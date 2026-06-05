Пашинян переадресовал вопрос об отмене регистрации оппозиции в ЦИК - 05.06.2026 Украина.ру
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Пашинян переадресовал вопрос об отмене регистрации оппозиции в ЦИК
Пашинян переадресовал вопрос об отмене регистрации оппозиции в ЦИК - 05.06.2026 Украина.ру
Пашинян переадресовал вопрос об отмене регистрации оппозиции в ЦИК
Премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно призвал своих оппонентов официально требовать от Центризбиркома снятия с выборов трёх крупнейших оппозиционных сил. Об этом 5 июня сообщает РИА Новости
2026-06-05T12:33
2026-06-05T12:34
новости
никол пашинян
армения
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роберт кочарян
вазген саркисян
ес
еврокомиссия
цик
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Премьер Армении Никол Пашинян призвал представителей прозападных сил обратиться в Центризбирком с требованием отменить регистрацию трёх крупнейших политических сил на парламентских выборах 7 июня. По его словам, только так можно доказать, что за призывами к запрету стоит не страх поражения.Во время предвыборных дебатов лидер Меритократической партии Гурген Симонян спросил Пашиняна: почему тот, обвиняя в нарушениях закона оппозиционные силы — блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партию "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, — не запрещает им участвовать в выборах?"Мы обсудили это, и я решил, что мы не обратимся по этому вопросу. Вы можете обратиться в ЦИК. Так как эти люди скажут, что мы испугались проиграть выборы и желаем устранить противников. Вы почему не обращаетесь в ЦИК, господин Симонян?", - заявил Пашинян.Премьер добавил, что вопросы, которые поднимает Симонян, находятся в исключительной компетенции Центризбиркома. Затем Пашинян обратился уже к другому оппоненту."Господин Саркисян (лидер партии "Республика" Арам Саркисян — ред.), почему вы не обращаетесь в ЦИК, чтобы отменили регистрацию "Сильной Армении", Роберта Кочаряна, "Процветающей Армении"? Я призываю вас в срочном порядке завтра утром обратиться", — сказал он.Еврокомиссия анонсировала выделение Армении финансовой помощи на сумму свыше €50 млн. Как заявила 5 июня глава ЕК Урсула фон дер Ляйен после беседы с Николом Пашиняном, официальная причина — содействие Еревану в противодействии "экономическому давлению" со стороны Москвы. Подробнее в материале ЕС даст Армении €50 миллионов на защиту от "давления" России: Брюссель тянет Ереван в свои сетиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Агония в конверте": Кремль послал письмо Зеленского в долгий ящик. Хроника событий на утро 5 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, никол пашинян, армения, ереван, россия, роберт кочарян, вазген саркисян, ес, еврокомиссия, цик
Новости, Никол Пашинян, Армения, Ереван, Россия, Роберт Кочарян, Вазген Саркисян, ЕС, Еврокомиссия, ЦИК

Пашинян переадресовал вопрос об отмене регистрации оппозиции в ЦИК

12:33 05.06.2026 (обновлено: 12:34 05.06.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Nikol Pashinyan
- РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Nikol Pashinyan
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно призвал своих оппонентов официально требовать от Центризбиркома снятия с выборов трёх крупнейших оппозиционных сил. Об этом 5 июня сообщает РИА Новости
Премьер Армении Никол Пашинян призвал представителей прозападных сил обратиться в Центризбирком с требованием отменить регистрацию трёх крупнейших политических сил на парламентских выборах 7 июня. По его словам, только так можно доказать, что за призывами к запрету стоит не страх поражения.
Во время предвыборных дебатов лидер Меритократической партии Гурген Симонян спросил Пашиняна: почему тот, обвиняя в нарушениях закона оппозиционные силы — блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партию "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, — не запрещает им участвовать в выборах?
"Мы обсудили это, и я решил, что мы не обратимся по этому вопросу. Вы можете обратиться в ЦИК. Так как эти люди скажут, что мы испугались проиграть выборы и желаем устранить противников. Вы почему не обращаетесь в ЦИК, господин Симонян?", - заявил Пашинян.
Премьер добавил, что вопросы, которые поднимает Симонян, находятся в исключительной компетенции Центризбиркома. Затем Пашинян обратился уже к другому оппоненту.
"Господин Саркисян (лидер партии "Республика" Арам Саркисян — ред.), почему вы не обращаетесь в ЦИК, чтобы отменили регистрацию "Сильной Армении", Роберта Кочаряна, "Процветающей Армении"? Я призываю вас в срочном порядке завтра утром обратиться", — сказал он.
Еврокомиссия анонсировала выделение Армении финансовой помощи на сумму свыше €50 млн. Как заявила 5 июня глава ЕК Урсула фон дер Ляйен после беседы с Николом Пашиняном, официальная причина — содействие Еревану в противодействии "экономическому давлению" со стороны Москвы. Подробнее в материале ЕС даст Армении €50 миллионов на защиту от "давления" России: Брюссель тянет Ереван в свои сети
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Агония в конверте": Кремль послал письмо Зеленского в долгий ящик. Хроника событий на утро 5 июня
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