https://ukraina.ru/20260604/polkovnik-alekhin-rossiyskie-boytsy-vybili-vsu-iz-veterinarnogo-i-granov--na-ocheredi-shevchenko-1079789154.html

Полковник Алехин: российские бойцы выбили ВСУ из Ветеринарного и Гранов — на очереди Шевченко

Полковник Алехин: российские бойцы выбили ВСУ из Ветеринарного и Гранов — на очереди Шевченко - 04.06.2026 Украина.ру

Полковник Алехин: российские бойцы выбили ВСУ из Ветеринарного и Гранов — на очереди Шевченко

На харьковском направлении бойцы северной группировки освободили Ветеринарное и Граны, блокировали Шевченко. Российские силы сносят мосты в Казачьей Лопани, нарушая логистику ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-06-04T04:45

2026-06-04T04:45

2026-06-04T04:45

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Говоря о ситуации в районе Казачьей Лопани, Алехин сообщил об освобождении сел Ветеринарное и Гранов, а также о блокировании Шевченко (Суржанка). "Дроноводы, ракетчики, артиллеристы и авиация ВКС России сносят мосты в Казачьей Лопани, нарушая логистику ВСУ", — заявил собеседник Украина.ру.По словам эксперта, выявляются и уничтожаются пункты управления БПЛА как в самой Казачьей Лопани, так и в близлежащих населенных пунктах — Новая Казачья, Турово, Цуповка, Лобановка, Прудянка и Слатино.По словам Алехина, на данном направлении это лето будет очень жарким не только под Харьковом, но и вокруг Купянска."Темпы продвижения по-прежнему невелики, но приносят эффект в решении тактических задач", — добавил полковник. На Казачьелопанском участке сохраняется высокая огневая активность с двух сторон."Впрочем, говорить о начале боев за Харьков пока преждевременно, решительный перелом оперативно-тактического характера еще не наступил", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: России надо продолжать удары по Киеву и начать вынос логистики ВСУ на севере Донбасса" на сайте Украина.ру.

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