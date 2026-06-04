Николай Бурденко: 150 лет со дня рождения нейрохирурга с двумя контузиями и одним ранением - 04.06.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20260604/nikolay-burdenko-150-let-so-dnya-rozhdeniya-neyrokhirurga-s-dvumya-kontuziyami-i-odnim-raneniem--1079773435.html
Николай Бурденко: 150 лет со дня рождения нейрохирурга с двумя контузиями и одним ранением
Николай Бурденко: 150 лет со дня рождения нейрохирурга с двумя контузиями и одним ранением - 04.06.2026 Украина.ру
Николай Бурденко: 150 лет со дня рождения нейрохирурга с двумя контузиями и одним ранением
Почти 80 лет назад, 11 ноября 1946 года, в Москве у постели тяжелобольного старика стоял почтенно склонившийся консилиум врачей. Он был глух, поэтому общался с окружающими посредством записок. Последняя из них гласила: "пора умирать". Это был Николай Бурденко – советский хирург, спасший миллионы наших солдат
2026-06-04T08:00
2026-06-04T08:00
история
история
история ссср
севастополь
москва
воронеж
красная армия
врач
хирург
ссср
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Будущее медицинское светило родилось 3 июня 1876 года в волостном центре Пензенской губернии селе Каменке. Коля был четвёртым ребёнком в семье сельского писаря Нила Карповича и его жены Варвары Мартиниановны.Уже в 5 лет Коля он направился в школу – в отцовских сапогах. В школе его нелепый вид вызвал среди учеников веселье, тем не менее, к занятиям его допустили. Уже в 9 лет, на два года раньше принятого срока, Бурденко закончил начальное образование.Отец мечтал, чтобы его сын сделал карьеру священника. Николай поехал в губернский город Пензу, в духовное училище. Здесь царили поощряемые учителями доносительство, кулачное право и зубрёжка. Коля стал помогать с успеваемостью главным заводилам, и обижать "малька" перестали.После бурсы в 1891 году Бурденко поступил Пензенскую духовную семинарию. Отец по какой-то причине разругался с местной элитой, и с тёплого места волостного писаря его убрали. Большая семья перебивалась с хлеба на воду.Учась в семинарии, младший Бурденко пристрастился к чтению книг по естествознанию, поэтому к окончанию учёбы продолжать карьеру в Санкт-Петербургской духовной академии он уже не хотел. В результате он поступил в Томский университет – принять его после семинарии на медицинский факультет могли только там.Разъярённый отец, чьи планы относительно сына пошли прахом, прислал ему письмо с двумя 4-копеечными марками и короткой запиской: "это тебе на письмо, которое ты мне напишешь, когда будешь подыхать с голоду".В Томске, действительно, пришлось туго: приходилось соглашаться на любые заработки, чтобы оплатить убогое жильё (холодную баню) и хоть какое-то пропитание. Зато Бурденко понял, что его призвание – хирургия. С третьего курса он стал работать в морге прозектором. Вскоре его стали допускать и к ассистированию в операционной.В 1899 Бурденко исключили из университета за участие в беспорядках студентов, протестовавших против карцеров и телесных наказаний. Однако за своего талантливого ученика заступились профессора, и Бурденко восстановили, а 1901 году от греха подальше перевели в Эстонию, в Юрьевский университет (Юрьев – современный Тарту).На новом месте учиться оказалось намного комфортнее – жизнь была дешевле, жильё – удобнее, а учителем стал не кто-нибудь, а личный врач императора Вернер Цеге фон Мантейфель – один из лучших хирургов страны. Здесь обнаружилось, что Бурденко может успешно оперировать как правой, так и левой рукой.В Юрьеве, где когда-то учился и преподавал сам Пирогов, Бурденко не мог не ознакомится с его работами. Основатель российской военно-полевой хирургии был первооткрывателем во многих сферах. Помимо гипсовых повязок и наркоза он внедрил при обороне Севастополе триаж – метод сортировки раненных, применявшийся ещё в наполеоновской армии. Их разделяли по степени тяжести, что позволяло максимально оперативно обеспечить медпомощью подавляющее большинство нуждавшихся. Нехитрый приём, связанный, правда, с решением довольно сложной административно-логистической задачи, позволил спасти в Севастополе десятки тысяч людей.