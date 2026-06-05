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New York Times раскрыла тактику Зеленского с письмом Путину

New York Times раскрыла тактику Зеленского с письмом Путину - 05.06.2026 Украина.ру

New York Times раскрыла тактику Зеленского с письмом Путину

Американская газета The New York Times назвала пиар-ходом публикацию Владимиром Зеленским письма с предложением о мире, в котором он сам же и провоцировал конфликт

2026-06-05T12:09

2026-06-05T12:09

2026-06-05T12:09

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Американское издание назвало публикацию офиса украинского лидера не столько мирной инициативой, сколько попыткой сыграть на публику.4 июня Владимир Зеленский опубликовал на своём сайте письмо, где предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. Однако реакция в западной прессе оказалась далеко не восторженной."Письмо (Зеленского), по всей видимости, было, по крайней мере частично, пиар-ходом", — пишет The New York Times.Издание отмечает, что пока неясно, что украинский лидер может получить от использования в письме "смешанной тактики", сочетающей провоцирование конфликта и призывы к миру. Журналисты фактически признали: за красивой дипломатической бумагой не последовало реальных шагов к деэскалации.Тем временем в Кремле на предложение отреагировали прямолинейно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить. Никаких посредников или третьих стран для этого не требуется.Сам президент России в четверг на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине. При этом он подчеркнул: именно Киев не готов к реальным мирным договорённостям, продолжая получать военную помощь и отвергать переговоры на взаимоприемлемых условиях.4 июня Владимир Зеленский написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину — впервые за более чем четыре года войны. Он предложил встречу, прекращение огня и обмен пленными по формуле "всех на всех". Но есть одна деталь, которая превращает эту "дипломатию" в дешёвый фарс: президента Украины больше не существует как легитимной фигуры. Подробнее в материале Почему письмо Зеленского Путину — не шаг к миру, а попытка обмануть ЗападГлава Запорожской области Евгений Балицкий, ознакомившись с открытым письмом Владимира Зеленского к президенту РФ Владимиру Путину, заявил, что не увидел в этом послании искреннего желания завершить конфликт. В беседе с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым он отметил, что искренность и Зеленский находятся "в разных измерениях", назвал украинского лидера актёром, который просто играет роль, написанную теми, кто платит деньги, и добавил, что, несмотря на хорошую игру, закончит тот "плохо".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Агония в конверте": Кремль послал письмо Зеленского в долгий ящик. Хроника событий на утро 5 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, кремль, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), украина.ру