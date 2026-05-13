Армия России наступает, "Герани" атаковали объекты на Западной Украине. Новости СВО
БПЛА российской армии успешно поразили цели в разных регионах Украины.Об этом сообщает 13 мая телеграм-канал Украина.ру
Армия России наступает, "Герани" атаковали объекты на Западной Украине. Новости СВО

16:19 13.05.2026
 
БПЛА российской армии успешно поразили цели в разных регионах Украины.Об этом сообщает 13 мая телеграм-канал Украина.ру
🟦 В Костромской области отменен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Сергей Ситников;
🟥 "С 4 мая по 12 мая в результате атак ВСУ по территории ДНР ранения разной степени тяжести получили 31 человек, в том числе три ребенка, и один человек скончался", - заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова;
🟥 Белгородский округ снова под атаками беспилотников ВСУ. Ранены четыре мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков:
🟥 В Луцке, Черновцах и Ковеле снова прогремели взрывы. Долетели "Герани" и до Закарпатья — в Мукачево прогремела серия взрывов, разгорелся мощный пожар.
Атакованы объекты в Стрыйском районе Львовской области и в районе Коростеня Житомирской области;
🟥 В Ковеле Волынской области был прилёт в районе ж\д вокзала, а в Сваляве на Закарпатье — по объекту энергетики. Кроме того, взрывы прогремели в Бурштыне Ивано-Франковской области, Дрогобыче Львовской области и Коблево Николаевской области.

🟥 По данным вражеских мониторинговых ресурсов, в небе над Украиной сейчас более 60 "Гераней". Преимущественно, над западными регионами. Зафиксированы дроны над Буковелем и пожар на месте ударов "Гераней" в Закарпатье.
🟥 На Славянском направлении бойцы 88-й ОМСБр ВС РФ продолжают продвигаться к Рай-Александровке, сообщает тг-канал DivGen;
🟥 Танкисты группировки ВС РФ "Восток" в Запорожской области уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ.
"Точные удары танковых экипажей лишили противника возможности вести воздушную разведку и наводить артиллерию на данном участке ЛБС", - рассказали в министерстве.
🟥 В 333 раза по сравнению с 2022 годом выросло количество обращений о нарушениях прав граждан Украины при проведении мобилизации. об этом заявил украинский "омбудсмен" Дмитрий Лубинец. Он требует срочного создания рабочей группы на уровне Минобороны для изменения ситуации.
"К сожалению, у нас продолжается позорная практика использования балаклав, применения незаконной силы, избиения. Даже дошли до того, что в помещениях ТЦК убивают мирных граждан Украины", - заявил Лубинец.
🟦 Дети из освобождённой части Харьковской области вернулись из Всероссийского детского центра "Орлёнок" - там они провели три недели отдыха. Поездка была организована ВГА Харьковской области при поддержке Министерства просвещения и Правительства Российской Федерации.
Также стало известно, что ВСУ понесли потери в районе села Запселье
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