Пирогов писал, что война – это массовая эпидемия травм. Следуя по его стопам, в 1904 году Бурденко отправился на Русско-японскую войну помощником врача. Он лично вытаскивал раненых из-под огня и однажды после окончания очередной кровавой страды обнаружил, что его фуражка пробита пулями в двух местах. Молодой хирург воочию убедился, что все наработки профессора Пирогова за прошедшие полвека были в армии благополучно забыты. Никакой сортировки раненых не было и тысячи солдат скончались, не получив вовремя медицинской помощи. Бурденко с досадой записал впоследствии: "под Мукденом мы потеряли 25 тысяч раненых потому, что на всю армию у великого народа было всего 1000 повозок, в которых можно было вывезти 2000 человек".В битве под Вафангоу его тоже ранили, но не слишком тяжело – в руку. В лазарете Бурденко завёл тетрадь, куда подробно записывал не только характер и протекание лечения собственного ранения, и своих товарищей по палате. По окончании боевых действий его наградили солдатским Георгиевским крестом.Война позволила Бурденко окончательно определиться с дальнейшими направлениями специализации – ими стали военно-полевая хирургия, нейрохирургия и проблемы травматического шока. Он с отличием окончил университет, поступил на трёхгодичную цензовую работу земским врачом на родине, в Пензенской губернии, где занялся докторской диссертацией. Отец его скончался в 1906 году, он уже не проклинал сына, как это было перед отъездом в Томск.Отработав, Бурденко вернулся в Юрьев приват-доцентом, защитил докторскую. Работал на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии, которую с его подачи стали изучать на замороженных трупах.В 1909 году его отправили в годичную стажировку в лучших клиниках Германии, Австрии и Швейцарии. Здесь он подружился с талантливым немецким хирургом Фердинандом Зауэрбрухом. По иронии судьбы через 30 с лишним лет им предстояло оказаться по разные линии фронта на практически одинаковых позициях. Мир уверенно и стремительно катился к Первой мировой войне.С первыми залпами уже в июле 1914 года Бурденко отправился на призывной пункт. С сентября он трудился на Северо-Западном фронте консультантом медицинской части. Порядка с медобеспечением в армии оказалось не намного больше, чем в предыдущую войну, и пришлось налаживать всё практически "с нуля". Николай Нилович распорядился, чтобы лазареты располагались рядом с линией фронта. Врачи действовали практически на передовой, так как эвакуация раненых в глубокий тыл означала потерю десятков тысяч при транспортировке. Была введена чёткая сортировка раненых по характерам ранений с отправкой в соответствующие профильные госпитали. Таким образом удалось спасти порядка 25 000 раненых только на Северо-Западном фронте.Бурденко провёл более 2000 операций, сутками отказываясь от сна и отдыха. Позиционная война привела к появлению новых, доселе неизвестных угроз: массовых случаев газовой гангрены, столбняка, других инфекций и эпидемий. Бурденко настоял на проведении в армии массовой вакцинации от столбняка.Временное правительство назначило профессора исполняющим обязанности главного военно-санитарного инспектора армии. Однако после первых трёх месяцев работы на новом месте Николай Нилович понял, что имеет дело с пустобрёхами, и отправился обратно на фронт. Там уже в мае он получил тяжелейшую контузию, которая наложила тяжёлый отпечаток на всю его последующую жизнь.С приходом 1918 года в Юрьев немцев всю русскую профессуру оттуда "попросили", но для Николая Ниловича сделали исключение, предложив остаться. Он отказался, и Юрьевский университет со всем медицинским оборудованием и персоналом эвакуировался в Воронеж, положив начало зарождению университетской культуры в этом губернском городе.На новом месте Бурденко организовал медицинскую кафедру и продолжал активно оперировать. Когда 11 сентября 1919 года в город ворвались белые, чтобы уберечь лечившихся у него красноармейцев, хирург предупредил пришельцев, что в госпитале бушует тиф. Генералу Шкуро он бесстрашно заявил: "я не делю больных на белых и красных". В результате удалось избежать массовой резни раненых.После окончания Гражданской войны Бурденко не хотел покидать Воронеж, но в 1923 году его настойчиво пригласили в Москву. Он стал профессором кафедры оперативной хирургии МГУ, открыл нейрохирургическую клинику, которая за несколько лет разрослась в передовой научно-исследовательский центр, носящий сегодня его имя.Однако последствия контузии давали о себе знать. Бурденко стал глохнуть, и вместе с этим портился его характер. Он ругал персонал за непрофессионализм и мельчайшее упущение, зато его очень любили дети – пациенты его клиники. Для них он был настоящим добрым дедушкой.