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ЕС даст Армении €50 миллионов на защиту от "давления" России: Брюссель тянет Ереван в свои сети

ЕС даст Армении €50 миллионов на защиту от "давления" России: Брюссель тянет Ереван в свои сети - 05.06.2026 Украина.ру

ЕС даст Армении €50 миллионов на защиту от "давления" России: Брюссель тянет Ереван в свои сети

Евросоюз готовит пакет финансовой поддержки Армении в размере свыше 50 миллионов евро. Официальный предлог — защита от "экономического давления" со стороны России. Об этом 5 июня заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

2026-06-05T11:59

2026-06-05T11:59

2026-06-05T11:59

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Фон дер Ляйен обвинила Москву в "экономическом принуждении", заявив, что Россия якобы "вводит экспортные ограничения на армянскую продукцию, используя экономические отношения для политического давления". При этом она подчеркнула, что Европа "твердо стоит на стороне Армении".Пакет помощи включает немедленное финансирование, а также меры по упрощению торговли для армянских товаров, включая сельхозпродукцию. Отдельно выделена помощь цветоводам: первая партия из 10 тысяч армянских цветов уже завтра прибудет в Латвию для местного рынка.Фон дер Ляйен напомнила, что с 2024 года помощь ЕС уже получили 7 тысяч армянских компаний, создавших более 20 тысяч рабочих мест. В перспективе Брюссель намерен превратить Армению в стратегический узел, соединяющий Европу, Южный Кавказ и Центральную Азию. Для координации инициатив 23 июня создадут совместную целевую группу ЕС-Армения.Ранее в новостях: Кремль опубликовал совместное заявление лидеров ЕАЭС о планах Армении вступить в ЕС

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