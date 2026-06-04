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Евсеев: "Цитадель" оснащена искусственным интеллектом — это меняет принцип борьбы с БПЛА

Евсеев: "Цитадель" оснащена искусственным интеллектом — это меняет принцип борьбы с БПЛА - 04.06.2026 Украина.ру

Евсеев: "Цитадель" оснащена искусственным интеллектом — это меняет принцип борьбы с БПЛА

В России отрабатывается система "Цитадель", оснащенная ИИ для перехвата БПЛА. Ее принцип должен быть внедрен на другие образцы ракетно-пушечного вооружения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса, выпускник Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского Владимир Евсеев

2026-06-04T04:30

2026-06-04T04:30

2026-06-04T04:30

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Говоря о современных способах борьбы с беспилотниками, Евсеев рассказал о новом зенитном артиллерийском комплексе "Цитадель". "У нас отрабатывается система "Цитадель". Это очень важно", — заявил эксперт."В чем основная трудность борьбы с беспилотниками? В том, что очень много целей, по которым оператор не успевает отработать", — пояснил Евсеев.Поэтому общий принцип функционирования "Цитадели", которая оснащена искусственным интеллектом (ИИ) для перехвата, должен быть внедрен на другие образцы ракетно-пушечного вооружения, подчеркнул он.По словам эксперта, если Россия сможет уменьшить влияние фактора дронов, у киевского режима больше ничего не останется. "Дроны наше наступление сдерживают, а не останавливают", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: Россия победит в войне на Украине, когда сможет прикрыть от дронов хотя бы одну дивизию" на сайте Украина.ру.О том, что происходит на Украине — в статье Владимира Скачко "А теперь Петлюра, я сказал!" Как нацистский ренессанс некрофилии приводит Украину в упадок на сайте Украина.ру.

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