Уже перед самой войной Бурденко приняли в Академию наук и наградили орденом Ленина. Летом 1941 года ему исполнилось 65 лет, но это не помешало ему с началом войны, 4-й в его жизни, явиться на призывной пункт и сказать:"Считаю себя мобилизованным. Готов выполнить любое задание".С 1937 года Бурденко был главным хирургом Красной Армии, и теперь при полном содействии её командования внедрял на практике наработки отечественной военно-полевой медицины, созданные за почти вековой период со времён обороны Севастополя. Его старый друг Фердинанд Зауэрбрух с 1942 года занимал точно такую должность в Третьем Рейхе, и даже лично оперировал Гитлера, Гейдриха и других высокопоставленных нацистов.В сентябре 1941-го у Шлиссельбурга во время переправы через Неву Бурденко попал под обстрел и получил вторую тяжелейшую контузию, за которой последовал инсульт – профессора парализовало. Его эвакуировали в Омск.Большинство приближённых думало, что Бурденко отвоевался. Но он с помощью зеркала восстановил способность говорить, стал расхаживаться, и полностью вернул себе способность двигаться. Да, речь его не всегда понимали с первого раза, но к полноценной деятельности профессор вернулся.С новыми силами Бурденко активно включился в налаживание медицинского обеспечения армии и добился в этом невероятных результатов – 73% раненых возвращались в строй. Он и сам продолжал оперировать. В 1944 году по его настоянию была создана медицинская академия наук. После Победы, узнав, что его друг молодости Зауэрбрух бедствует, лично отправил ему продукты со словами: "какой великий ум пропал".Но годы профессора были уже сочтены. После Победы, в июле 1945-го последовал второй инсульт, от которого до конца оправиться не удалось. 11 ноября 1946 года Бурденко скончался от очередного кровоизлияния в мозг.
https://ukraina.ru/20231205/1032803548.html
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Алексей Стаценко
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история, история ссср, севастополь, москва, воронеж, красная армия, врач, хирург, ссср, первая мировая война, великая отечественная война
История, История, история СССР, Севастополь, Москва, Воронеж, Красная Армия, врач, хирург, СССР, Первая мировая война, Великая Отечественная война

Николай Бурденко: 150 лет со дня рождения нейрохирурга с двумя контузиями и одним ранением

08:00 04.06.2026
 
© Фото : Открытый источникНиколай Бурденко, 1937 год
Николай Бурденко, 1937 год - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Открытый источник
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Алексей Стаценко авторы
Алексей Стаценко
публицист
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Почти 80 лет назад, 11 ноября 1946 года, в Москве у постели тяжелобольного старика стоял почтенно склонившийся консилиум врачей. Он был глух, поэтому общался с окружающими посредством записок. Последняя из них гласила: "пора умирать". Это был Николай Бурденко – советский хирург, спасший миллионы наших солдат
Будущее медицинское светило родилось 3 июня 1876 года в волостном центре Пензенской губернии селе Каменке. Коля был четвёртым ребёнком в семье сельского писаря Нила Карповича и его жены Варвары Мартиниановны.
Уже в 5 лет Коля он направился в школу – в отцовских сапогах. В школе его нелепый вид вызвал среди учеников веселье, тем не менее, к занятиям его допустили. Уже в 9 лет, на два года раньше принятого срока, Бурденко закончил начальное образование.
Отец мечтал, чтобы его сын сделал карьеру священника. Николай поехал в губернский город Пензу, в духовное училище. Здесь царили поощряемые учителями доносительство, кулачное право и зубрёжка. Коля стал помогать с успеваемостью главным заводилам, и обижать "малька" перестали.
После бурсы в 1891 году Бурденко поступил Пензенскую духовную семинарию. Отец по какой-то причине разругался с местной элитой, и с тёплого места волостного писаря его убрали. Большая семья перебивалась с хлеба на воду.
Учась в семинарии, младший Бурденко пристрастился к чтению книг по естествознанию, поэтому к окончанию учёбы продолжать карьеру в Санкт-Петербургской духовной академии он уже не хотел. В результате он поступил в Томский университет – принять его после семинарии на медицинский факультет могли только там.
