Евсеев: "Цитадель" оснащена искусственным интеллектом — это меняет принцип борьбы с БПЛА - 04.06.2026 Украина.ру
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Евсеев: "Цитадель" оснащена искусственным интеллектом — это меняет принцип борьбы с БПЛА
Евсеев: "Цитадель" оснащена искусственным интеллектом — это меняет принцип борьбы с БПЛА - 04.06.2026 Украина.ру
Евсеев: "Цитадель" оснащена искусственным интеллектом — это меняет принцип борьбы с БПЛА
В России отрабатывается система "Цитадель", оснащенная ИИ для перехвата БПЛА. Ее принцип должен быть внедрен на другие образцы ракетно-пушечного вооружения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса, выпускник Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского Владимир Евсеев
2026-06-04T04:30
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Говоря о современных способах борьбы с беспилотниками, Евсеев рассказал о новом зенитном артиллерийском комплексе "Цитадель". "У нас отрабатывается система "Цитадель". Это очень важно", — заявил эксперт."В чем основная трудность борьбы с беспилотниками? В том, что очень много целей, по которым оператор не успевает отработать", — пояснил Евсеев.Поэтому общий принцип функционирования "Цитадели", которая оснащена искусственным интеллектом (ИИ) для перехвата, должен быть внедрен на другие образцы ракетно-пушечного вооружения, подчеркнул он.По словам эксперта, если Россия сможет уменьшить влияние фактора дронов, у киевского режима больше ничего не останется. "Дроны наше наступление сдерживают, а не останавливают", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: Россия победит в войне на Украине, когда сможет прикрыть от дронов хотя бы одну дивизию" на сайте Украина.ру.О том, что происходит на Украине — в статье Владимира Скачко "А теперь Петлюра, я сказал!" Как нацистский ренессанс некрофилии приводит Украину в упадок на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, владимир евсеев, украина.ру, снг, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, технологии, бпла, бпла сегодня, дроны, беспилотники, главные новости, главное, ии (искусственный интеллект)
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Евсеев: "Цитадель" оснащена искусственным интеллектом — это меняет принцип борьбы с БПЛА

04:30 04.06.2026
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкПервый международный форум по безопасности
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© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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В России отрабатывается система "Цитадель", оснащенная ИИ для перехвата БПЛА. Ее принцип должен быть внедрен на другие образцы ракетно-пушечного вооружения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса, выпускник Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского Владимир Евсеев
Говоря о современных способах борьбы с беспилотниками, Евсеев рассказал о новом зенитном артиллерийском комплексе "Цитадель". "У нас отрабатывается система "Цитадель". Это очень важно", — заявил эксперт.
"В чем основная трудность борьбы с беспилотниками? В том, что очень много целей, по которым оператор не успевает отработать", — пояснил Евсеев.
Поэтому общий принцип функционирования "Цитадели", которая оснащена искусственным интеллектом (ИИ) для перехвата, должен быть внедрен на другие образцы ракетно-пушечного вооружения, подчеркнул он.
По словам эксперта, если Россия сможет уменьшить влияние фактора дронов, у киевского режима больше ничего не останется. "Дроны наше наступление сдерживают, а не останавливают", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Евсеев: Россия победит в войне на Украине, когда сможет прикрыть от дронов хотя бы одну дивизию" на сайте Украина.ру.
О том, что происходит на Украине — в статье Владимира Скачко "А теперь Петлюра, я сказал!" Как нацистский ренессанс некрофилии приводит Украину в упадок на сайте Украина.ру.
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