "Винер-Штадтхалле". Песенный "забег" выиграла болгарская певица Dara (Дарина Йотова) с песней Bangaranga.

2026-05-18T06:40

Болгария после четырехлетнего перерыва вернулась на "Евровидение" и победила в нем - впервые. Сама Dara - одна из самых известных поп-исполнительниц Болгарии, ее песни неоднократно возглавляли чарты. Она получила 516 голосов и завоевала первый приз и по результатам голосования жюри, и по результатам голосования зрителей: такое единодушие на конкурсе наблюдается впервые с 2017 года. На первый взгляд - просто яркий поп-хит. Но в европейской политике совпадений давно не бывает. Особенно если учитывать, что буквально недавно в Болгарии усилились позиции политиков, выступающих против дальнейшей конфронтации с Россией и за пересмотр антироссийского курса ЕС - после победы на досрочных парламентских выборах альянса "Прогрессивная Болгария" во главе с Руменом Радевым, которого называют "болгарским Орбаном".В Брюсселе отлично понимают: культурные бонусы и символические победы - это такой же инструмент удержания стран в европейской орбите, как фонды, кредиты или гранты. Поэтому триумф Болгарии выглядел скорее политическим сигналом. Поэтому Болгарии и предложили сразу европейскую победу, пусть и в музыкальном конкурсе. Дескать, пойте ребята вместе с ЕС, и будет вам счастье.В общем, не учли букмекеры сей факт, и оказались посрамлены. Они-то прочили победу Финляндии и ее дуэту Линде Лампиниус и Пете Паркконен. Их шансы на победу оценивались 34-37%, но горячие финские девушки пролетели c их поп-балладой "Liekinheitin" и живым скрипичным сопровождением. Кстати, музыкальные критики усмотрели в этом номере плагиат. Артистки в своих социальных сетях поделились "закулисным номером", где можно рассмотреть те самые "коньки" из российской версии выступления Димы Билана Believe на "Евровидении-2008". Если кто помнит, там центральной частью шоу как раз стали и скрипка, и фигурное катание с Евгением Плющенко. Коньков в финальной версии у финнов, правда, нет, но факт останется фактом: Россия из конкурса ушла еще в 2022-м, а ее сценический почерк, кажется, остался в референсах других стран навсегда. "Совпадение или все-таки украли и вдохновились?", задается вопросом телеграм-канал "Хуже и не скажешь". Впрочем, российский почерк имеется и у финалистки "Евровидения-2026", но об этом чуть позже.Еще одна неожиданность конкурса - второе место Израиля. На вторую ступеньку песенного пьедестала уверенно поднялся Ноам Беттан с 343 баллами. И это при том, что из-за присутствия Израиля на "Евровидении" мероприятие бойкотировали в этом году сразу пять европейских стран - Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения. Они отказались отправлять своих артистов и транслировать мероприятие. Причиной стал протест против допуска "воюющей со своими соседями страны" к участию в шоу - на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа. Этот шаг привел к крупнейшему кризису в 70-летней истории "Евровидения", так как в нем участвовало всего 35 стран - наименьшее количество с 2003 года. Кстати, накануне финала "Евровидения" в Вене прошел массовый митинг протеста пропалестинских активистов под лозунгом "Никаких казней под музыку!". Во время выступления Ноама Беттана в зале рядом с делегацией страны был развернут флаг Палестины. И все же, Израиль чуть не выиграл "Евровидение-2026" за счёт голосов телезрителей, которые поддержали и певца, и политическую позицию его страны (кто бы что ни говорил об аполитичности конкурса). Беттан исполнил балладу "Michelle", причем, часть ее пропел на французском языке, так как его родители родом из Франции. Ну и "купил" этим телезрителей: политические слушатели в Европе четко дали понять на чьей они стороне в конфликте Израиля и Палестины, несмотря на всю показушную антиизраильскую пропаганду и истерию. Что ж, очередные двойные стандарты Европы, которыми сегодня мало кого увидишь.