Николай Пирогов на войне
5 декабря 2023, 18:20История
Николай Пирогов: служба России и упокоение в ВинницеВыдающийся российский хирург, один из создателей военно-полевой хирургии Николай Пирогов похоронен в украинской Виннице, причём не просто похоронен, а забальзамирован. Интересно, почему люди, поднимающие вопрос о захоронении Ленина, не требуют от Украины захоронения Пирогова? Просто не знают? Или политический эффект не тот?
Разъярённый отец, чьи планы относительно сына пошли прахом, прислал ему письмо с двумя 4-копеечными марками и короткой запиской: "это тебе на письмо, которое ты мне напишешь, когда будешь подыхать с голоду".
В Томске, действительно, пришлось туго: приходилось соглашаться на любые заработки, чтобы оплатить убогое жильё (холодную баню) и хоть какое-то пропитание. Зато Бурденко понял, что его призвание – хирургия. С третьего курса он стал работать в морге прозектором. Вскоре его стали допускать и к ассистированию в операционной.
В 1899 Бурденко исключили из университета за участие в беспорядках студентов, протестовавших против карцеров и телесных наказаний. Однако за своего талантливого ученика заступились профессора, и Бурденко восстановили, а 1901 году от греха подальше перевели в Эстонию, в Юрьевский университет (Юрьев – современный Тарту).
На новом месте учиться оказалось намного комфортнее – жизнь была дешевле, жильё – удобнее, а учителем стал не кто-нибудь, а личный врач императора Вернер Цеге фон Мантейфель – один из лучших хирургов страны. Здесь обнаружилось, что Бурденко может успешно оперировать как правой, так и левой рукой.
© Фото : Открытый источникНиколай Бурденко, начало XX века
Николай Бурденко, начало XX века - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Открытый источник
Николай Бурденко, начало XX века
В Юрьеве, где когда-то учился и преподавал сам Пирогов, Бурденко не мог не ознакомится с его работами. Основатель российской военно-полевой хирургии был первооткрывателем во многих сферах. Помимо гипсовых повязок и наркоза он внедрил при обороне Севастополе триаж – метод сортировки раненных, применявшийся ещё в наполеоновской армии. Их разделяли по степени тяжести, что позволяло максимально оперативно обеспечить медпомощью подавляющее большинство нуждавшихся. Нехитрый приём, связанный, правда, с решением довольно сложной административно-логистической задачи, позволил спасти в Севастополе десятки тысяч людей.
Пирогов писал, что война – это массовая эпидемия травм. Следуя по его стопам, в 1904 году Бурденко отправился на Русско-японскую войну помощником врача. Он лично вытаскивал раненых из-под огня и однажды после окончания очередной кровавой страды обнаружил, что его фуражка пробита пулями в двух местах. Молодой хирург воочию убедился, что все наработки профессора Пирогова за прошедшие полвека были в армии благополучно забыты. Никакой сортировки раненых не было и тысячи солдат скончались, не получив вовремя медицинской помощи. Бурденко с досадой записал впоследствии: "под Мукденом мы потеряли 25 тысяч раненых потому, что на всю армию у великого народа было всего 1000 повозок, в которых можно было вывезти 2000 человек".
- РИА Новости, 1920, 06.04.2026
6 апреля, 08:00История
Николай Склифосовский: 190 лет выдающемуся уроженцу НовороссииИмя знаменитого русского хирурга Николая Васильевича Склифосовского известно большинству по реплике персонажа Юрия Никулина в "Кавказской пленнице", а несчастливому меньшинству – из посещения больницы скорой помощи им. Склифосовского в Москве. Родился этот врач, однако, на территории Новороссии
В битве под Вафангоу его тоже ранили, но не слишком тяжело – в руку. В лазарете Бурденко завёл тетрадь, куда подробно записывал не только характер и протекание лечения собственного ранения, и своих товарищей по палате. По окончании боевых действий его наградили солдатским Георгиевским крестом.
Война позволила Бурденко окончательно определиться с дальнейшими направлениями специализации – ими стали военно-полевая хирургия, нейрохирургия и проблемы травматического шока. Он с отличием окончил университет, поступил на трёхгодичную цензовую работу земским врачом на родине, в Пензенской губернии, где занялся докторской диссертацией. Отец его скончался в 1906 году, он уже не проклинал сына, как это было перед отъездом в Томск.
