Дым поднимается на месте прилета в Одесской области. Новости СВО
Российские военные наносят удары по целям в Кривом Роге. Об этом и других важных событиях рассказал 15 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-15T09:33
09:33 15.05.2026 (обновлено: 09:34 15.05.2026)
🟥 Также россияне бьют по целям врага в Одесской области. Дым поднимается на месте прилета в регионе.
🟥 Российские военные освободили село Николаевка в Донецкой Народной Республике.
Армия России продолжила наступление на Славянск и Краматорск. Бои развернулись за Рай-Александровку. Этот населённый пункт находится на высоте.
🟥 ВСУ перебросили в район Избицкого под Харьковом непригодных для службы солдат, в том числе с синдромом Мэллори-Вейса, рассказали в российских силовых структурах.
🟥 Энергодар ночью подвергся массированной атаке FPV-дронов ВСУ. Первые прилеты начались еще до полуночи и продолжались до утра, сообщает глава города Максим Пухов.
Отмечается, что дроны шли на предельно низкой высоте — на уровне окон жилых многоэтажек. Под ударом оказались вышки сотовой связи, автостоянка, АЗС, гражданская инфраструктура и жилой сектор. Повреждены фасады многоквартирных домов и множество гражданских автомобилей. Информация о пострадавших не поступала.
🟥 Жилой частный дом поврежден в Фокинском районе Брянска в результате ночной атаки БПЛА. Никто не пострадал, сообщает оперштаб региона. Всего за ночь над Брянской областью сбито 13 беспилотников.
🟥 Семеро пострадавших при атаке БПЛА на Рязань госпитализированы, среди них четверо детей. Состояние двух взрослых тяжелое, сообщил Минздрав.