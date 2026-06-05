5 июня 2026 года, утренний эфир - 05.06.2026 Украина.ру
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5 июня 2026 года, утренний эфир
5 июня 2026 года, утренний эфир - 05.06.2026 Украина.ру
5 июня 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 05.06.2026
2026-06-05T12:20
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донецкая народная республика
новороссия
херсонская область
михаил павлив
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Рынок недвижимости Херсонской области проходит перезагрузку. Гость: Наталья Юрченко - представитель агентства недвижимости* Великие земляки. Григорий Васильевич Бондарь — советский и украинский хирург-онколог, основатель кафедры онкологии в донецком медвузе. Гость: Игорь Седаков - заведующий профильной кафедрой онкологии и радиологии им. академика Г.В. Бондаря, главный онколог ДНР, Заслуженный врач ДНР* Нам есть, чем гордиться. О здании Донецкого музыкально-драматического театра. Гость: Дина Маслий – начальник отдела развития театрального искусства, хранительница театрального музея МДТ* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог* Культурное обозрение. Культбригада "Москонцерта" на передовой: песни, риск и память о снайперах. Гость: Павел Быков - певец, артист "Москонцерта"
донецкая народная республика
новороссия
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
донецкая народная республика, новороссия, херсонская область, михаил павлив, новороссия сегодня, видео
Донецкая Народная Республика, Новороссия, Херсонская область, Михаил Павлив, Новороссия сегодня

5 июня 2026 года, утренний эфир

12:20 05.06.2026
 
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Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Рынок недвижимости Херсонской области проходит перезагрузку. Гость: Наталья Юрченко - представитель агентства недвижимости
* Великие земляки. Григорий Васильевич Бондарь — советский и украинский хирург-онколог, основатель кафедры онкологии в донецком медвузе. Гость: Игорь Седаков - заведующий профильной кафедрой онкологии и радиологии им. академика Г.В. Бондаря, главный онколог ДНР, Заслуженный врач ДНР
* Нам есть, чем гордиться. О здании Донецкого музыкально-драматического театра. Гость: Дина Маслий – начальник отдела развития театрального искусства, хранительница театрального музея МДТ
* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог
* Культурное обозрение. Культбригада "Москонцерта" на передовой: песни, риск и память о снайперах. Гость: Павел Быков - певец, артист "Москонцерта"
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Донецкая Народная РеспубликаНовороссияХерсонская областьМихаил ПавливНовороссия сегодня
 
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