Отработав, Бурденко вернулся в Юрьев приват-доцентом, защитил докторскую. Работал на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии, которую с его подачи стали изучать на замороженных трупах.
© Фото : Открытый источникНиколай Бурденко, 1941 год
Николай Бурденко, 1941 год - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Открытый источник
Николай Бурденко, 1941 год
В 1909 году его отправили в годичную стажировку в лучших клиниках Германии, Австрии и Швейцарии. Здесь он подружился с талантливым немецким хирургом Фердинандом Зауэрбрухом. По иронии судьбы через 30 с лишним лет им предстояло оказаться по разные линии фронта на практически одинаковых позициях. Мир уверенно и стремительно катился к Первой мировой войне.
С первыми залпами уже в июле 1914 года Бурденко отправился на призывной пункт. С сентября он трудился на Северо-Западном фронте консультантом медицинской части. Порядка с медобеспечением в армии оказалось не намного больше, чем в предыдущую войну, и пришлось налаживать всё практически "с нуля". Николай Нилович распорядился, чтобы лазареты располагались рядом с линией фронта. Врачи действовали практически на передовой, так как эвакуация раненых в глубокий тыл означала потерю десятков тысяч при транспортировке. Была введена чёткая сортировка раненых по характерам ранений с отправкой в соответствующие профильные госпитали. Таким образом удалось спасти порядка 25 000 раненых только на Северо-Западном фронте.
Бурденко провёл более 2000 операций, сутками отказываясь от сна и отдыха. Позиционная война привела к появлению новых, доселе неизвестных угроз: массовых случаев газовой гангрены, столбняка, других инфекций и эпидемий. Бурденко настоял на проведении в армии массовой вакцинации от столбняка.
- РИА Новости, 1920, 24.05.2026
24 мая, 08:00История
Александр Богомолец: 145 лет со дня рождения шестого президента Академии наук УкраиныВ этот день в 1881 году в Киеве в дворянской семье Богомольцев появился на свет сын Александр. И это сущая правда, но далеко не вся. И место рождения, и биография этого человека, причём на каждом её этапе, является, как сейчас бы сказали, «разрывом шаблона»
Временное правительство назначило профессора исполняющим обязанности главного военно-санитарного инспектора армии. Однако после первых трёх месяцев работы на новом месте Николай Нилович понял, что имеет дело с пустобрёхами, и отправился обратно на фронт. Там уже в мае он получил тяжелейшую контузию, которая наложила тяжёлый отпечаток на всю его последующую жизнь.
С приходом 1918 года в Юрьев немцев всю русскую профессуру оттуда "попросили", но для Николая Ниловича сделали исключение, предложив остаться. Он отказался, и Юрьевский университет со всем медицинским оборудованием и персоналом эвакуировался в Воронеж, положив начало зарождению университетской культуры в этом губернском городе.
На новом месте Бурденко организовал медицинскую кафедру и продолжал активно оперировать. Когда 11 сентября 1919 года в город ворвались белые, чтобы уберечь лечившихся у него красноармейцев, хирург предупредил пришельцев, что в госпитале бушует тиф. Генералу Шкуро он бесстрашно заявил: "я не делю больных на белых и красных". В результате удалось избежать массовой резни раненых.
© Фото : Иван ШагинДепутаты Верховного Совета СССР Вячеслав Молотов, Николай Бурденко и Александр Богомолец, 1938 год
Депутаты Верховного Совета СССР Вячеслав Молотов, Николай Бурденко и Александр Богомолец, 1938 год - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Иван Шагин
Депутаты Верховного Совета СССР Вячеслав Молотов, Николай Бурденко и Александр Богомолец, 1938 год
После окончания Гражданской войны Бурденко не хотел покидать Воронеж, но в 1923 году его настойчиво пригласили в Москву. Он стал профессором кафедры оперативной хирургии МГУ, открыл нейрохирургическую клинику, которая за несколько лет разрослась в передовой научно-исследовательский центр, носящий сегодня его имя.
Однако последствия контузии давали о себе знать. Бурденко стал глохнуть, и вместе с этим портился его характер. Он ругал персонал за непрофессионализм и мельчайшее упущение, зато его очень любили дети – пациенты его клиники. Для них он был настоящим добрым дедушкой.
