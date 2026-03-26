"Что останется от Украины и сколько будет украинцев?" Эксперты и политики гадают о будущем Украины и мира - 26.03.2026 Украина.ру
"Что останется от Украины и сколько будет украинцев?" Эксперты и политики гадают о будущем Украины и мира
В экспертном сообществе обсуждают, удастся ли Киеву усилить принудительную мобилизацию, если да, то поможет ли это выправить дела на фронте. И думают, не лучше ли всё же начать договариваться с РФ?
Украинские СМИ пишут о тупике в переговорах и предрекают (со ссылкой на источники в Раде) еще два года войны – а для нардепов "это настоящий праздник", ведь многие зарабатывают на войне. В частности, об этом пишет со ссылкой на свой источник "РБК-Украина".Комментируя эти сообщения, украинский политолог Руслан Бортник отметил, что на такой долгий срок сейчас вряд ли кто-то может сделать прогноз, даже правительство. В качестве примера он привел ситуацию в Иране, где вместо блицкрига получилась война с неясными перспективами.Политолог не согласился с выводом источника "РБК-Украина" о тупике в переговорах, по его мнению, они продолжаются. Правда, это американо-украинские переговоры, поскольку теперь "русские не любят ездить в США". Но потом могут состояться и трёхсторонние встречи.Бортник отметил, что Киев ничего не выиграл от противостояния с Трампом – "удержались на плаву" с помощью Европы, но и сильнее явно не стали. Что касается перспектив продолжения войны, то, по его словам, нужно честно ответить себе на вопрос – а что дальше? И не имеет ли смысл спасти весь организм (Украину), даже отрезав некоторые части?По мнению эксперта, если будет решен вопрос о том, в чью зону влияния попадет послевоенная Украина, то территориальный вопрос сразу потеряет остроту и актуальность.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщает со ссылкой на свой источник, что обучение военных украинской армии за границей заканчивают по причине того, что было все больше случаев "побега"."В СЗЧ (самовольное оставление части – ред.) уходили мобилизованные и даже те, кто вёз/сопровождал "крепостных". Доходило до показателей в 50%, но об этом обычно замалчивали информацию. Все бегут из Украины", - пишет тг-канал.И передает мнение источника, тот считает, что "одно СЗЧшник в Украине - это как убежавший в другую деревню крепостной от пана, его поймают, палками загонят обратно, а другое дело он заграницей, где может быть интересен СМИ со своей историей, которая нанесет грандиозный ущерб по лжи Зеленского о "демократической свободной Украине".Тем временем внутри страны ТЦК развивает активность, людей похищают уже прямо с рабочих мест. Авторы "Легитимного" указывают, что Зеленский будто бы обещал западным хозяевам увеличить количество отлавливаемых украинцев до 40-50 тысяч в месяц.Источник тг-канала сообщает, что на последних совещаниях в ОП "Зеленский отказался сбавлять обороты в кейсе мобилизационного рабства (…) Зеленский убедил всех, что народ не сможет ничего изменить, а силовикам необходимо ужесточить репрессии, а также прогревать трек, что все, кто против - агенты Кремля и работают на Россию".Кто бы на кого ни работал, а простым гражданам Украины надо просто молиться за Орбана, благодаря которому Киев пока не получил кредит в 90 млрд евро, считает находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.В том случае, если кредит Зеленскому всё-таки выдадут, ему надо будет показать готовность и способность воевать дальше, а значит, мобилизационные меры резко усилят, пояснил нардеп в своём блоге.Украинский блогер и писатель Юрий Сытник в эфире канала Politeka отметил, что Зеленский явно играет на стороне так называемой "партии войны", отсюда периодические его "задирания" с Трампом и Орбаном. И это не на пользу Украине.По его словам, старые институции – ООН, ЮНЕСКО и пр. – сейчас уже фактически не действуют, отсутствие регулирующих институтов в мировом масштабе – отличительный признак нынешнего дня.Однако при принуждении Зеленского к миру стороны (США и РФ) будут апеллировать к правовым аспектам, то есть напомнят о том, как именно сменили власть на Украине.По мнению Сытника, на Зеленского уже давят, и тот "вынужден маневрировать", при этом он даёт понять Трампу, что у него есть и другая "крыша". Но Трамп видит, как его водят за нос и может принять соответствующие меры. Во всяком случае, спокойной жизни ждать на Украине не приходится."До конца сериала "Слуга народа" (до конца войны – ред.) останется меньше половины украинцев", - считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. Он в эфире одного из каналов отметил, что население страны и без того сокращалось ударными темпами, война все ускорила, и сегодня уместно задать вопрос: "Что останется от Украины и сколько останется украинцев?".С деньгами у Киева плохо, собственная экономика фактически умерла, остаётся рассчитывать на "дядю Сэма". И те, кто стучит в барабаны войны, сами попрятали своих детей за кордоном, сами они сыты и в тепле, но зовут воевать других.И этих других уже в буквальном смысле с собаками ловят, указал эксперт, добавив, что у него есть сомнения в том, что Киев способен воевать еще два года – ведь в какой-то момент "всё может сломаться".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Могильщик страны и могильщик людей". Эксперты и политики о Зеленском и о ситуации на Украине
эксклюзив, украина, владимир зеленский, рада, тцк, сизо, дональд трамп, киев, россия, руслан бортник
