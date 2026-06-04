https://ukraina.ru/20260604/sovet-es-nachal-podgotovku-k-peregovoram-o-vstuplenii-ukrainy-v-evrosoyuz-1079801710.html

Совет ЕС начал подготовку к переговорам о вступлении Украины в Евросоюз

Совет ЕС начал подготовку к переговорам о вступлении Украины в Евросоюз - 04.06.2026 Украина.ру

Совет ЕС начал подготовку к переговорам о вступлении Украины в Евросоюз

Совет Европейского союза приступил к официальной подготовке переговоров о присоединении Украины и Молдавии к ЕС. Об этом 4 июня сообщило Кипрское председательство Совета ЕС в социальной сети X

2026-06-04T09:23

2026-06-04T09:23

2026-06-04T09:23

новости

украина

молдавия

люксембург

украина.ру

нато

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0e/1075625267_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_cd7e8044d4b13f6ce4eec9c4c1b53675.jpg

Кипрское председательство Совета ЕС объявило о начале подготовки к официальному открытию первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз."Кипрское председательство сегодня инициировало подготовку к официальному открытию первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии [в Евросоюз]", — говорится в публикации.В ведомстве также анонсировали активную работу над завершением дискуссии в Совете Евросоюза по данному вопросу в ближайшие дни.Как отмечается, переговоры могут начаться 15 июня во время конференции по расширению ЕС в Люксембурге. При этом источники подчёркивают, что сам факт начала переговоров не гарантирует положительного решения о приёме новых государств в ЕС и не ускоряет процесс их вступления.Ранее евродепутат Данило Делла Валле назвал главную помеху для вступления Украины в Евросоюз, указав на проблемы с коррупцией и демократией в республике.На саммите 2008 года НАТО также обещала принять Украину в свои ряды, но без указания каких-либо временных рамок. Стремление к вступлению в Североатлантический альянс пятый президент страны Пётр Порошенко* даже закрепил в Конституции Украины.Однако с тех пор никаких шагов в этом направлении не последовало, наоборот, НАТО начала дистанцироваться.* Внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

молдавия

люксембург

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, молдавия, люксембург, украина.ру, нато, ес