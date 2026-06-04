https://ukraina.ru/20260604/germaniya-vpervye-ne-smogla-poluchit-mesto-v-sovbeze-oon-glavnye-novosti-k-etomu-chasu--1079798522.html
Германия впервые не смогла получить место в Совбезе ООН. Главные новости к этому часу
Германия впервые не смогла получить место в Совбезе ООН. Главные новости к этому часу - 04.06.2026 Украина.ру
Германия впервые не смогла получить место в Совбезе ООН. Главные новости к этому часу
Германия впервые не заняла место временного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), свидетельствуют итоги голосования в Генассамблее ООН, передает 4 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-04T08:58
2026-06-04T08:58
2026-06-04T08:58
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Вместо нее были избраны Португалия и Австрия.🟦 Журналист из США Кристофер Хелали заявил РИА Новости, что хочет получить российское гражданство и уже направил соответствующее письмо президенту РФ Владимиру Путину.🟦 Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что несмотря на выдачу генлицензий на продажу российской нефти, политика сохранения санкций против РФ остается.🟦 Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел новый завод по производству ядерных материалов и высоко оценил текущее состояние производства, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).🟦 Иран нанес удар по командному центру, находящемуся на американском эсминце в Оманском заливе, сообщает государственная телерадиокомпания Исламской Республики IRIB.🟦 Задержан и арестован севастополец, передавший украинским спецслужбам сведения о российских военных, ему грозит до пожизненного срока, сообщила ФСБ России.О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила почти триста вражеских беспилотников над Россией на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, германия, сша, фридрих мерц, владимир путин, марко рубио, украина.ру, оон, фсб
Новости, Россия, Германия, США, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Марко Рубио, Украина.ру, ООН, ФСБ
Германия впервые не смогла получить место в Совбезе ООН. Главные новости к этому часу
Германия впервые не заняла место временного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), свидетельствуют итоги голосования в Генассамблее ООН, передает 4 июня телеграм-канал Украина.ру
Вместо нее были избраны Португалия и Австрия.
"(Канцлер ФРГ Фридрих - ред.) Мерц продолжает ставить исторические рекорды!", - иронизирует наш канал.
🟦 Журналист из США Кристофер Хелали заявил РИА Новости, что хочет получить российское гражданство и уже направил соответствующее письмо президенту РФ Владимиру Путину.
🟦 Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что несмотря на выдачу генлицензий на продажу российской нефти, политика сохранения санкций против РФ остается.
🟦 Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел новый завод по производству ядерных материалов и высоко оценил текущее состояние производства, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
🟦 Иран нанес удар по командному центру, находящемуся на американском эсминце в Оманском заливе, сообщает государственная телерадиокомпания Исламской Республики IRIB.
🟦 Задержан и арестован севастополец, передавший украинским спецслужбам сведения о российских военных, ему грозит до пожизненного срока, сообщила ФСБ России.