Директор ЗАЭС рассказал о напряженной ситуации из-за обстрелов ВСУ - 19.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260519/direktor-zaes-rasskazal-o-napryazhennoy-situatsii-iz-za-obstrelov-vsu-1079140032.html
Директор ЗАЭС рассказал о напряженной ситуации из-за обстрелов ВСУ
Директор ЗАЭС рассказал о напряженной ситуации из-за обстрелов ВСУ - 19.05.2026 Украина.ру
Директор ЗАЭС рассказал о напряженной ситуации из-за обстрелов ВСУ
Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) постоянно напряженная из-за атак украинских боевиков, сообщил директор станции Юрий Черничук, передает 19 мая РИА Новости
2026-05-19T07:25
2026-05-19T07:26
новости
энергодар
днепр
европа
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053452774_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_95277a9370b25a2c0e95f2d972ed95d7.jpg
"На сегодняшний день ситуация постоянно напряженная. Атаки на станцию и на объекты станции, находящиеся за периметром, постоянны с разной периодичностью. Особенность последних нескольких месяцев это то, что в результате этих атак гибнут люди. В результате одной из таких атак в конце апреля погиб сотрудник - водитель транспортного цеха. В этом плане стало хуже", - сказал Черничук.Он также обратил внимание на то, что украинские боевики в последнее время сосредоточили удары на объектах жизнеобеспечения города-спутника станции Энергодар.В ночь на вторник в Энергодаре наблюдалась критически высокая активность дронов, посетовал глава города Максим Пухов. Всю ночь наносились удары "по машинам, блокпостам, зафиксированы попадания в жилые дома".ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Подробнее об атаках - в материале ВСУ ранили двух сотрудников ЗАЭС на сайте Украина.ру.
энергодар
днепр
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053452774_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_025f00f397cc2e2c78e68e3fe41f5b79.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, энергодар, днепр, европа, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Энергодар, Днепр, Европа, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Директор ЗАЭС рассказал о напряженной ситуации из-за обстрелов ВСУ

07:25 19.05.2026 (обновлено: 07:26 19.05.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) постоянно напряженная из-за атак украинских боевиков, сообщил директор станции Юрий Черничук, передает 19 мая РИА Новости
"На сегодняшний день ситуация постоянно напряженная. Атаки на станцию и на объекты станции, находящиеся за периметром, постоянны с разной периодичностью. Особенность последних нескольких месяцев это то, что в результате этих атак гибнут люди. В результате одной из таких атак в конце апреля погиб сотрудник - водитель транспортного цеха. В этом плане стало хуже", - сказал Черничук.
Он также обратил внимание на то, что украинские боевики в последнее время сосредоточили удары на объектах жизнеобеспечения города-спутника станции Энергодар.
"Противник последнее время наносит целенаправленные точечные удары по объектам критической инфраструктуры, такие как дизельные подстанции и городские заправочные станции", - сказал Черничук.
В ночь на вторник в Энергодаре наблюдалась критически высокая активность дронов, посетовал глава города Максим Пухов. Всю ночь наносились удары "по машинам, блокпостам, зафиксированы попадания в жилые дома".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Подробнее об атаках - в материале ВСУ ранили двух сотрудников ЗАЭС на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЭнергодарДнепрЕвропаВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:00"Как испанцы в Америке". Как королевско-магнатское соперничество помешало польскому завоеванию России
07:36Магическая болезнь Украины. Почему Ермак и Зеленский идут к гадалкам
07:25Директор ЗАЭС рассказал о напряженной ситуации из-за обстрелов ВСУ
07:15Третья кабальная сделка от Зеленского
07:10Ренессанс пехотного боя
07:00Алексей Рамм: Летом начнется битва за Донбасс 3.0, в которой Украина потерпит стратегическое поражение
06:48Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 6:00
06:40Плата убийц за безнаказанность. Кто внес за Ермака залог
06:20Михаил Амерберг: Россия не убережет Приднестровье от войны с Украиной и Молдавией, но сумеет его защитить
06:17В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли движение на выезде в сторону Москвы
06:10"Олигархи погубили страну". Эксперты и политики о перспективах Украины
06:00Энергетические войны: Китай сокращает импорт нефти, а Германия – выработку электроэнергии на газовых ТЭС
05:53США увеличили численность своего военного контингента в Европе
05:52416 мегаватт вранья. Солнечный мираж Пашиняна
05:50ВСУ должны уйти из Донбасса: эксперт о том, как Россия вновь обозначила позицию по переговорам
05:45"Ермак советовался с ясновидящей": политолог про забавный эпизод в деле о коррупции
05:30Неменский: Европа спонсирует Украину, готовясь к большому военному конфликту с Россией
05:24Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:15"Тележка – это железо. Ее не жалко": Коц рассказал, как наземные роботы спасают жизни солдат
05:00"Армения не стоит у нас в шкафу": Ищенко о том, уйдет ли Ереван в свободное европейское плаванье
Лента новостейМолния