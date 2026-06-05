https://ukraina.ru/20260605/5-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1079856215.html

5 июня 2026 года, утренний эфир

5 июня 2026 года, утренний эфир - 05.06.2026 Украина.ру

5 июня 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 05.06.2026

2026-06-05T12:20

2026-06-05T12:20

2026-06-05T12:20

донецкая народная республика

новороссия

херсонская область

михаил павлив

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Рынок недвижимости Херсонской области проходит перезагрузку. Гость: Наталья Юрченко - представитель агентства недвижимости* Великие земляки. Григорий Васильевич Бондарь — советский и украинский хирург-онколог, основатель кафедры онкологии в донецком медвузе. Гость: Игорь Седаков - заведующий профильной кафедрой онкологии и радиологии им. академика Г.В. Бондаря, главный онколог ДНР, Заслуженный врач ДНР* Нам есть, чем гордиться. О здании Донецкого музыкально-драматического театра. Гость: Дина Маслий – начальник отдела развития театрального искусства, хранительница театрального музея МДТ* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог* Культурное обозрение. Культбригада "Москонцерта" на передовой: песни, риск и память о снайперах. Гость: Павел Быков - певец, артист "Москонцерта"

донецкая народная республика

новороссия

херсонская область

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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