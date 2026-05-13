Украина готовит Бучу-2, "Сармат" летит на 35 тыс. км, Россия начинает летнее наступление. Итоги 13 мая

Украина и ее европейские союзники готовят новую провокацию. Возможно - с привлечением возможностей киноиндустрии. Эксперты рассказали, что новая российская ракета "Сармат" меняет соотношение сил в мире: вся Европа теперь под контролем РФ. Вооруженные силы Украины констатируют начало летнего наступления российской армии: где и как мы продвигаемся

2026-05-13T18:00

На Украине готовится вторая БучаНедавние встречи представителей Североатлантического альянса с кинорежиссерами, сценаристами и продюсерами в Брюсселе, Лос-Анджелесе и Париже могут говорить о том, что в НАТО готовят очередную кровавую инсценировку на Украине. Такое мнение выразила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова."Обратили внимание на информацию, согласно которой накануне представители НАТО провели три встречи с режиссерами, сценаристами и продюсерами, работающими в киноиндустрии в Брюсселе, Лос-Анджелесе и Париже, а в следующем месяце планируется встреча с членами Британской гильдии сценаристов", - сказала дипломат.По ее словам, в письме, которое получили приглашенные на эти мероприятия, говорится о "трех проектах", которые уже находятся в разработке."Может быть, государства НАТО вновь готовятся к очередной кровавой инсценировке? Например, в стиле срежиссированной в апреле 2022 года постановки в Буче", - предположила Юлия Жданова.По ее словам, на фоне реальной возможности завершения конфликта в случае искоренения его первопричин, на фоне гуманитарных инициатив лидеров России и США представители НАТО проводят встречи с некими кинематографистами, которые могут иметь потенциально разрушительные последствия."Как когда-то инсценировка в Буче была использована некоторыми странами альянса с тем, чтобы не допустить установления мира, "увековечить" конфликт и оказать давление на других западных союзников, чтобы вынудить их поставлять оружие Украине", - заключила Жданова.30 марта 2022 года Вооруженные силы РФ в знак доброй воли на фоне переговоров с Украиной в Стамбуле ушли из-под Киева, в том числе из города Буча. 31 марта это перед камерами подтвердил глава местной администрации. Несколько дней спустя западное телевидение обнародовало кадры, на которых - в отличие от более ранней записи - видно, что на улицах лежат тела людей, якобы убитых российскими военнослужащими. В РФ по факту провокации возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о ее ВС.Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с ОСН пояснил, что, возможно, Украина пойдет на провокацию с мнимыми "ударами" российских БПЛА по территории стран НАТО."Зачем все это нужно? Чтобы была введена бесполетная зона над Украиной, чтобы создать повод ввести войска НАТО на Украину и чтобы втянуть США, которые начали отдаляться от Европы и заняли нейтральную позицию, а также добиться объявления Трампом дополнительных санкций против России", - считает эксперт."Сармат" выключит всю военную инфраструктуру ЕвропыЭксперты раскрыли возможности российской ракеты "Сармат". Она, по сути меняет соотношение сил в мире.Комбинированный пуск ракетных комплексов "Сармат" и "Орешник" способен нейтрализовать всю военную инфраструктуру Североатлантического альянса в Европе. Такое мнение высказал в интервью российским СМИ высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов."Максимальная дальность применения комплекса "Сармат" может превышать 35 тыс. км. По сути, не остается неприкасаемых участков местности на нашей планете, куда не распространялась бы проекция потенциального воздействия "Сармата", - заявил эксперт."Орешник" же, по его словам, это "инструментарий сдерживания второго эшелона", который позволяет перекрывать пространство всей континентальной Европы и отдельно островные государства за считанные минуты."Этих ударных возможностей при комбинированном пуске достаточно для де-факто нейтрализации всей военной инфраструктуры НАТО на европейском театре военных действий", - сказал он.Степанов отметил, что безапелляционный характер применения таких ракетных комплексов предполагает критические условия, такие как непосредственная угроза суверенитету Российской Федерации."К этому, например, приводят действия, связанные с милитаризацией у нашего приграничья по инициативе, прежде всего, европейских сторонников эскалации конфликта с Россией", - пояснил он.Ракетный комплекс РС-28 "Сармат" способен выстраивать маршруты удара с неожиданных направлений, что серьезно усложняет создание системы противоракетной обороны, сообщил РИАМО военный эксперт, полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь" Роман Насонов."Свыше 35 тыс. км — такая дальность применения гарантирует возможность выстраивать практически любой маршрут до целей в зависимости от поставленных задач. То есть система стратегического сдерживания, которая раньше строилась вокруг средств с дальностью порядка 10 тыс. км, предполагала нанесение удара фактически с одного направления", — рассказал Насонов.Он добавил, что сейчас появляется возможность облететь с любого другого направления и достигнуть любого объекта с той стороны, где противник этого не ожидает."Это означает, что для построения полноценной системы обороны потребуется значительно больше сил, средств, подразделений, частей и соединений. И даже в этом случае „Сармат“ все равно будет преодолевать их как сейчас, так вероятно и в ближайшие годы", — отметил военный эксперт.По оценке Насонова, РС-28 "Сармат" - самый мощный стратегический ракетный комплекс, не имеющим аналогов."Судя по всему, он построен на целом ряде иных физических принципов, а возможность его уничтожения в заданном районе, по сути, сведена к минимуму", — заключил он.Россия начинает летнее наступлениеРоссийские военные продолжают активно действовать на фронте в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил боец ВСУ с позывным Мучной в своем телеграм-канале.По его словам, на покровском направлении армия России интенсивно использует артиллерию южнее и юго-восточнее Шевченко.Также Мучной пожаловался на участившиеся атаки дронов по Светлому и поиск Вооруженными силами (ВС) РФ слабых мест у ВСУ для дальнейшего продвижения у Сергиевки.На константиновском направлении российские войска заходят в промзону Константиновки.Мучной отметил, что армия России накапливает силы на данном участке фронта.На славянском направлении ВС РФ ведут активные бои и подтягивают дополнительные подразделения, написал боец ВСУ. Удары наносятся по украинским пунктам координации, средствам связи и военной технике.Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия наступает по всему фронту."Армия России активизировала наступление фактически по всему фронту и проводит перегруппировку войск", — сказал Сырский в интервью украинским СМИ.По его словам, наиболее напряженным сейчас является покровское направление, где ВС России сосредоточили около 106 тысяч личного состава.Между тем, начальник управления коммуникации Объединенной группировки войск ВСУ Виктор Трегубов заявил, что Россия уже начала летнее наступление. Сейчас уже идет активная фаза, вероятно новая фаза наступления произойдет через несколько недель, отметил он.Что сейчас происходит на фронте: Армия России наступает, "Герани" атаковали объекты на Западной Украине. Новости СВО

Никита Миронов

