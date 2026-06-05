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Пашинян переадресовал вопрос об отмене регистрации оппозиции в ЦИК

Пашинян переадресовал вопрос об отмене регистрации оппозиции в ЦИК - 05.06.2026 Украина.ру

Пашинян переадресовал вопрос об отмене регистрации оппозиции в ЦИК

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно призвал своих оппонентов официально требовать от Центризбиркома снятия с выборов трёх крупнейших оппозиционных сил. Об этом 5 июня сообщает РИА Новости

2026-06-05T12:33

2026-06-05T12:33

2026-06-05T12:34

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Премьер Армении Никол Пашинян призвал представителей прозападных сил обратиться в Центризбирком с требованием отменить регистрацию трёх крупнейших политических сил на парламентских выборах 7 июня. По его словам, только так можно доказать, что за призывами к запрету стоит не страх поражения.Во время предвыборных дебатов лидер Меритократической партии Гурген Симонян спросил Пашиняна: почему тот, обвиняя в нарушениях закона оппозиционные силы — блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партию "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, — не запрещает им участвовать в выборах?"Мы обсудили это, и я решил, что мы не обратимся по этому вопросу. Вы можете обратиться в ЦИК. Так как эти люди скажут, что мы испугались проиграть выборы и желаем устранить противников. Вы почему не обращаетесь в ЦИК, господин Симонян?", - заявил Пашинян.Премьер добавил, что вопросы, которые поднимает Симонян, находятся в исключительной компетенции Центризбиркома. Затем Пашинян обратился уже к другому оппоненту."Господин Саркисян (лидер партии "Республика" Арам Саркисян — ред.), почему вы не обращаетесь в ЦИК, чтобы отменили регистрацию "Сильной Армении", Роберта Кочаряна, "Процветающей Армении"? Я призываю вас в срочном порядке завтра утром обратиться", — сказал он.Еврокомиссия анонсировала выделение Армении финансовой помощи на сумму свыше €50 млн. Как заявила 5 июня глава ЕК Урсула фон дер Ляйен после беседы с Николом Пашиняном, официальная причина — содействие Еревану в противодействии "экономическому давлению" со стороны Москвы. Подробнее в материале ЕС даст Армении €50 миллионов на защиту от "давления" России: Брюссель тянет Ереван в свои сетиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Агония в конверте": Кремль послал письмо Зеленского в долгий ящик. Хроника событий на утро 5 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, никол пашинян, армения, ереван, россия, роберт кочарян, вазген саркисян, ес, еврокомиссия, цик