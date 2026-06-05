"Последние дни": литовского министра Будриса увольняют за угрозы атаковать Калининград. - 05.06.2026 Украина.ру
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"Последние дни": литовского министра Будриса увольняют за угрозы атаковать Калининград.
"Последние дни": литовского министра Будриса увольняют за угрозы атаковать Калининград. - 05.06.2026 Украина.ру
"Последние дни": литовского министра Будриса увольняют за угрозы атаковать Калининград.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис может вот-вот лишиться своего кресла. Об этом 5 июня сообщает новостной портал Lrytas
2026-06-05T12:42
2026-06-05T12:42
калининград
россия
литва
сергей лавров
владимир путин
дмитрий песков
нато
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"Думаю, Кястутис Будрис отсчитывает последние дни на посту министра. Судя по тому, что я слышу, решение будет принято на выходных", — заявил лидер партии "Союз Отечества" Лауринас Кащюнас.Причина — резкие и откровенно провокационные высказывания Будриса. В середине мая он призвал НАТО показать России, что альянс способен преодолеть "их маленькую крепость" в Калининграде и что для этого есть средства, позволяющие сровнять с землей российские системы ПВО и ракетные базы.Дмитрий Песков тогда назвал эти заявления "на грани безумия". Сергей Лавров и вовсе посоветовал оставлять подобные угрозы без внимания, поскольку Вильнюс таким образом лишь подтверждает собственное существование. Владимир Путин предупредил предельно четко: Россия будет уничтожать любые угрозы Калининградской области.Об этом – в материале попытки НАТО "заблокировать" Калининград обернутся тяжелыми последствиями
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калининград, россия, литва, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков, нато, новости
Калининград, Россия, Литва, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Новости

"Последние дни": литовского министра Будриса увольняют за угрозы атаковать Калининград.

12:42 05.06.2026
 
© AP / Evgeniy MaloletkaКястутис Будрис
Кястутис Будрис - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP / Evgeniy Maloletka
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Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис может вот-вот лишиться своего кресла. Об этом 5 июня сообщает новостной портал Lrytas
"Думаю, Кястутис Будрис отсчитывает последние дни на посту министра. Судя по тому, что я слышу, решение будет принято на выходных", — заявил лидер партии "Союз Отечества" Лауринас Кащюнас.
Причина — резкие и откровенно провокационные высказывания Будриса. В середине мая он призвал НАТО показать России, что альянс способен преодолеть "их маленькую крепость" в Калининграде и что для этого есть средства, позволяющие сровнять с землей российские системы ПВО и ракетные базы.
Дмитрий Песков тогда назвал эти заявления "на грани безумия". Сергей Лавров и вовсе посоветовал оставлять подобные угрозы без внимания, поскольку Вильнюс таким образом лишь подтверждает собственное существование. Владимир Путин предупредил предельно четко: Россия будет уничтожать любые угрозы Калининградской области.
Об этом – в материале попытки НАТО "заблокировать" Калининград обернутся тяжелыми последствиями
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