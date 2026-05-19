Директор ЗАЭС рассказал о напряженной ситуации из-за обстрелов ВСУ
Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) постоянно напряженная из-за атак украинских боевиков, сообщил директор станции Юрий Черничук, передает 19 мая РИА Новости
Директор ЗАЭС рассказал о напряженной ситуации из-за обстрелов ВСУ
07:25 19.05.2026 (обновлено: 07:26 19.05.2026)
Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) постоянно напряженная из-за атак украинских боевиков, сообщил директор станции Юрий Черничук, передает 19 мая РИА Новости
"На сегодняшний день ситуация постоянно напряженная. Атаки на станцию и на объекты станции, находящиеся за периметром, постоянны с разной периодичностью. Особенность последних нескольких месяцев это то, что в результате этих атак гибнут люди. В результате одной из таких атак в конце апреля погиб сотрудник - водитель транспортного цеха. В этом плане стало хуже", - сказал Черничук.
Он также обратил внимание на то, что украинские боевики в последнее время сосредоточили удары на объектах жизнеобеспечения города-спутника станции Энергодар.
"Противник последнее время наносит целенаправленные точечные удары по объектам критической инфраструктуры, такие как дизельные подстанции и городские заправочные станции", - сказал Черничук.
В ночь на вторник в Энергодаре наблюдалась критически высокая активность дронов, посетовал глава города Максим Пухов. Всю ночь наносились удары "по машинам, блокпостам, зафиксированы попадания в жилые дома".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Подробнее об атаках - в материале ВСУ ранили двух сотрудников ЗАЭС на сайте Украина.ру.