Уже перед самой войной Бурденко приняли в Академию наук и наградили орденом Ленина. Летом 1941 года ему исполнилось 65 лет, но это не помешало ему с началом войны, 4-й в его жизни, явиться на призывной пункт и сказать:
- РИА Новости, 1920, 19.12.2023
19 декабря 2023, 08:00История
"Хирургия была моим страданием и счастьем": 110 лет великому киевлянину Николаю Амосову В числе людей, которых можно назвать великими киевлянами, немало тех, кто родился далеко от Города, но связавших с ним свою судьбу и прославивших его. Среди них – уроженец Львовской области Богдан Ступка, родившийся в Новой Москве авиаконструктор Олег Антонов, создатель советской ЭВМ нижегородец Сергей Лебедев и, конечно, хирург Николай Амосов
"Считаю себя мобилизованным. Готов выполнить любое задание".
С 1937 года Бурденко был главным хирургом Красной Армии, и теперь при полном содействии её командования внедрял на практике наработки отечественной военно-полевой медицины, созданные за почти вековой период со времён обороны Севастополя. Его старый друг Фердинанд Зауэрбрух с 1942 года занимал точно такую должность в Третьем Рейхе, и даже лично оперировал Гитлера, Гейдриха и других высокопоставленных нацистов.
В сентябре 1941-го у Шлиссельбурга во время переправы через Неву Бурденко попал под обстрел и получил вторую тяжелейшую контузию, за которой последовал инсульт – профессора парализовало. Его эвакуировали в Омск.
© Фото : Открытый источникНиколай Бурденко, не позже 1943 года
Николай Бурденко, не позже 1943 года - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Открытый источник
Николай Бурденко, не позже 1943 года
Большинство приближённых думало, что Бурденко отвоевался. Но он с помощью зеркала восстановил способность говорить, стал расхаживаться, и полностью вернул себе способность двигаться. Да, речь его не всегда понимали с первого раза, но к полноценной деятельности профессор вернулся.
С новыми силами Бурденко активно включился в налаживание медицинского обеспечения армии и добился в этом невероятных результатов – 73% раненых возвращались в строй. Он и сам продолжал оперировать. В 1944 году по его настоянию была создана медицинская академия наук. После Победы, узнав, что его друг молодости Зауэрбрух бедствует, лично отправил ему продукты со словами: "какой великий ум пропал".
Но годы профессора были уже сочтены. После Победы, в июле 1945-го последовал второй инсульт, от которого до конца оправиться не удалось. 11 ноября 1946 года Бурденко скончался от очередного кровоизлияния в мозг.
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Заголовок открываемого материала
09:55Депутат Европарламента обвинила Зеленского в чествовании нацистов и упрекнула фон дер Ляйен в бездействии
09:35"Молчать!" Рютте заступился за Трампа, заткнув Зеленского. Хроника событий на утро 4 июня
09:30Главное за ночь 4 июня
09:23Совет ЕС начал подготовку к переговорам о вступлении Украины в Евросоюз
08:58Германия впервые не смогла получить место в Совбезе ООН. Главные новости к этому часу
08:30Финские военные заранее знали о готовящейся атаке на Петербург - СМИ
08:00Николай Бурденко: 150 лет со дня рождения нейрохирурга с двумя контузиями и одним ранением
07:59ПВО за ночь сбила почти триста вражеских беспилотников над Россией
07:27В Киеве полыхает объект инфраструктуры. Новости СВО
07:00Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощение
06:53Удары по Fire Point и "загробные" радости националистов. Что происходит в Днепре
06:10"Будет выжженная земля". Эксперты и политики о настоящем и будущем Украины
06:06Дмитрий Выдрин: Трамп запутался с Ираном, а Зеленский просчитался с Венгрией и Румынией
06:00Иллюзии Европы, ошибки США и призрак тайваньского сценария. Украина в международном контексте
05:45Подготовка к удару на Харьков с востока и севера: Алехин о перспективах летней кампании
05:31Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:30Великий Прикол и бои в Охримовке: эксперт раскрыл, как "северяне" расширяют плацдарм под Волчанском
05:15"На Украину будут завозить мигрантов, но это бич для Западной Европы": Панина о потере культуры
05:00"Страна сильна, когда переживает прирост населения": Панина о главном приоритете развития России
04:45Полковник Алехин: российские бойцы выбили ВСУ из Ветеринарного и Гранов — на очереди Шевченко
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