Германия впервые не смогла получить место в Совбезе ООН. Главные новости к этому часу - 04.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260604/germaniya-vpervye-ne-smogla-poluchit-mesto-v-sovbeze-oon-glavnye-novosti-k-etomu-chasu--1079798522.html
Германия впервые не смогла получить место в Совбезе ООН. Главные новости к этому часу
Германия впервые не смогла получить место в Совбезе ООН. Главные новости к этому часу - 04.06.2026 Украина.ру
Германия впервые не смогла получить место в Совбезе ООН. Главные новости к этому часу
Германия впервые не заняла место временного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), свидетельствуют итоги голосования в Генассамблее ООН, передает 4 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-04T08:58
2026-06-04T08:58
новости
россия
германия
сша
фридрих мерц
владимир путин
марко рубио
украина.ру
оон
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/11/1056319270_0:310:3087:2046_1920x0_80_0_0_082b22010d9a50f75e20e90ff0fb81c4.jpg
Вместо нее были избраны Португалия и Австрия.🟦 Журналист из США Кристофер Хелали заявил РИА Новости, что хочет получить российское гражданство и уже направил соответствующее письмо президенту РФ Владимиру Путину.🟦 Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что несмотря на выдачу генлицензий на продажу российской нефти, политика сохранения санкций против РФ остается.🟦 Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел новый завод по производству ядерных материалов и высоко оценил текущее состояние производства, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).🟦 Иран нанес удар по командному центру, находящемуся на американском эсминце в Оманском заливе, сообщает государственная телерадиокомпания Исламской Республики IRIB.🟦 Задержан и арестован севастополец, передавший украинским спецслужбам сведения о российских военных, ему грозит до пожизненного срока, сообщила ФСБ России.О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила почти триста вражеских беспилотников над Россией на сайте Украина.ру.
россия
германия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/11/1056319270_358:0:3087:2047_1920x0_80_0_0_8270018e95ab8668df68810dc56056ee.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, германия, сша, фридрих мерц, владимир путин, марко рубио, украина.ру, оон, фсб
Новости, Россия, Германия, США, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Марко Рубио, Украина.ру, ООН, ФСБ

Германия впервые не смогла получить место в Совбезе ООН. Главные новости к этому часу

08:58 04.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова на заседание Совета Безопасности ООН
Визит главы МИД РФ С. Лаврова на заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Германия впервые не заняла место временного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), свидетельствуют итоги голосования в Генассамблее ООН, передает 4 июня телеграм-канал Украина.ру
Вместо нее были избраны Португалия и Австрия.
"(Канцлер ФРГ Фридрих - ред.) Мерц продолжает ставить исторические рекорды!", - иронизирует наш канал.
🟦 Журналист из США Кристофер Хелали заявил РИА Новости, что хочет получить российское гражданство и уже направил соответствующее письмо президенту РФ Владимиру Путину.
🟦 Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что несмотря на выдачу генлицензий на продажу российской нефти, политика сохранения санкций против РФ остается.
🟦 Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел новый завод по производству ядерных материалов и высоко оценил текущее состояние производства, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
🟦 Иран нанес удар по командному центру, находящемуся на американском эсминце в Оманском заливе, сообщает государственная телерадиокомпания Исламской Республики IRIB.
🟦 Задержан и арестован севастополец, передавший украинским спецслужбам сведения о российских военных, ему грозит до пожизненного срока, сообщила ФСБ России.
О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила почти триста вражеских беспилотников над Россией на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияГерманияСШАФридрих МерцВладимир ПутинМарко РубиоУкраина.руООНФСБ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:55Депутат Европарламента обвинила Зеленского в чествовании нацистов и упрекнула фон дер Ляйен в бездействии
09:35"Молчать!" Рютте заступился за Трампа, заткнув Зеленского. Хроника событий на утро 4 июня
09:30Главное за ночь 4 июня
09:23Совет ЕС начал подготовку к переговорам о вступлении Украины в Евросоюз
08:58Германия впервые не смогла получить место в Совбезе ООН. Главные новости к этому часу
08:30Финские военные заранее знали о готовящейся атаке на Петербург - СМИ
08:00Николай Бурденко: 150 лет со дня рождения нейрохирурга с двумя контузиями и одним ранением
07:59ПВО за ночь сбила почти триста вражеских беспилотников над Россией
07:27В Киеве полыхает объект инфраструктуры. Новости СВО
07:00Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощение
06:53Удары по Fire Point и "загробные" радости националистов. Что происходит в Днепре
06:10"Будет выжженная земля". Эксперты и политики о настоящем и будущем Украины
06:06Дмитрий Выдрин: Трамп запутался с Ираном, а Зеленский просчитался с Венгрией и Румынией
06:00Иллюзии Европы, ошибки США и призрак тайваньского сценария. Украина в международном контексте
05:45Подготовка к удару на Харьков с востока и севера: Алехин о перспективах летней кампании
05:31Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:30Великий Прикол и бои в Охримовке: эксперт раскрыл, как "северяне" расширяют плацдарм под Волчанском
05:15"На Украину будут завозить мигрантов, но это бич для Западной Европы": Панина о потере культуры
05:00"Страна сильна, когда переживает прирост населения": Панина о главном приоритете развития России
04:45Полковник Алехин: российские бойцы выбили ВСУ из Ветеринарного и Гранов — на очереди Шевченко
Лента новостейМолния