Украины это тоже касается. Привыкшая получать овации и призы только за свою политическую позицию вспомним майданную певицу Руслану с ее "Дикими танцами" или татарку Джамалу с песней о депортации Сталиным крымских татар "1944", бравших главный приз на "Евровидении"), Украина на этот раз пролетела, как фанера над Веной. Хотя и певицу Лелеку нашли в Германии, и обучили ее украинским заунывным песням, и денег в ее раскрутку вложили немало (более 300 тысяч долларов), но все равно LELEKA не взлетела. Она оказалась лишь на 9-м месте, хотя ее "разработчики" обещали попадание в призовую тройку. Одна из причин - тоскливая песня "Родным" о каких-то национальных корнях и возвращении "до дому, до хаты"."Если хочется выиграть конкурс песенный, то нужно писать песню согласно модных трендов, которая может стать популярной. В другом случае можно дальше продолжать этно-мотивы. Славянские этно мотивы - это не плохо, но они были в массовом тренде с 2009 по 2015 на эстраде. В Сети отыграли последний аккорд они в 2020 - 2023 годах. И даже если поженить этно на песне из диснеевской русалочки, все равно не взлетит. А конкурс, он как бы про популярное и модное в песнях. Им же надо еще деньги на гастролях зарабатывать и на правах", - объяснил непопулярность украинского музыкального "аиста" телеведущий из Украины Василий Апасов.Так что Украина заинтересовала зрителей только своими голосованиями. Украинское жюри максимальную оценку в 12 баллов присудило Мальте, хотя зрители не дали ей ни одного балла. При этом Украина побила музыкальные горшки с Варшавой и не поставила ни одного балла своему "европейскому адвокату" - Польше, чья конкурсантка заняла 12-е место. А вот польские зрители как раз слили LELEKA 12 баллов. По привычке или по приказу? Что касается победительницы, Болгарии, то от украинского жюри она получила ноль баллов, а от зрителей - четыре. Ну и вишенка на торте: единственный балл, который на конкурсе получил представитель Великобритании Сэм Бэттл, был отправлен ему от украинского жюри. Вот такие они, политические расклады, прикрытые эстрадой и блестками. Из этой же серии и "победная десятка" конкурса, куда, помимо победившей Болгарии, вошли Румыния (третье место), Украина (девятое место) и Молдова (десятое). Вполне ясно, где будет "резвиться" ЕС со своей мягкой культурной силой в ближайшее время.Ну и Россию эти "эстрадники" тоже в покое не оставят, а будут затаскивать ее обратно на конкурс "бородатых поющих женщин" - чтобы через него продвигать в РФ либеральную повесточку. Вот казалось бы, только-только от нее отбились, ушли с конкурса фриков, организовали свое "Евровидение", и снова-здорово! Сначала директор конкурса Мартин Грин заявляет накануне финала мероприятия, что Россию могут вернуть на Евровидение, если государственное ТВ докажет свою независимость от Кремля. А потом болгарская певица Dara, раскрученная Филиппом Киркоровым, получает главный приз конкурса. По словам самого Киркорова, он вместе со своей командой готовил певицу к выступлению на "Евровидении-2026", а песню- победительницу Bangarang для нее написал Димитрис Контопулос, тот самый, который создавал ранее композиции для Сергея Лазарева. Совпадение? Не думаем. С одной стороны, вроде приятно осознавать, что Россия выигрывает у Европы музыкальный конкурс, даже не будучи участником этого эстрадного тендера. С другой стороны, в чем прикол побеждать в музсоревновании, где половина стран Европы не участвует? С третьей - а надо ли России снова заходить "не в ту дверь", за которой ее ждут квир-певцы из воюющих с нами европейских стран? Все-таки"Евровидение" давно стало не музыкальным соревнованием, а механизмом идеологического влияния. Ответ на этот вопрос мы, наверняка, скоро услышим.Подробнее о других культурных событиях последних дней - в статье "Лелека из Берлина и "Минотавр" из Риги: культурный заказ Запада"

Елена Кирюшкина

