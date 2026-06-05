New York Times раскрыла тактику Зеленского с письмом Путину - 05.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260605/new-york-times-raskryla-taktiku-zelenskogo-s-pismom-putinu-1079855001.html
New York Times раскрыла тактику Зеленского с письмом Путину
New York Times раскрыла тактику Зеленского с письмом Путину - 05.06.2026 Украина.ру
New York Times раскрыла тактику Зеленского с письмом Путину
Американская газета The New York Times назвала пиар-ходом публикацию Владимиром Зеленским письма с предложением о мире, в котором он сам же и провоцировал конфликт
2026-06-05T12:09
2026-06-05T12:09
новости
россия
украина
кремль
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
петербургский международный экономический форум (фонд)
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/04/1079814677_216:426:2399:1654_1920x0_80_0_0_54a72ba69f7c29514ba977377ab98f2d.jpg
Американское издание назвало публикацию офиса украинского лидера не столько мирной инициативой, сколько попыткой сыграть на публику.4 июня Владимир Зеленский опубликовал на своём сайте письмо, где предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. Однако реакция в западной прессе оказалась далеко не восторженной."Письмо (Зеленского), по всей видимости, было, по крайней мере частично, пиар-ходом", — пишет The New York Times.Издание отмечает, что пока неясно, что украинский лидер может получить от использования в письме "смешанной тактики", сочетающей провоцирование конфликта и призывы к миру. Журналисты фактически признали: за красивой дипломатической бумагой не последовало реальных шагов к деэскалации.Тем временем в Кремле на предложение отреагировали прямолинейно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить. Никаких посредников или третьих стран для этого не требуется.Сам президент России в четверг на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине. При этом он подчеркнул: именно Киев не готов к реальным мирным договорённостям, продолжая получать военную помощь и отвергать переговоры на взаимоприемлемых условиях.4 июня Владимир Зеленский написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину — впервые за более чем четыре года войны. Он предложил встречу, прекращение огня и обмен пленными по формуле "всех на всех". Но есть одна деталь, которая превращает эту "дипломатию" в дешёвый фарс: президента Украины больше не существует как легитимной фигуры. Подробнее в материале Почему письмо Зеленского Путину — не шаг к миру, а попытка обмануть ЗападГлава Запорожской области Евгений Балицкий, ознакомившись с открытым письмом Владимира Зеленского к президенту РФ Владимиру Путину, заявил, что не увидел в этом послании искреннего желания завершить конфликт. В беседе с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым он отметил, что искренность и Зеленский находятся "в разных измерениях", назвал украинского лидера актёром, который просто играет роль, написанную теми, кто платит деньги, и добавил, что, несмотря на хорошую игру, закончит тот "плохо".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Агония в конверте": Кремль послал письмо Зеленского в долгий ящик. Хроника событий на утро 5 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
кремль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/04/1079814677_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_32a54329d2b569b4d6aac37e03c38370.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, кремль, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), украина.ру
Новости, Россия, Украина, Кремль, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Петербургский международный экономический форум (фонд), Украина.ру

New York Times раскрыла тактику Зеленского с письмом Путину

12:09 05.06.2026
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Читать в
ДзенTelegram
Американская газета The New York Times назвала пиар-ходом публикацию Владимиром Зеленским письма с предложением о мире, в котором он сам же и провоцировал конфликт
Американское издание назвало публикацию офиса украинского лидера не столько мирной инициативой, сколько попыткой сыграть на публику.
4 июня Владимир Зеленский опубликовал на своём сайте письмо, где предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. Однако реакция в западной прессе оказалась далеко не восторженной.
"Письмо (Зеленского), по всей видимости, было, по крайней мере частично, пиар-ходом", — пишет The New York Times.
Издание отмечает, что пока неясно, что украинский лидер может получить от использования в письме "смешанной тактики", сочетающей провоцирование конфликта и призывы к миру. Журналисты фактически признали: за красивой дипломатической бумагой не последовало реальных шагов к деэскалации.
Тем временем в Кремле на предложение отреагировали прямолинейно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить. Никаких посредников или третьих стран для этого не требуется.
Сам президент России в четверг на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине. При этом он подчеркнул: именно Киев не готов к реальным мирным договорённостям, продолжая получать военную помощь и отвергать переговоры на взаимоприемлемых условиях.
4 июня Владимир Зеленский написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину — впервые за более чем четыре года войны. Он предложил встречу, прекращение огня и обмен пленными по формуле "всех на всех". Но есть одна деталь, которая превращает эту "дипломатию" в дешёвый фарс: президента Украины больше не существует как легитимной фигуры. Подробнее в материале Почему письмо Зеленского Путину — не шаг к миру, а попытка обмануть Запад
Глава Запорожской области Евгений Балицкий, ознакомившись с открытым письмом Владимира Зеленского к президенту РФ Владимиру Путину, заявил, что не увидел в этом послании искреннего желания завершить конфликт.
В беседе с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым он отметил, что искренность и Зеленский находятся "в разных измерениях", назвал украинского лидера актёром, который просто играет роль, написанную теми, кто платит деньги, и добавил, что, несмотря на хорошую игру, закончит тот "плохо".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Агония в конверте": Кремль послал письмо Зеленского в долгий ящик. Хроника событий на утро 5 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаКремльВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинПетербургский международный экономический форум (фонд)Украина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:02Системные удары по Киеву: Акопов объяснил, могут ли они повлиять на сговорчивость Украины
13:00Взрыв в Констанце, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июня
12:59Морской дрон взорвался в порту румынского города Констанца
12:45Недельная сводка: рекордная атака ВСУ и итоги Минобороны
12:42"Последние дни": литовского министра Будриса увольняют за угрозы атаковать Калининград.
12:35Посол России рассказал о выводе миротворцев из Приднестровья
12:33Пашинян переадресовал вопрос об отмене регистрации оппозиции в ЦИК
12:33Петр Акопов: Цель России — стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса
12:32Еще три морских БЭКа обнаружили у румынского побережья — местные СМИ
12:24Дроны атаковали суда в Азовском море, погибли граждане Азербайджана
12:21Путину доложили о письме Зеленского, Макрон заискивает перед Трампом. Новости к этому часу
12:205 июня 2026 года, утренний эфир
12:09New York Times раскрыла тактику Зеленского с письмом Путину
11:59ЕС даст Армении €50 миллионов на защиту от "давления" России: Брюссель тянет Ереван в свои сети
11:59Старший лейтенант Павел Зубов: "Эвакуация техники – это сложное мероприятие, но действовать надо быстро"
11:57Сырский пошел на "жесткие" меры из-за плохой подготовки мобилизованных
11:53В Севастополе поймали шпиона, следившего за семьями военных
11:50Что сказал бы Зеленскому, легитимность киевского режима, "Орешником" - по сараю: Путин про Украину и СВО
11:36Украина учредила новый праздник в честь революции в военном деле
11:27В парламенте Чехии возмутились поведением украинского бизнесмена
Лента новостейМолния