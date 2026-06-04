Николай Бурденко: 150 лет со дня рождения нейрохирурга с двумя контузиями и одним ранением
© Фото : Открытый источникНиколай Бурденко, 1937 год
© Фото : Открытый источник
Почти 80 лет назад, 11 ноября 1946 года, в Москве у постели тяжелобольного старика стоял почтенно склонившийся консилиум врачей. Он был глух, поэтому общался с окружающими посредством записок. Последняя из них гласила: "пора умирать". Это был Николай Бурденко – советский хирург, спасший миллионы наших солдат
Будущее медицинское светило родилось 3 июня 1876 года в волостном центре Пензенской губернии селе Каменке. Коля был четвёртым ребёнком в семье сельского писаря Нила Карповича и его жены Варвары Мартиниановны.
Уже в 5 лет Коля он направился в школу – в отцовских сапогах. В школе его нелепый вид вызвал среди учеников веселье, тем не менее, к занятиям его допустили. Уже в 9 лет, на два года раньше принятого срока, Бурденко закончил начальное образование.
Отец мечтал, чтобы его сын сделал карьеру священника. Николай поехал в губернский город Пензу, в духовное училище. Здесь царили поощряемые учителями доносительство, кулачное право и зубрёжка. Коля стал помогать с успеваемостью главным заводилам, и обижать "малька" перестали.
После бурсы в 1891 году Бурденко поступил Пензенскую духовную семинарию. Отец по какой-то причине разругался с местной элитой, и с тёплого места волостного писаря его убрали. Большая семья перебивалась с хлеба на воду.
Учась в семинарии, младший Бурденко пристрастился к чтению книг по естествознанию, поэтому к окончанию учёбы продолжать карьеру в Санкт-Петербургской духовной академии он уже не хотел. В результате он поступил в Томский университет – принять его после семинарии на медицинский факультет могли только там.
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Разъярённый отец, чьи планы относительно сына пошли прахом, прислал ему письмо с двумя 4-копеечными марками и короткой запиской: "это тебе на письмо, которое ты мне напишешь, когда будешь подыхать с голоду".
В Томске, действительно, пришлось туго: приходилось соглашаться на любые заработки, чтобы оплатить убогое жильё (холодную баню) и хоть какое-то пропитание. Зато Бурденко понял, что его призвание – хирургия. С третьего курса он стал работать в морге прозектором. Вскоре его стали допускать и к ассистированию в операционной.
В 1899 Бурденко исключили из университета за участие в беспорядках студентов, протестовавших против карцеров и телесных наказаний. Однако за своего талантливого ученика заступились профессора, и Бурденко восстановили, а 1901 году от греха подальше перевели в Эстонию, в Юрьевский университет (Юрьев – современный Тарту).
На новом месте учиться оказалось намного комфортнее – жизнь была дешевле, жильё – удобнее, а учителем стал не кто-нибудь, а личный врач императора Вернер Цеге фон Мантейфель – один из лучших хирургов страны. Здесь обнаружилось, что Бурденко может успешно оперировать как правой, так и левой рукой.
© Фото : Открытый источникНиколай Бурденко, начало XX века
© Фото : Открытый источник
Николай Бурденко, начало XX века
В Юрьеве, где когда-то учился и преподавал сам Пирогов, Бурденко не мог не ознакомится с его работами. Основатель российской военно-полевой хирургии был первооткрывателем во многих сферах. Помимо гипсовых повязок и наркоза он внедрил при обороне Севастополе триаж – метод сортировки раненных, применявшийся ещё в наполеоновской армии. Их разделяли по степени тяжести, что позволяло максимально оперативно обеспечить медпомощью подавляющее большинство нуждавшихся. Нехитрый приём, связанный, правда, с решением довольно сложной административно-логистической задачи, позволил спасти в Севастополе десятки тысяч людей.
Пирогов писал, что война – это массовая эпидемия травм. Следуя по его стопам, в 1904 году Бурденко отправился на Русско-японскую войну помощником врача. Он лично вытаскивал раненых из-под огня и однажды после окончания очередной кровавой страды обнаружил, что его фуражка пробита пулями в двух местах. Молодой хирург воочию убедился, что все наработки профессора Пирогова за прошедшие полвека были в армии благополучно забыты. Никакой сортировки раненых не было и тысячи солдат скончались, не получив вовремя медицинской помощи. Бурденко с досадой записал впоследствии: "под Мукденом мы потеряли 25 тысяч раненых потому, что на всю армию у великого народа было всего 1000 повозок, в которых можно было вывезти 2000 человек".
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В битве под Вафангоу его тоже ранили, но не слишком тяжело – в руку. В лазарете Бурденко завёл тетрадь, куда подробно записывал не только характер и протекание лечения собственного ранения, и своих товарищей по палате. По окончании боевых действий его наградили солдатским Георгиевским крестом.
Война позволила Бурденко окончательно определиться с дальнейшими направлениями специализации – ими стали военно-полевая хирургия, нейрохирургия и проблемы травматического шока. Он с отличием окончил университет, поступил на трёхгодичную цензовую работу земским врачом на родине, в Пензенской губернии, где занялся докторской диссертацией. Отец его скончался в 1906 году, он уже не проклинал сына, как это было перед отъездом в Томск.
Отработав, Бурденко вернулся в Юрьев приват-доцентом, защитил докторскую. Работал на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии, которую с его подачи стали изучать на замороженных трупах.
