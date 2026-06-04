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Совет ЕС начал подготовку к переговорам о вступлении Украины в Евросоюз
Совет ЕС начал подготовку к переговорам о вступлении Украины в Евросоюз - 04.06.2026 Украина.ру
Совет ЕС начал подготовку к переговорам о вступлении Украины в Евросоюз
Совет Европейского союза приступил к официальной подготовке переговоров о присоединении Украины и Молдавии к ЕС. Об этом 4 июня сообщило Кипрское председательство Совета ЕС в социальной сети X
2026-06-04T09:23
2026-06-04T09:23
2026-06-04T09:23
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Кипрское председательство Совета ЕС объявило о начале подготовки к официальному открытию первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз."Кипрское председательство сегодня инициировало подготовку к официальному открытию первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии [в Евросоюз]", — говорится в публикации.В ведомстве также анонсировали активную работу над завершением дискуссии в Совете Евросоюза по данному вопросу в ближайшие дни.Как отмечается, переговоры могут начаться 15 июня во время конференции по расширению ЕС в Люксембурге. При этом источники подчёркивают, что сам факт начала переговоров не гарантирует положительного решения о приёме новых государств в ЕС и не ускоряет процесс их вступления.Ранее евродепутат Данило Делла Валле назвал главную помеху для вступления Украины в Евросоюз, указав на проблемы с коррупцией и демократией в республике.На саммите 2008 года НАТО также обещала принять Украину в свои ряды, но без указания каких-либо временных рамок. Стремление к вступлению в Североатлантический альянс пятый президент страны Пётр Порошенко* даже закрепил в Конституции Украины.Однако с тех пор никаких шагов в этом направлении не последовало, наоборот, НАТО начала дистанцироваться.* Внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, украина, молдавия, люксембург, украина.ру, нато, ес
Новости, Украина, Молдавия, Люксембург, Украина.ру, НАТО, ЕС
Совет ЕС начал подготовку к переговорам о вступлении Украины в Евросоюз
Совет Европейского союза приступил к официальной подготовке переговоров о присоединении Украины и Молдавии к ЕС. Об этом 4 июня сообщило Кипрское председательство Совета ЕС в социальной сети X
Кипрское председательство Совета ЕС объявило о начале подготовки к официальному открытию первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз.
"Кипрское председательство сегодня инициировало подготовку к официальному открытию первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии [в Евросоюз]", — говорится в публикации.
В ведомстве также анонсировали активную работу над завершением дискуссии в Совете Евросоюза по данному вопросу в ближайшие дни.
Как отмечается, переговоры могут начаться 15 июня во время конференции по расширению ЕС в Люксембурге. При этом источники подчёркивают, что сам факт начала переговоров не гарантирует положительного решения о приёме новых государств в ЕС и не ускоряет процесс их вступления.
Ранее евродепутат Данило Делла Валле назвал главную помеху для вступления Украины в Евросоюз, указав на проблемы с коррупцией и демократией в республике.
На саммите 2008 года НАТО также обещала принять Украину в свои ряды, но без указания каких-либо временных рамок. Стремление к вступлению в Североатлантический альянс пятый президент страны Пётр Порошенко* даже закрепил в Конституции Украины.
Однако с тех пор никаких шагов в этом направлении не последовало, наоборот, НАТО начала дистанцироваться.
* Внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру