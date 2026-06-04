https://ukraina.ru/20260604/germaniya-vpervye-ne-smogla-poluchit-mesto-v-sovbeze-oon-glavnye-novosti-k-etomu-chasu--1079798522.html

Германия впервые не смогла получить место в Совбезе ООН. Главные новости к этому часу

Германия впервые не смогла получить место в Совбезе ООН. Главные новости к этому часу - 04.06.2026 Украина.ру

Германия впервые не смогла получить место в Совбезе ООН. Главные новости к этому часу

Германия впервые не заняла место временного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), свидетельствуют итоги голосования в Генассамблее ООН, передает 4 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-04T08:58

2026-06-04T08:58

2026-06-04T08:58

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Вместо нее были избраны Португалия и Австрия.🟦 Журналист из США Кристофер Хелали заявил РИА Новости, что хочет получить российское гражданство и уже направил соответствующее письмо президенту РФ Владимиру Путину.🟦 Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что несмотря на выдачу генлицензий на продажу российской нефти, политика сохранения санкций против РФ остается.🟦 Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел новый завод по производству ядерных материалов и высоко оценил текущее состояние производства, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).🟦 Иран нанес удар по командному центру, находящемуся на американском эсминце в Оманском заливе, сообщает государственная телерадиокомпания Исламской Республики IRIB.🟦 Задержан и арестован севастополец, передавший украинским спецслужбам сведения о российских военных, ему грозит до пожизненного срока, сообщила ФСБ России.О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила почти триста вражеских беспилотников над Россией на сайте Украина.ру.

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новости, россия, германия, сша, фридрих мерц, владимир путин, марко рубио, украина.ру, оон, фсб