© Фото : Открытый источникНиколай Бурденко, 1941 год
© Фото : Открытый источник
Николай Бурденко, 1941 год
В 1909 году его отправили в годичную стажировку в лучших клиниках Германии, Австрии и Швейцарии. Здесь он подружился с талантливым немецким хирургом Фердинандом Зауэрбрухом. По иронии судьбы через 30 с лишним лет им предстояло оказаться по разные линии фронта на практически одинаковых позициях. Мир уверенно и стремительно катился к Первой мировой войне.
С первыми залпами уже в июле 1914 года Бурденко отправился на призывной пункт. С сентября он трудился на Северо-Западном фронте консультантом медицинской части. Порядка с медобеспечением в армии оказалось не намного больше, чем в предыдущую войну, и пришлось налаживать всё практически "с нуля". Николай Нилович распорядился, чтобы лазареты располагались рядом с линией фронта. Врачи действовали практически на передовой, так как эвакуация раненых в глубокий тыл означала потерю десятков тысяч при транспортировке. Была введена чёткая сортировка раненых по характерам ранений с отправкой в соответствующие профильные госпитали. Таким образом удалось спасти порядка 25 000 раненых только на Северо-Западном фронте.
Бурденко провёл более 2000 операций, сутками отказываясь от сна и отдыха. Позиционная война привела к появлению новых, доселе неизвестных угроз: массовых случаев газовой гангрены, столбняка, других инфекций и эпидемий. Бурденко настоял на проведении в армии массовой вакцинации от столбняка.
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Временное правительство назначило профессора исполняющим обязанности главного военно-санитарного инспектора армии. Однако после первых трёх месяцев работы на новом месте Николай Нилович понял, что имеет дело с пустобрёхами, и отправился обратно на фронт. Там уже в мае он получил тяжелейшую контузию, которая наложила тяжёлый отпечаток на всю его последующую жизнь.
С приходом 1918 года в Юрьев немцев всю русскую профессуру оттуда "попросили", но для Николая Ниловича сделали исключение, предложив остаться. Он отказался, и Юрьевский университет со всем медицинским оборудованием и персоналом эвакуировался в Воронеж, положив начало зарождению университетской культуры в этом губернском городе.
На новом месте Бурденко организовал медицинскую кафедру и продолжал активно оперировать. Когда 11 сентября 1919 года в город ворвались белые, чтобы уберечь лечившихся у него красноармейцев, хирург предупредил пришельцев, что в госпитале бушует тиф. Генералу Шкуро он бесстрашно заявил: "я не делю больных на белых и красных". В результате удалось избежать массовой резни раненых.
© Фото : Иван ШагинДепутаты Верховного Совета СССР Вячеслав Молотов, Николай Бурденко и Александр Богомолец, 1938 год
Депутаты Верховного Совета СССР Вячеслав Молотов, Николай Бурденко и Александр Богомолец, 1938 год
После окончания Гражданской войны Бурденко не хотел покидать Воронеж, но в 1923 году его настойчиво пригласили в Москву. Он стал профессором кафедры оперативной хирургии МГУ, открыл нейрохирургическую клинику, которая за несколько лет разрослась в передовой научно-исследовательский центр, носящий сегодня его имя.
Однако последствия контузии давали о себе знать. Бурденко стал глохнуть, и вместе с этим портился его характер. Он ругал персонал за непрофессионализм и мельчайшее упущение, зато его очень любили дети – пациенты его клиники. Для них он был настоящим добрым дедушкой.
Уже перед самой войной Бурденко приняли в Академию наук и наградили орденом Ленина. Летом 1941 года ему исполнилось 65 лет, но это не помешало ему с началом войны, 4-й в его жизни, явиться на призывной пункт и сказать:
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"Считаю себя мобилизованным. Готов выполнить любое задание".
С 1937 года Бурденко был главным хирургом Красной Армии, и теперь при полном содействии её командования внедрял на практике наработки отечественной военно-полевой медицины, созданные за почти вековой период со времён обороны Севастополя. Его старый друг Фердинанд Зауэрбрух с 1942 года занимал точно такую должность в Третьем Рейхе, и даже лично оперировал Гитлера, Гейдриха и других высокопоставленных нацистов.
В сентябре 1941-го у Шлиссельбурга во время переправы через Неву Бурденко попал под обстрел и получил вторую тяжелейшую контузию, за которой последовал инсульт – профессора парализовало. Его эвакуировали в Омск.
© Фото : Открытый источникНиколай Бурденко, не позже 1943 года
© Фото : Открытый источник
Николай Бурденко, не позже 1943 года
Большинство приближённых думало, что Бурденко отвоевался. Но он с помощью зеркала восстановил способность говорить, стал расхаживаться, и полностью вернул себе способность двигаться. Да, речь его не всегда понимали с первого раза, но к полноценной деятельности профессор вернулся.
С новыми силами Бурденко активно включился в налаживание медицинского обеспечения армии и добился в этом невероятных результатов – 73% раненых возвращались в строй. Он и сам продолжал оперировать. В 1944 году по его настоянию была создана медицинская академия наук. После Победы, узнав, что его друг молодости Зауэрбрух бедствует, лично отправил ему продукты со словами: "какой великий ум пропал".
Но годы профессора были уже сочтены. После Победы, в июле 1945-го последовал второй инсульт, от которого до конца оправиться не удалось. 11 ноября 1946 года Бурденко скончался от очередного кровоизлияния в мозг.
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