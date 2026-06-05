https://ukraina.ru/20260605/poslednie-dni-litovskogo-ministra-budrisa-uvolnyayut-za-ugrozy-atakovat-kaliningrad-1079859498.html

"Последние дни": литовского министра Будриса увольняют за угрозы атаковать Калининград.

"Последние дни": литовского министра Будриса увольняют за угрозы атаковать Калининград. - 05.06.2026 Украина.ру

"Последние дни": литовского министра Будриса увольняют за угрозы атаковать Калининград.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис может вот-вот лишиться своего кресла. Об этом 5 июня сообщает новостной портал Lrytas

2026-06-05T12:42

2026-06-05T12:42

2026-06-05T12:42

калининград

россия

литва

сергей лавров

владимир путин

дмитрий песков

нато

новости

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"Думаю, Кястутис Будрис отсчитывает последние дни на посту министра. Судя по тому, что я слышу, решение будет принято на выходных", — заявил лидер партии "Союз Отечества" Лауринас Кащюнас.Причина — резкие и откровенно провокационные высказывания Будриса. В середине мая он призвал НАТО показать России, что альянс способен преодолеть "их маленькую крепость" в Калининграде и что для этого есть средства, позволяющие сровнять с землей российские системы ПВО и ракетные базы.Дмитрий Песков тогда назвал эти заявления "на грани безумия". Сергей Лавров и вовсе посоветовал оставлять подобные угрозы без внимания, поскольку Вильнюс таким образом лишь подтверждает собственное существование. Владимир Путин предупредил предельно четко: Россия будет уничтожать любые угрозы Калининградской области.Об этом – в материале попытки НАТО "заблокировать" Калининград обернутся тяжелыми последствиями

калининград

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литва

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

калининград, россия, литва, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков, нато, новости