https://ukraina.ru/20260605/5-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1079856215.html
5 июня 2026 года, утренний эфир
5 июня 2026 года, утренний эфир - 05.06.2026 Украина.ру
5 июня 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 05.06.2026
2026-06-05T12:20
2026-06-05T12:20
2026-06-05T12:20
донецкая народная республика
новороссия
херсонская область
михаил павлив
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Рынок недвижимости Херсонской области проходит перезагрузку. Гость: Наталья Юрченко - представитель агентства недвижимости* Великие земляки. Григорий Васильевич Бондарь — советский и украинский хирург-онколог, основатель кафедры онкологии в донецком медвузе. Гость: Игорь Седаков - заведующий профильной кафедрой онкологии и радиологии им. академика Г.В. Бондаря, главный онколог ДНР, Заслуженный врач ДНР* Нам есть, чем гордиться. О здании Донецкого музыкально-драматического театра. Гость: Дина Маслий – начальник отдела развития театрального искусства, хранительница театрального музея МДТ* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог* Культурное обозрение. Культбригада "Москонцерта" на передовой: песни, риск и память о снайперах. Гость: Павел Быков - певец, артист "Москонцерта"
донецкая народная республика
новороссия
херсонская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/05/1079856035_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_bf1ca46dbb218775b7500e93b72b6886.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донецкая народная республика, новороссия, херсонская область, михаил павлив, новороссия сегодня, видео
Донецкая Народная Республика, Новороссия, Херсонская область, Михаил Павлив, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Рынок недвижимости Херсонской области проходит перезагрузку. Гость: Наталья Юрченко - представитель агентства недвижимости
* Великие земляки. Григорий Васильевич Бондарь — советский и украинский хирург-онколог, основатель кафедры онкологии в донецком медвузе. Гость: Игорь Седаков - заведующий профильной кафедрой онкологии и радиологии им. академика Г.В. Бондаря, главный онколог ДНР, Заслуженный врач ДНР
* Нам есть, чем гордиться. О здании Донецкого музыкально-драматического театра. Гость: Дина Маслий – начальник отдела развития театрального искусства, хранительница театрального музея МДТ
* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог
* Культурное обозрение. Культбригада "Москонцерта" на передовой: песни, риск и память о снайперах. Гость: Павел Быков - певец, артист "Москонцерта"